Küratörlüğünü duayen seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan ile Ebru İlbeyci Alkan'ın üstlendiği sergi, Türkiye'nin 15 farklı şehrinden ve 8 ülkeden gelen sanatçıların eserlerini bir araya getirdi. Emeği, yaratıcılığı ve kuşaklar arası dayanışmayı merkeze alan yapısıyla dikkat çeken sergi, genç sanatçıların üretkenliğini görünür kılarken sanatın evrensel bir dil olduğuna da vurgu yapıyor.

Açılışta konuşan küratör Ebru İlbeyci Alkan, sergiyle genç sanatçıların özgün yaklaşımlarını izleyiciyle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. İzmir'i sanatın buluşma noktası haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Alkan, 'Bu yıl değerli seramik sanatçısı arkadaşım Muhammet Emir Taşdemir ile değerli hocamız Mehmet Tüzüm Kızılcan'ın rehberliğinde ve onun ışığında adım adım işlediğimiz bu sergi sadece bir sanat etkinliği değil, emeğin, yaratıcılığın ve kuşaklar arası dayanışmanın bir göstergesi. 'Genç İzler' ifadesi, genç sanatçıların dinamizmine ve üretkenliğine vurgu yaparken aynı zamanda geçmişin emeğiyle geleceğin umudunu bir araya getiriyor. Her yıl farklı ve yeni genç sanatçıları bünyemize katarak sergimizi büyüteceğiz' şeklinde konuştu.

Uluslararası ölçekte düzenlenen sergide Doç. Atilla Cengiz Kılıç, Prof. Ayşegül Türedi Özen, Doç. Buğra Tan Özer, Deha Çun, Öğr. Gör. Dr. Hasan Şahbaz, İrfan Aydın, Mehmet Kutlu, Mustafa Tunçalp, Yeliz Saydan ve Yüksel Önder Maden'den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu dereceye giren eserler belirlendi. Buna göre yarışmaya katılan genç sanatçılardan İrem Deniz birinci, Veli Ergin ikinci, Deniz Tutgun ise üçüncü olurken, Nurgin Çetin, Onur Aksoy ve Ali Uslu tarafından yapılan eserler de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Sergi, 12 Kasım tarihine kadar AASSM Giriş Kat Batı ve Üst Kat Batı Galeri'de; hafta içi ve cumartesi günleri 09.30-17.30, pazar günleri ise 12.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.