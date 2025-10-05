Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Basket’i 76-69 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Mücadelede iki kez skorboard arızası yaşanması nedeniyle ikinci yarı yaklaşık sekiz dakika geç başladı. Buna rağmen taraftar desteğini arkasına alan Karşıyaka, özellikle ikinci yarıda üstün bir performans sergiledi.

Maça hızlı başlayan taraf merkezefendi oldu

Karşılaşmanın ilk dakikalarında oyunun kontrolünü elinde bulunduran Denizli temsilcisi Merkezefendi, hücumda etkili bir performans sergiledi. Ancak ilk çeyreğin son bölümünde yaşanan top kayıpları ve savunmadaki hatalar farkın açılmasına neden oldu.

Hafta içinde Karşıyaka’ya transfer olan Cameron Young, oyuna girdikten sonra kısa sürede fark yarattı. Ev sahibi ekip ilk çeyreği 24-13 önde tamamladı.

Üç sayılık atışlar farkı kapatamadı

İkinci periyotta her iki takım da skor üretmekte zorlandı. Merkezefendi’nin üç sayılık atışlardaki isabetsizliği farkın kapanmasını engelledi. Mahir’in etkili oyununa rağmen Denizli ekibi devreye 40-28 geride girdi.

Fark 21 sayıya çıktı, sonra 6’ya indi

Üçüncü periyotta Karşıyaka, boyalı alanda bulduğu sayılarla farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Ancak Merkezefendi’den Hawkins’in dış atışları farkı 6 sayıya kadar düşürdü. Periyot sonunda yapılan top kayıpları, Karşıyaka’nın yeniden üstünlüğü ele almasını sağladı. Son çeyreğe 58-49 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi.

Cameron young fark yarattı

Son periyotta iki takım da tempoyu korudu. Fark zaman zaman azalsa da Karşıyaka, Moore, Manning Jr. ve Young’un sayılarıyla skoru kontrol altında tuttu. Maçın son anlarında tempoyu düşüren İzmir temsilcisi, mücadeleyi 76-69 kazanarak salondan galip ayrıldı.

İşte maçın istatistikleri

Cameron Young: 17 sayı, 19 dakika (kenardan gelip fark yarattı)

Moore ve Manning Jr.: 18’er sayı

Mahir: 19 sayı, 9 ribaund (double-double’ı kıl payı kaçırdı)

Griffin: 11 sayı

Boyalı alan isabeti: Karşıyaka 36/22

Üç sayılık atış isabeti: Karşıyaka 23/6 – Merkezefendi 30/8

Bench katkısı: Karşıyaka 25 – Merkezefendi 21

Gelecek hafta rakipler zorlu

Pınar Karşıyaka, önümüzdeki hafta deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Yukatel Merkezefendi Basket ise İstanbul’da Anadolu Efes karşısında sahne alacak.