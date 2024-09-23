Mardin'in Derik ilçesinde, bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki Aram A., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın detayları

Tepebağ Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, küçük çocuk balkonun korkuluklarından düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahale yetersiz kaldı

Sağlık ekipleri tarafından hemen Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aram A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.