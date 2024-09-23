Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, platformun hizmet şartlarını ihlal eden kişilerin IP adresi ve telefon numaralarının, adli yetkililerden gelen yasal talepler doğrultusunda paylaşılabileceğini duyurdu.

Kötüye kullanımlara dikkat çekti

Durov, Telegram'dan yaptığı açıklamada, platformda bulunan halka açık kanallar ve botların, yasa dışı ürünlerin satılması gibi kötüye kullanımlara maruz kaldığını belirtti. "Kötü niyetli kişilerin platformu kendi emelleri için kullanmasına izin verilmeyecektir" diyen Durov, bu konuda önlemler alındığını ifade etti.

Gizlilik politikasında değişiklik

Telegram, kötüye kullanımları engellemek amacıyla gizlilik politikasında değişiklik yapmaya karar verdi. Durov, bu değişikliklerin, adli yetkililerden gelen geçerli taleplerle ilgili olarak uygulanacağını ve suçluların caydırılmasını amaçladığını vurguladı.

Durov'un gözaltı süreci

Pavel Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı. Durov'un, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Paris Savcılığı, Durov hakkında 12 suçlama bulunduğunu ve 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 5 milyon avro kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı. Ayrıca Durov'a Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildi.

Durov’un sosyal medya açıklaması

Fransa'da gözaltına alındıktan sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Durov, süreci "şaşırtıcı" bulduğunu belirtmişti. Bir CEO'nun, yönettiği platformdaki kişilerin işlediği suçlar nedeniyle suçlanmasının yanlış bir yaklaşım olduğunu ifade etmişti.

Durov, Telegram'ın Avrupa Birliği'nde (AB) resmi bir temsilci bulundurduğunu ve AB'nin taleplerine her zaman yanıt verdiklerini sözlerine eklemişti.