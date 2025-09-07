Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 2 yaşındaki S.B., otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Serdivan Kemalpaşa Mahallesi 180 Sokak Meşale Kampüs Site Evleri içerisinde meydana geldi. Sürücü A.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, S.B.’ye çarptı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili sürücü A.C., emniyetteki işlemleri için gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.