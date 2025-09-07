Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Selim Erdoğan Çite, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi Turgutreis istikametinde meydana geldi. 34 UU 6075 plakalı otomobilin sürücüsü T.A. (36), yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Erdoğan Çite’ye çarptı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Çarpmanın etkisiyle savrulan Çite, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü gözaltına alındı
Kaza sonrası otomobil sürücüsü T.A., gözaltına alındı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.