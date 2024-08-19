İzmir'de 20 Ağustos'ta 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenişakran ( 3195 2. Çevre Yolu 3199 Sk. 3238 Sk. 3207 3265 2. ÇEVRE YOLU 3376 3277 3184 3210 3183/1. Sk. 3188. Sk. 3194. Sk. 3203. Sk. 3212. Sk. 3242. Sk. 3269. Sk. 375. Sk. Atatürk Cd. YALI Çeşme Önü Cd. 3254/1 161. Sk. 3235 Sk. 3179 3220 3221 3204 159. Sk. 3161 166. Sk. 170. Sk. 171. Sk. 175. Sk. 177. Sk. 178. Sk. 3180 185. Sk. 186. Sk. 189. Sk. 191. Sk. )
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Eğitim ( ÖĞRETMENLER Molla Gürani Sk. VADİ MOLLA GÜRANİ )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zeytinova ( Zeytinova Yolu İzmir Ödemiş Yolu )
Buruncuk
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklı ( 1640. Sk. 1636. Sk. 1634. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklı ( 1636. Sk. 1639. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklı ( 1640. Sk. Ord. Prof. Ekrem Akurgal Cd. )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 0:00 - 1:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Barbaros ( 5216. Sk. )
Yıldırım Beyazıt ( Burak Reis 5144/1. Sk. 5142. Sk. )
Rafet Paşa ( 5332. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Yıldırım Beyazıt Cd. Burak Reis Cd. 5366. Sk. 5358. Sk. 5357. Sk. 5356. Sk. 5355/1. Sk. 5355. Sk. 5354. Sk. 5353. Sk. 5351/1. Sk. 5351. Sk. 5329. Sk. 5246. Sk. 5245. Sk. 5244. Sk. 5243. Sk. 5242. Sk. 5241. Sk. 5165. Sk. 5164. Sk. 5163. Sk. 5162. Sk. 5161. Sk. 5160. Sk. 5159. Sk. 5158. Sk. 5157. Sk. 5156. Sk. 5155. Sk. 5154. Sk. 5153. Sk. 5152. Sk. 5151. Sk. 5150. Sk. 5149/1. Sk. 5149. Sk. 5148. Sk. 5147. Sk. 5146. Sk. 5145. Sk. 5072. Sk. 5070/1. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 12:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karacaağaç ( 4014. Sk. 4018. Sk. 4008. Sk. 4007. Sk. 4006. Sk. 4005/2. Sk. 4005/1. Sk. 4019. Sk. 4020. Sk. 4022. Sk. BELENBAŞI YOLU ÜZERİ Dede Sk. Kolcu Bağı Sk. 4005. Sk. 4004. Sk. Kırıklar Yolu Üzeri Sk. Meşelik Yolu Sk. Yolüstü Mevkii Sk. 4024 4017/1 4004/1 4023 Sk. YOLÜSTÜ SOKAK KIRIKLAR YOLU ÜZERİ 4017. Sk. 4016. Sk. 4015. Sk. 4009. Sk. 4001. Sk. 4002. Sk. 4011. Sk. 4012. Sk. 4010. Sk. 4013. Sk. 4003. Sk. 4010/1 KOLCU BAĞI GRUBU 4005/3 )
Kırklar
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 6:00 - 7:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık ( 7175. Sk. )
Şehit Mehmet
Altınkum ( Yeni Doğakent Sitesi 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. 206. Sk. 208. Sk. 211. Sk. 212. Sk. 213. Sk. 43. Sk. Akay Sitesi Bizbize Sitesi Site İci Yol İc Yol 136/1 215 )
Çakabey ( 7201 SK. Manastır Küme Evleri )
Çiftlik ( 93 76. Sk. 76 sk 76 135/1 sk )
FOÇA / İZMİR
Saat : 10:90 - 10:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( Kandemir Cd. Atılgan Atılgan Sk. Bahadır Sk. TOPRAK Ilgın Sk. Işık Sk. Melis Sk. Parıltı Sk. Yardım Sk. ÇAĞLAYAN )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 2:00 - 2:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi ( Millet Cd. Abdullah Arda Meydanı İçi Yolu Abdullah Arda Meydanı 28/6. Sk. 28/5. Sk. 28/4. Sk. 28/3. Sk. 28/29. Sk. MEHMET EMİN GÜRKAN Kemal Reis Cd. 28/25. Sk. 28/2. Sk. 28/1. Sk. 27. Sk. 26. Sk. Alb. İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. )
Yeşil ( Metin Henkoğlu Abdullah Arda )
Irmak ( Metin Henkoğlu Cd. Hasan Güven Cd. Hasan Güven 99. Sk. 98. Sk. 97. Sk. 55. Sk. 37. Sk. 35. Sk. 34. Sk. 33. Sk. 32. Sk. 31. Sk. 30. Sk. 29. Sk. 23. Sk. 21. Sk. )
Saat : 2:00 - 2:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşil ( 56/1. Sk. 59. Sk. Abdülhamit Yavuz Abdülhamit Yavuz Cd. 48. Sk. 47/1. Sk. 47. Sk. )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kahramandere ( 760. Sk. 764. Sk. 758. Sk. 752. Sk. 679. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Peker ( 5125. Sk. 5058. Sk. 5053. Sk. 5052. Sk. 5050. Sk. 5046. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu Yeni ( İzmir Ankara Cd. Çayır Sokak Tokat Burnu Sokak Sarı Ceviz Mevkii Yolu Ova Çayır Kümeevleri )
Saat : 9:30 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ulucak Cumhuriyet ( Ulucak İzmir Kazım Karabekir 103. Sk. 107. Sk. 156. Sk. 9113. Sk. 9115. Sk. 9121. Sk. )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sekiz Eylül ( Eşrefi Rumi 88/3. Sk. 88/2. Sk. )
Çınarköy ( 5001. Sk. Şehit Jandarma Er Nadir Özkan Sk. 8 Eylül Cd. 5004. Sk. 5003. Sk. 5002. Sk. Beypınarı Mevki Yolu )
KINIK / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmaniye ( Fulya )
Saat : 12:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmaniye ( ATATÜRK )
KONAK / İZMİR
Saat : 0:00 - 1:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mersinli ( 2817 1578. Sk. 2816. Sk. 1580/1. Sk. 1579. Sk. )
Saat : 1:30 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çınarlı ( Fatih 1561 1587/1. Sk. 1587. Sk. 1580. Sk. 1577. Sk. )
Saat : 4:30 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çınarlı ( Fatih )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Murat ( Hızır Reis Cd. 2515/1. Sk. 2515. Sk. 2514. Sk. 2513. Sk. 2512. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. 2508. Sk. 2507. Sk. 2506. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Ali Çetinkaya Blv. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( İrfan Boyuer Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Millet ( 2529. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2538. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2541. Sk. 2542. Sk. 2543. Sk. Hızır Reis )
Murat ( 2494. Sk. 2503. Sk. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Uğur Mumcu ( 1295/1 1295 )
Saat : 12:30 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Uğur Mumcu ( 1293 1312 1325. Sk. )
Yahşelli ( 6310 1322 )
Saat : 15:15 - 18:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emiralem Merkez ( Hasan İlhan )
Saat : 12:45 - 15:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmet İnönü ( Dar Sk. Zambak Sk. GAFFAR OKKAN )
Saat : 15:30 - 18:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Camiikebir ( Şehit Kemal Cd. İpek Pazarı Sk. Soğan Pazarı Sk. )
Ahıhıdır
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İlkkurşun
Seyrekli
Balabanlı
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Düzce ( Torlak Lojman Cd. Kızılcayer Mevki Kuşçu Sk. Koy Yolu Kaya Sk. Kavukkavak Tepecik Yolu Hürriyet Cd. Hereke Cd. Hacı Ahmet Sk. Hacı Ahmet Durmaz Çk. Değirmen Çk. Dere Sk. Azmak Mevki 4110 TORLANKÜME EVLERİ HACI AHMET SOKAK ahmet bey sokak HÜRRİYET )
Turgut ( TURGUT EĞİTİM eğitim Araplar Araplar Sk. Bozyer Sk. Cami Cami Sk. Cumhuriyet Cd. Cumhuriyet Meydanı Demokrasi Depo Sk. Ege Sk. Gazi Paşa Gazi Sk. Hürriyet Okul Sk. Pınar Sk. Tepe Sk. Yakıcılar Sk. Çiçek Sk. )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Derebaşı
Çiniyeri
Boynuyoğun
Gökçen ( Site İçi Yolu )
Kahrat ( İzmir Ödemiş Yolu )
Adnan Menderes ( gumusyolu kozalan kume evlerı )
TORBALI / İZMİR
Saat : 12:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Demirci
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( 3553 )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( 2026. Sk. Haluk Alpsü Blv. )
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı ( 5012 Sk. Fevzi Paşa Cd. 5139 Sk. )
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı ( 5127 5014 )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fevzi Çakmak ( İHLAS 8107. Sk. )
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fevzi Çakmak ( İHLAS 8106 Sk. )
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yedi Eylül ( AYDIN 5645. Sk. )
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ertuğrul ( 3077. Sk. )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Rüstem ( Üzüm Sk. Karlı Sk. Bal Sk. Ayışığı Sk. )
İskele ( Bebek Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sıra ( 8001/1 TERE )
İçmeler ( İTOKENT İtokent İç Yol İtokent Cd. Eski Urla İzmir Yolu Cd. 8009. Sk. 1164 1165/1 8004 TEKKE 1168 1165 1171 1169 UMUT 9 )
Camiatik ( Kehribar Sk. Dörtyol Sk. Akik Sk. MESTAN DAYI )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık
Yenice
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuşçular