Emniyet Genel Müdürü olarak atanan eski Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atamalar, geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Bursa Valisi olurken, yerine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı.

Bugün gerçekleşen devir teslim töreni ile Erol Ayyıldız görevini Mahmut Demirtaş'a devretti.

Mahmut Demirtaş

1965 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çiçekdağı ilçesinde, orta ve lise öğrenimini Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1990 yılı Aralık ayında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Adaylık süresi içerisinde Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

1992 yılında sekiz ay süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu.

Daha sonra sırasıyla Aksaray Güzelyurt, Malatya Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.