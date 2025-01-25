Burhaniye’de geleneksel olarak düzenlenen 20. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali, bu yıl Belediye Hizmet Binası’nda bando eşliğinde coşkulu bir açılışla başladı. Festivalin başlangıç töreni, hava koşulları nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’ndan Reha Yurdakul Salonu’na taşındı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bando ekibinin eşlik ettiği tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in yaptığı konuşmayla devam etti.

Açılışa yoğun katılım gösterenlerin arasında, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir CHP Milletvekili Serkan Sarı, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım ve diğer yerel yöneticiler de yer aldı.

Zeytinin simgesel değeri ve üreticilere destek vurgusu

Açılış konuşmasında, Bolu’da yaşanan üzücü yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten Başkan Deveciler, "Zeytin, tarih boyunca barışın, bereketin ve bilgelik gibi değerlerin sembolü olmuştur. Bugün de Burhaniye’mizin, hem ülkemizde hem de dünya çapında adını duyurma çabalarımızda önemli bir rol oynamaktadır. Bu festival, zeytinin üreticilerimizi desteklemek adına da önemli bir fırsattır” şeklinde konuştu.

Ardından söz alan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, festivalin doğayı, tarımı ve sürdürülebilir yaşamı teşvik eden bir organizasyon olarak önemine değindi.

Festival sıcak bir ikramla son buldu

Reha Yurdakul Salonu’nda gerçekleştirilen açılışın ardından, katılımcılara sıcak tarhana çorbası ikramı yapılarak festivalin açılış programı sonlandırıldı.

İki gün sürecek etkinlikler Burhaniye’de büyüleyici bir atmosfer oluşturuyor

Festival, zeytin ve zeytinyağının yüzyıllar boyunca taşıdığı kültürel ve ekonomik öneme dikkat çekerken, çeşitli etkinliklerle iki gün boyunca Burhaniye’de devam edecek. Zeytinseverleri buluşturacak olan festival, bu yıl da katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.