2. Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Bucaspor 1928, TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda Ankara Demirspor'a konuk oldu. Geçen hafta Erbaaspor'u yenerek moral bulan İzmir ekibi, deplasmanda galibiyet arayışına çıktı.

Maçın 5. dakikasında Zeki Yıldırım, attığı golle Bucaspor 1928’i 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip ise 36. dakikada Güney Tutcuoğlu’nun golüyle eşitliği sağladı. İlk yarıda atılan karşılıklı gollerin ardından mücadelede başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

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Bu sonuçla Bucaspor 1928 puanını 28’e yükseltti. Ankara Demirspor ise puanını 24’e çıkardı. Ligde bir sonraki hafta Bucaspor 1928 evinde Somaspor’u konuk ederken, Ankara Demirspor deplasmanda Karacabey Belediye Spor ile karşılaşacak.