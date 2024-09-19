Denizli'de 20 Eylül Cuma günü hava durumu, parçalı bulutlu bir hava ile ılık ve sıcak geçecek. Şehir genelinde sıcaklıklar 18°C ile 31°C arasında seyredecek.

Hava durumu detayları

Sıcaklık: En düşük sıcaklık 18°C, en yüksek sıcaklık ise 31°C olarak ölçülecek. Ortalama sıcaklık ise 25°C civarında olacak.

Nem: Hava nem oranı %27 ile %61 arasında değişecek, bu da gün boyunca bir miktar nemli hava hissi verecek.

Rüzgar: Rüzgarlar genellikle 12 km/sa hızında esmesi bekleniyor. Rüzgar yönü hakkında net bir bilgi bulunmamakta.

Günlük hava durumu özeti

20 Eylül Cuma günü Denizli'de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde daha serin bir hava hakim olurken, öğleden sonra sıcaklıklar artacak. Gün boyunca 31°C’ye kadar çıkan sıcaklık, akşam saatlerinde biraz daha serinleyecek. Nem oranı gün boyunca değişiklik gösterecek, bu da hava koşullarını biraz daha etkileyebilir.

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