1,5 aylık hamile olan Pınar Deniz, ailesinin vize sorunları nedeniyle törene katılamadığını açıkladı. Çift, tören sonrası Türkiye’ye dönerken, düğün yapmayı planlamadıklarını belirtti.

Aileye Vize Şoku!

Roma’da yapılan nikah töreninde gözler Pınar Deniz’in ailesini aradı. Ancak güzel oyuncu, tören sonrası yaptığı açıklamada, ailesinin vize engeline takıldığı için nikaha katılamadığını söyledi. "Çok seremoni sevmediğimiz için sevdiklerimizle birlikte küçük bir tören yapmak istedik, ancak ailem vize sorunu yaşadığı için gelemedi" diyen Deniz, nikahın hızlı bir kararla Roma’da yapıldığını belirtti.

Şıklık Yarışı: Gelinlik ve Damatlık Fiyatları Dudak Uçuklattı

Pınar Deniz sade bir gelinlik tercih ederken, Kaan Yıldırım beyaz bir damatlık giydi. Çiftin Instagram'da paylaştığı nikah kareleri büyük ilgi görürken, gelinlik ve damatlık fiyatları da dikkat çekti. Deniz’in gelinliğinin 165 bin TL, Yıldırım’ın damatlığının ise 350 bin TL olduğu öğrenildi. Çift, Türkiye’de düğün yapmayacaklarını açıklayarak sade töreni sonlandırdı.