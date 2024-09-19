İzmir'de 20 Eylül Cuma günü 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYRAKLI / İZMİR
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 10:00
Kesinti ID : 3191918
Manavkuyu ( Sakarya Cd. Otopark Mustafa Kemal Cd. )
BERGAMA / İZMİR
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3192096
Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu Alhatlı Merkez )
BORNOVA / İZMİR
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3191248
Atatürk ( Ziya Gökalp Cd. 837/3. Sk. 838. Sk. 838/1. Sk. 838/2. Sk. 838/3. Sk. 839. Sk. 839/2. Sk. 852/1. Sk. 879. Sk. 891. Sk. Yavuz Cd. 839/3 834. Sk. 834/1. Sk. 834/2. Sk. 835. Sk. 836. Sk. 836/1. Sk. 836/2. Sk. 837. Sk. 837/1. Sk. )
BUCA / İZMİR
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 4:00
Kesinti ID : 3191830
Vali Rahmi Bey ( 126/2 126/1. Sk. 126. Sk. 121. Sk. 116. Sk. 114. Sk. 110. Sk. Özmen Park İçi Yolu 313/3. Sk. 298. Sk. 297/4. Sk. 297/3. Sk. 297/2. Sk. 297/1. Sk. 297. Sk. 143. Sk. 141. Sk. 139. Sk. 137. Sk. 135. Sk. 133. Sk. 131. Sk. 130. Sk. 129/1. Sk. 129. Sk. 128. Sk. )
Şirinkapı ( 1052 Gazi Osman Paşa Cd. Gazi Osman Paşa 1056/1. Sk. 1055. Sk. )
Menderes ( Çocuk Parkı İçi Yolu Seyfi Demirsoy Cd. Menderes Cd. Halk Cd. Erdem Cd. Erdem Dr. Hüseyin Fahrettin Mayda ADNAN KAHVECİ CD. 157/1. Sk. 157. Sk. 156. Sk. 155. Sk. 154/1. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 152/1. Sk. 152. Sk. 149/1. Sk. 147. Sk. 146/7. Sk. 156 Sk. 145. Sk. 144/4. Sk. 144/3. Sk. 144/2. Sk. 144. Sk. 122/1. Sk. 122. Sk. 120/1. Sk. 120. Sk. 118/3. Sk. 118/2. Sk. 118/1. Sk. 118. Sk. 112. Sk. 108. Sk. 106. Sk. )
Kozağaç ( Özmen Cd. 276/1. Sk. 273/1. Sk. 263. Sk. 261. Sk. 260/1. Sk. 260. Sk. 259/2. Sk. 259. Sk. 220/1. Sk. 258/2. Sk. )
Dumlupınar ( 81. Sk. 83. Sk. 84. Sk. 85. Sk. 86. Sk. 88. Sk. 89. Sk. 90. Sk. 91. Sk. 93. Sk. 95. Sk. 97. Sk. 99. Sk. Barış Manço Kültür Sk. Kalender Yılmaz Sk. Uğur Mumcu Uğur Mumcu Cd. 102. Sk. 111. Sk. 117. Sk. 119. Sk. 124. Sk. 132. Sk. 68. Sk. 74. Sk. 75. Sk. 76. Sk. 77. Sk. 78. Sk. 79. Sk. )
Efeler ( 304. Sk. 311. Sk. 324. Sk. 325. Sk. 325/1. Sk. 326. Sk. 327. Sk. 328. Sk. 334. Sk. 344. Sk. 348. Sk. 354. Sk. 356. Sk. Atilla Eraslan Sk. Barbaros Hayrettin Paşa Cd. Cemil Şeboy Cd. Forbes Sk. Koşu Yolu Koşuyolu Cd. 330 )
Fırat ( 272/3. Sk. 272/9. Sk. )
Gaziler ( 1052/1. Sk. 1054/1 1054. Sk. 1056. Sk. 1080 1080/1. Sk. 1082. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1084/1. Sk. 1084/2. Sk. 1084/4. Sk. 1086. Sk. 1100. Sk. 1100/1. Sk. 1103. Sk. 1104. Sk. Özbekistan Cd. 1081 1102 1101 1100/2 1100/3 )
Adatepe ( 160. Sk. 34. Sk. 40. Sk. 47. Sk. Başarı Cd. )
Akıncılar ( 506. Sk. )
Atatürk ( 202/14. Sk. 202/27. Sk. 202/28. Sk. 202/30. Sk. 202/31. Sk. 202/32. Sk. 202/33. Sk. 202/34. Sk. 202/35. Sk. 202/37. Sk. 202/40. Sk. 202/53. Sk. 204/12. Sk. 204/7. Sk. 206. Sk. 206/10. Sk. 206/11. Sk. 206/12. Sk. 206/13. Sk. 206/9. Sk. 220. Sk. 63/3. Sk. 202/61 )
Barış
Çamlıkule ( 220/20. Sk. 220/21. Sk. 220/22. Sk. 220/23. Sk. 220/24. Sk. 239/4. Sk. 239/6. Sk. 290. Sk. 290/10. Sk. 290/7. Sk. 290/8. Sk. )
İnkılap ( Engelliler Parkı İçi Yolu )
Yıldız ( Hoca Ahmet Yesevi 242/6. Sk. 220/7 Sk 220/7. Sk. 220/18. Sk. 220/17. Sk. 220/16. Sk. 220/10. Sk. 207/6. Sk. 207/5. Sk. 207/4. Sk. 207/1. Sk. 206/57 SK. 206/5. Sk. 206/40. Sk. 206/3. Sk. 206/29. Sk. 206/28. Sk. 206/27. Sk. 206/26. Sk. 206/25. Sk. 206/24. Sk. 206/23. Sk. 206/2. Sk. 206/19. Sk. 206/18. Sk. 206/17. Sk. 206/16. Sk. 206/15. Sk. 206/14. Sk. 206/1. Sk. 199/7. Sk. 199/6. Sk. 199/5. Sk. 199/3. Sk. 199/2. Sk. 199/1. Sk. 199. Sk. )
Yaylacık ( 191/8 Yavuz Sultan Selim Cd. Başarı 46/9. Sk. 46/8. Sk. 46/7. Sk. 46/6. Sk. 46/5. Sk. 46/4. Sk. 46/3. Sk. 46/2. Sk. 46/1. Sk. 46. Sk. 44/1. Sk. 38/3. Sk. 38/2. Sk. 38/1. Sk. 38. Sk. 191/9. Sk. 191/7. Sk. 191/5. Sk. 191/4. Sk. 191/3. Sk. 191/2. Sk. 191/1. Sk. 190/9. Sk. 190/8. Sk. 190/7. Sk. 190/6. Sk. 190/5. Sk. 190/4. Sk. 190. Sk. 186/7. Sk. 186. Sk. 184. Sk. 181/6. Sk. 179. Sk. 176. Sk. 175. Sk. 172/5. Sk. 172/2. Sk. 172/1. Sk. 172. Sk. 171. Sk. 170. Sk. 168. Sk. 166. Sk. 163. Sk. 1030. Sk. 1026. Sk. 1024. Sk. 1022. Sk. 1020. Sk. 1018. Sk. )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 4:00
Kesinti ID : 3191831
BUCA / İZMİR
Çamlıkule ( 220/38. Sk. 220. Sk. 220/19. Sk. 220/20. Sk. 220/22. Sk. 220/23. Sk. 220/25. Sk. 220/26. Sk. 220/27. Sk. 220/28. Sk. 220/29. Sk. 220/30. Sk. 220/37. Sk. 220/42. Sk. 220/45. Sk. 220/47. Sk. 220/48. Sk. 220/49. Sk. 220/58. Sk. 220/74. Sk. 222/10. Sk. 222/17. Sk. 222/18. Sk. 222/19. Sk. 222/21. Sk. 222/24. Sk. 222/25. Sk. 222/29. Sk. 222/34. Sk. 239/1. Sk. 254. Sk. 254/16. Sk. 254/17. Sk. 254/19. Sk. 254/24. Sk. 254/25. Sk. 254/20 290/11 254/17 Gazeteci Yazar İsmail Sivri 290/6. Sk. 290/5. Sk. 290/4. Sk. 290/3. Sk. 290/2. Sk. 290/12. Sk. 290/1. Sk. 290. Sk. )
Adatepe ( DOĞUŞ DEÜ Kaynaklar Yerleşkesi Otobüs Son Durağı )
Buca Koop. ( 220/21. Sk. 220/32. Sk. 200/17. Sk. 242/29. Sk. 242/32. Sk. 242/34. Sk. 242/40. Sk. )
Yıldız ( Ağustos 17. Sk. 242/8. Sk. 242/7. Sk. 242/33. Sk. 242/22 Sk. 242/25. Sk. 242/2. Sk. 242/19. Sk. 242/17. Sk. 242/16. Sk. 242/15. Sk. 242/14. Sk. 242/1. Sk. 242. Sk. 220/16. Sk. 220/15. Sk. 220/14. Sk. 220/13. Sk. 220/12. Sk. 220/11. Sk. 220/10. Sk. 206/5. Sk. 206/40. Sk. 206/25. Sk. 206/17. Sk. 199/9. Sk. 199/6. Sk. 199/2. Sk. 199/11. Sk. )
Şirinkapı ( Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. Yavuz Sultan Selim Cd. 1060. Sk. 1059. Sk. 1057. Sk. 1056. Sk. 1055. Sk. 1054. Sk. )
Kuruçeşme ( 203/2 Hoca Ahmet Yesevi Cd. Hacı Bektaş Veli DOĞUŞ A GRUBU AHMET PİRİŞTİNA 206/54. Sk. 205/9. Sk. 205/8. Sk. 205/7. Sk. 205/6. Sk. 205/59. Sk. 205/54. Sk. 205/53. Sk. 205/52. Sk. 205/5. Sk. 205/45. Sk. 205/41. Sk. 205/40. Sk. 205/4. Sk. 205/39. Sk. 205/37. Sk. 205/36. Sk. 205/35. Sk. 205/34. Sk. 205/33. Sk. 205/32. Sk. 205/31. Sk. 205/30. Sk. 205/3. Sk. 205/29. Sk. 205/28. Sk. 205/26. Sk. 205/22. Sk. 205/21. Sk. 205/2. Sk. 205/17. Sk. 205/15. Sk. 205/14. Sk. 205/13. Sk. 205/12. Sk. 205/11. Sk. 205/10. Sk. 205/1. Sk. 205. Sk. 203/9. Sk. 203/6. Sk. 203/52. Sk. 203/51. Sk. 203/50. Sk. 203/49. Sk. 203/48. Sk. 203/47. Sk. 203/45. Sk. 203/42. Sk. 203/41. Sk. 203/40. Sk. 203/4. Sk. 203/39. Sk. 203/38. Sk. 203/37. Sk. 203/35. Sk. 203/33. Sk. 203/31. Sk. 203/3. Sk. 203/29. Sk. 203/28. Sk. 203/25. Sk. 203/24. Sk. 203/23. Sk. 203/22. Sk. 203/21. Sk. 203/20. Sk. 203/15. Sk. 203/10. Sk. 203/1. Sk. 202/50. Sk. 202/5. Sk. 202/3. Sk. HACI BEKTAŞ VELİ 202. Sk. 201/4. Sk. 201/2. Sk. )
İzkent
Gaziler ( 1080/2. Sk. )
Çamlıpınar ( 293/12. Sk. 254/43. Sk. 254/42. Sk. )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 3:15
Kesinti ID : 3191843
BUCA / İZMİR
Ufuk ( 1023. Sk. 1009. Sk. 1009/1. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1012. Sk. 869/5. Sk. 872. Sk. Gazi Osman Paşa İstiklal )
Barış ( 152. Sk. 152/2. Sk. 152/3. Sk. 353. Sk. 361. Sk. 361/1. Sk. 361/2. Sk. 361/3. Sk. 361/4. Sk. 869/1. Sk. İstiklal Cd. )
Dicle ( 367. Sk. 867. Sk. 869. Sk. 869/2. Sk. 869/3. Sk. 869/4. Sk. 874. Sk. 874/1. Sk. 876. Sk. 878. Sk. )
Menderes ( 355. Sk. 369. Sk. 371. Sk. 375. Sk. Gazi Osman Paşa Cd. Seyfi Demirsoy Cd. )
Şirinkapı ( 1033. Sk. 1036/1 sk 1038. Sk. 1040. Sk. 1040/1. Sk. 1042. Sk. 1044. Sk. 1046. Sk. 1058/7. Sk. Yavuz Sultan Selim Cd. 1036/1 )
Yaylacık
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3192095
BUCA / İZMİR
Şirinkapı ( 1060/1. Sk. 1060. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. 1058/3. Sk. 1058/22. Sk. 1058/21. Sk. 1058/20. Sk. 1058/2. Sk. 1058/19. Sk. 1058/18. Sk. 1058/17. Sk. 1058/16. Sk. 1058/15. Sk. 1058/14. Sk. 1058/13. Sk. 1058/12. Sk. 1058/11. Sk. 1058/10. Sk. 1058/1. Sk. 1060/2. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. )
ÇEŞME / İZMİR
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 14:00
Kesinti ID : 3191031
Germiyan
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:30 - 17:30
Kesinti ID : 3191048
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:30
Kesinti ID : 3191999
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan ( 4223. Sk. 4222. Sk. 4221. Sk. 4219. Sk. 4218 4191. Sk. 4190. Sk. 4189. Sk. 4187. Sk. 4186. Sk. 4185. Sk. 4166. Sk. 4165. Sk. 4164. Sk. 4128. Sk. 4071. Sk. 4000. Sk. 4234 4251. Sk. 4250. Sk. 4249. Sk. 4248. Sk. 4247. Sk. 4246. Sk. 4245. Sk. 4244. Sk. 4252. Sk. 4253. Sk. 4254. Sk. 4256. Sk. 4227/1 4242 4243. Sk. 4240. Sk. 4239. Sk. 4237. Sk. 4236. Sk. 4234/1. Sk. 4235. Sk. 4234. Sk. 4233. Sk. 4232. Sk. 4231. Sk. 4230. Sk. 4227. Sk. 4226. Sk. 4225. Sk. 4224. Sk. )
Üniversite ( 4419 4228. Sk. 4241. Sk. 4258. Sk. 4259. Sk. 4260. Sk. 4261. Sk. 4261/1. Sk. 4262. Sk. 4263. Sk. 4368. Sk. 4370. Sk. 4370/1. Sk. 4372. Sk. 4373. Sk. 4374. Sk. 4376. Sk. 4377. Sk. 4377/1. Sk. 4378. Sk. 4380. Sk. 4381. Sk. 4382. Sk. 4383. Sk. 4385. Sk. 4386. Sk. 4388. Sk. 4392. Sk. 4396. Sk. 4415. Sk. 4419. Sk. 4420. Sk. 4420/1. Sk. 4421. Sk. 4372/1 4238 )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Kesinti ID : 3192004
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan ( 4142. Sk. 4141. Sk. 4137. Sk. 4136. Sk. 4135. Sk. 4134. Sk. 4133. Sk. 4132. Sk. 4131. Sk. 4130. Sk. 4129. Sk. 4128. Sk. 4123. Sk. 4114. Sk. 4110. Sk. 4096. Sk. 4095. Sk. 4094. Sk. 4077. Sk. 4066. Sk. 4057. Sk. 4159. Sk. 4157. Sk. 4154. Sk. 4153. Sk. 4152. Sk. 4151. Sk. 4150. Sk. 4149. Sk. 4148. Sk. 4147. Sk. 4146. Sk. 4145. Sk. 4143. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3191936
Kaklıç ( İZMİR 10327. Sk. 10326. Sk. 10325. Sk. 10324. Sk. 10323. Sk. 10322. Sk. 10318/1. Sk. 10318. Sk. 10317/3. Sk. 10317/2. Sk. 10317/7 10315. Sk. 10317/5. Sk. 10317/4. Sk. )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3191940
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç ( 10309/1. Sk. 10316. Sk. 10304. Sk. 10305. Sk. 10306. Sk. 10307. Sk. 10308. Sk. İZMİR 10309. Sk. 10310. Sk. )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3191943
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç ( 10317/4. Sk. 10317/6. Sk. 10320. Sk. 10321. Sk. 10321/1. Sk. 10322. Sk. 10324. Sk. 10324/1. Sk. 10315/1 İZMİR 10316. Sk. 10317/7 10317/1. Sk. )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3191948
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç ( 10313. Sk. 10311/1. Sk. 10311. Sk. 10306. Sk. 10314. Sk. 10312. Sk. )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3191993
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli ( 8714. Sk. 8717/1 SK. 8716 Anadolu Cd. 8716/1 8783/3 8783/1. Sk. 8718. Sk. 8717. Sk. 8715/2. Sk. 8715/1. Sk. 8715. Sk. 8714/2. Sk. 8714/1. Sk. 8704/2. Sk. 8704. Sk. )
Esentepe ( 8809/4. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3191819
Yüzbaşı Şerafettin ( 3940/2. Sk. 3937. Sk. 3985. Sk. 3984/2. Sk. 3932. Sk. 3976. Sk. 3973/1. Sk. 3973. Sk. 3972/4. Sk. 3972. Sk. 3971/1. Sk. 3971. Sk. 3961/4. Sk. 3961/3. Sk. 3961/2. Sk. 3961/1. Sk. 3959. Sk. 3984. Sk. )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3191844
KARABAĞLAR / İZMİR
Özgür ( 3947. Sk. 3949. Sk. 3971. Sk. 3972/4. Sk. 3921/1. Sk. 3921/2. Sk. 3928. Sk. 3941. Sk. 3942. Sk. 3943. Sk. )
Yüzbaşı Şerafettin ( 3932. Sk. 3932/1. Sk. 3933. Sk. 3938. Sk. 3939. Sk. 3939/1. Sk. 3940. Sk. 3940/1. Sk. 3940/2. Sk. 3961/1. Sk. 3961/2. Sk. 3961/4. Sk. 3971/1. Sk. 3972/3. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 15:00
Kesinti ID : 3191813
KARABURUN / İZMİR
Merkez ( 1246 Başkomutan Atatürk 1239 1292 1204 1200 1215 1226 1231 1171 1243 1298 KUYUCAK CADDESİ AŞAĞI ÇEŞME 1262 1203 1264 1222 1170 1225 1189 1200. Sk. 1201. Sk. 1202 1203. Sk. 1252. Sk. 1290. Sk. 1318. Sk. Atatürk Cd. Aşağı Çeşme Sk. Büyükkent Sitesi Yolu Cumhuriyet Cd. Defne Sk. Emniyet Cd. Eski Pazar Yeri Sk. Gelincik Sk. Gökçe Deniz Sitesi Sk. Karanfil Sk. Lale Sk. Menekşe Sk. Nergis Sk. Poyraz 1012 Sümbül Sk. Çayıriçi Çiğdem Sk. Özlerkent Sahil Sitesi Sk. İSTİKLAL Şehit Hakan Algın Cd. Şehit Polis Yusuf Çelik Cd. 1236 1316 LALE 1314 1100 1185 1164 1181 1156 1175 1250 1178 1240 1208 1241 1282 1227 1230 1233 )
Yayla ( Yaylaköy Yolu YAYLA )
Bozköy ( AKÇEKİLİSE 1119 1120 1111 1106 1112 KOLCA Bozköy Köyü İç Yolu Bozköy Yolu Taşkın Deniz Sk. Yıldıztepe Sitesi Çamlık 1121 GAZİ MUSTAFA KEMAL )
Hasseki ( HASSEKİ yatak küme evler Cikmaz Hasseki Yolu Hastayiz Sakıztepe Sitesi İç Yolu Tenha )
Saip ( 3200 3142 3123 3106 3113 3116 3129 3128 3132 3105 3120 3127 3110 3107 3136 3112 3114 3118 3115 3103 3131 3133. Sk. Nergis Sitesi Sk. İzmir Cd. 3108 3139 3111 3137 3109 3126 )
Sarpıncık ( sarpıncık Sarpıncık Sarpıncık Köyü İç Yolu Sarpıncık Yolu )
İskele ( HARMANYERİ 5 2118 2228 2296 2299 YAĞHANE 2 2282 2280 2290 2276 2275/2 2216 ÇINAR ADA PELİT 2253 2205 SEYRANYÜZÜ DENİZ 2256 2247 BODRUM BURGAZ okul 2266 2274 2224 2250 2148 2111 2297 KUYUCAK DEĞİRMEN 2235 2259 2236 2241 2115 2292 2214 2279 2298 2207 2302 2230 102. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 2215. Sk. 2250. Sk. 2252. Sk. 2255. Sk. 2298. Sk. Ada Sk. Akasya Sk. Akvaryum Sitesi Sk. Aslanburnu Cd. Azmak Cd. Bambu Sk. 2270 Burgaz Cd. Burgaz. Cd. Deliklitaş Cd. Deniz 2. Sk. Deniz Sk. Dere Sk. 2180 Ekinece Sk. Fehim Aytekin Cd. Fener Sk. Gül Sk. Halil Altın Cd. Hisarcık Sk. Hükümet Cd. Karaburun Karayer Cd. Kepez Cd. Kubilay Sk. Leylak Sk. Liman Cd. Mine Sk. Okul Sk. ORKİDE Oruç Reis Sk. Papatya Sk. Piri Reis Sk. Radika Seyranyüzü Cd. Tarişbank Sitesi Turgutreis Sk. Yasemin Sk. Yaya Yolu Sk. Yağhane 1 Sk. Zambak Sk. Çınaraltı İnci Sk. İskele Cd. İsmet Kırant Sk. 2233 2220 fesleğen 2175 IHLAMUR 2155 )
Tepeboz ( yok Ayışığı Sitesi Tepeboz Yolu Yeniliman YENİLİMAN TEPEBOZ )
Salman ( Salman Köyü İç Yolu Salman Köyü DENİZGİREN BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK )
Parlak ( ÇULLU YÜZÜ TARLAİÇİ Parlak Köyü ÇARDAK TEPESİ PARLAK TARLA İÇİ ÖREN DERESİ KÜME EVLER OVAİÇİ OVA İÇİ ÖREN DERESİ )
Küçükbahçe ( Küçükbahçe Yolu Küçükbahçe Denizgiren KÜÇÜKBAHÇE EĞRİLİMAN KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN 8107 )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 15:00
Kesinti ID : 3191814
Mordoğan ( 1 BEYLİKBAĞI Karaburun Yolu GÖKPINAR )
Kösedere ( karaağaç KÖSEDERE kösedere küme evleri Kösedere Köyü İç Yolu Kösedere Köyü Ağalarseki Kayapınar Küme Evler AĞALARSEKİ Eğlenhoca YUKARI BOYABAĞ )
İnecik ( İNECİK İnecik Köyü İç Yolu İnecik Köyü İnecik KAYNARPINAR KÜME EVLER KAYNARPINAR )
Eğlenhoca ( EĞLENHOCA Eğlenhoca Köyü Yolu 5023 OVACIK )
Saip ( 3247 3267 3268 3244 3257 3261 3252 3251 HERCAİ 3248. Sk. 3186. Sk. 3181. Sk. SÖĞÜT 1 3273. sk. 3221 3237 3235 3265 3264 3256 3236 GARDENYA ZAKKUM SARDUNYA 3243 3242 FULYA 3197 3226 3225 3228 3196 3192 3195 ESKİ OKUL KIZILCIK 3220 KARDELEN 3263 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3200 3199 3185 3232 3231 3250 3254 )
Anbarseki ( ESENDERE ANBARSEKİ SASKO Esendere Yolu Ambarseki Yolu Ambarseki Köyü İç Yolu 3178 KARABURUN )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3192158
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
KİRAZ / İZMİR
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3191825
Karaburç ( KARABOĞAZ PALAMUT ARASI )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 17:00
Kesinti ID : 3191840
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar ( ARKACILAR ÖDEMİŞ KİRAZ YOLU SASALLI Arkacılar Koyü İç Yolu Arkacılar Köyü İç Yolu Sasallı )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:15 - 17:00
Kesinti ID : 3191842
KİRAZ / İZMİR
Karaburç
Uzunköy
Suludere ( KOCADERE )
Sarısu ( Sarısu Eğridere SARISU EĞRİDERE )
Çömlekçi ( Başaran AKAR )
Çanakçı ( İĞDELCE )
Başaran ( Başova BOZALAN BAŞARAN ERENLER )
KINIK / İZMİR
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3192572
Yayakent ( GAZİ Sancak Bağımsızlık Yayakent Köyü İç Yolu KAPIKAYA )
KONAK / İZMİR
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3191865
Murat ( 2477. Sk. 2506. Sk. 2505. Sk. 2510. Sk. 2468. Sk. 2464 2403. Sk. Adem Yavuz Cd. Hızır Reis Cd. 2504. Sk. 2503. Sk. 2502. Sk. 2501. Sk. 2500. Sk. 2475 2494. Sk. 2493. Sk. 2482. Sk. 2480. Sk. 2479. Sk. 2478. Sk. 2476. Sk. 2475. Sk. 2474. Sk. 2473. Sk. 2472. Sk. 2471. Sk. 2470. Sk. 2469. Sk. )
Millet ( Hızır Reis 2564. Sk. 2559. Sk. 2547. Sk. 2544. Sk. 2543. Sk. 2542. Sk. 2541. Sk. )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4:00 - 9:00
Kesinti ID : 3191929
KONAK / İZMİR
Alsancak ( 1456. Sk. 1467. Sk. 1469. Sk. )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4:00 - 9:00
Kesinti ID : 3191942
KONAK / İZMİR
Alsancak ( 1464. Sk. 1465. Sk. 1466. Sk. 1456. Sk. )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3191949
KONAK / İZMİR
Kültür ( Cumhuriyet Blv. Atatürk Cd. 1407. Sk. )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 15:00
Kesinti ID : 3191961
KONAK / İZMİR
Alsancak ( 1456. Sk. )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15:00 - 17:00
Kesinti ID : 3191967
KONAK / İZMİR
Kültür ( Atatürk Cd. Cumhuriyet Blv. Mustafa Münir Birsel Sk. İzmir Cumhuriyet )
MENEMEN / İZMİR
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3188894
Buruncuk ( 403. Sk. 402. Sk. 400. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. Buruncuk Cd. Buruncuk Kalesi Mevki Çanakkale Asfaltı Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. )
Çavuş ( 218 Sk. 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 212. Sk. 203. Sk. 204. Sk. 205. Sk. 206. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. Çavuş Cd. 216. Sk. 214. Sk. 210. Sk. )
Yıldırım ( 35/5 35/6 )
Musabey ( ÇAVUŞ YOLU )
Kesik
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 18:00
Kesinti ID : 3190849
MENEMEN / İZMİR
Karaorman
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3192118
MENEMEN / İZMİR
Yahşelli ( 6309. Sk. 6308. Sk. 6307. Sk. 6306 1322 6310 6357 6352 6346 6351 6350 6353 6348 6354/1 6356 6354 6358 6362 6360 6355 6349. Sk. 6347. Sk. 6345 6311 )
Uğur Mumcu ( Şehit Ali Rıza Sadak Sk. Mustafa Yücel Özbilgin Blv. 1347. Sk. 1337. Sk. 1333. Sk. 1325. Sk. 1321. Sk. 1320. Sk. 1318. Sk. 1317. Sk. 1316/1. Sk. 1316. Sk. 1314. Sk. 1313. Sk. 1312 1311. Sk. 1309. Sk. 1307. Sk. 1303. Sk. 1295/1. Sk. 1295 1293 1286/1. Sk. 1286. Sk. 1273. Sk. 1265/1. Sk. 1265. Sk. 1249. Sk. )
İsmet İnönü
ÖDEMİŞ / İZMİR
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3191873
Mescitli ( mescitli küme evleri Mescitli Köyü İç Yolu Mescitli küme evleri )
Ovakent ( Tire Ödemiş Yolu KÖLEOĞLU KÜME EVLERİ KUMTEPE )
Bademli
SEFERİHİSAR / İZMİR
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3191841
Tepecik ( 1538 1546 1535 1511 1511/2 1510 1536 1541 1500/1 1035 1538/3 1563 1510/1 1549/6 1551/1 1532 1528 1044 1544 1008. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1012. Sk. 1013. Sk. 1014. Sk. 1015. Sk. 1016. Sk. 1017. Sk. 1019. Sk. 1020. Sk. 1021. Sk. 1022. Sk. 1023. Sk. 1024 1025. Sk. 1025/1. Sk. 1025/2. Sk. 1026. Sk. 1027. Sk. 1027/1. Sk. 1027/2. Sk. 1027/3 Sk. 1027/5. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1031. Sk. 1031/1. Sk. 1032. Sk. 1033. Sk. 1034. Sk. 1035. Sk. 1036. Sk. 1037. Sk. 1038 Sk. 1038. Sk. 1040. Sk. 1044. Sk. 1044/1. Sk. 1044/2. Sk. 1080 1501. Sk. 1502. Sk. 1503. Sk. 1504. Sk. 1505. Sk. 1506 Sk. 1506. Sk. 1507 Sk. 1508. Sk. 1510. Sk. 1512. Sk. 1513. Sk. 1515. Sk. 1517. Sk. 1518. Sk. 1521. Sk. 1523. Sk. 1524. Sk. 1527. Sk. 1529. Sk. 1531. Sk. 1537 1538/1 Sk. 1538/2 1539 Sk. 1548 Sk. 1548/1 1550. Sk. 1550/1. Sk. 1550/3. Sk. 1550/5 1551. Sk. 1551/1. Sk. 1551/2 Sk. 1551/3 1551/3. Sk. 1551/4. Sk. 1551/5. Sk. 1552. Sk. 1552/11. Sk. 1552/2. Sk. 1553 1553 Sk. 1561 Güneşlikent Sitesi Kemerkaya Metekent Sitesi Zümrüt Evler İncirli Sk. İzmirliler Cd. 1534 1034 1538/5 )
Hıdırlık ( 2188 2183 2184 2185 2186 2186/1 2186/2 2186/8 Sk. 2189. Sk. 2191 2192 2192 Sk. 2194 Sk. 2199 Sk. 2208 AKARCA Ata Cd. Açelya Sk. Elvan Sk. Itır Sk. Kervansaray Cd. KUŞADASI Manolya Sk. Martı Sk. Melisa Sk. Menekşe Sk. Sardunya Sk. Sevgi Sk. Tuzla Cd. Yasemin Sk. Yusuf Yılmaz Cd. Zümrüt Sk. İmbat Sk. İskele Cd. 2190 2189 2198 2186/4 2184/9 2186/5 2193 2196 2184/2 2204 2186/5 2186/3 2195 2206 2184/5 2202 2106 2184/3 2197 2158 2137/2 2199 2101/1 2172/9 2197/1 2186/10 100/10. Sk. 2018 Sk. 2018. Sk. 2101. Sk. 2101/2. Sk. 2101/3. Sk. 2103. Sk. 2103/1. Sk. 2106. Sk. 2106/1. Sk. 2106/2. Sk. 2108. Sk. 2108/1. Sk. 2110. Sk. 2112. Sk. 2114. Sk. 2116. Sk. 2116/2. Sk. 2116/3. Sk. 2118. Sk. 2118/1. Sk. 2120. Sk. 2120/1. Sk. 2122. Sk. 2122/1. Sk. 2124. Sk. 2124/1. Sk. 2124/2. Sk. 2128 Sk. 2128. Sk. 2130. Sk. 2130/2. Sk. 2132. Sk. 2132/1. Sk. 2132/2. Sk. 2132/3. Sk. 2132/5 2134. Sk. 2136. Sk. 2138. Sk. 2138/1. Sk. 2140. Sk. 2140/1. Sk. 2140/2 2142. Sk. 2144. Sk. 2144/1. Sk. 2146. Sk. 2148. Sk. 2150. Sk. 2150/1. Sk. 2152. Sk. 2152/1. Sk. 2154. Sk. 2156. Sk. 2158. Sk. 2163. Sk. 2163/1. Sk. 2163/2. Sk. 2163/3. Sk. 2163/4. Sk. 2163/5. Sk. 2164. Sk. 2165. Sk. 2166. Sk. 2167. Sk. 2168. Sk. 2169. Sk. 2170. Sk. 2170/1. Sk. 2170/2. Sk. 2171. Sk. 2172. Sk. 2172/1. Sk. )
Sığacık ( 3221/3 3221/11 11. Sk. 12. Sk. 13. Sk. 14. Sk. 2. Sk. 3. Sk. 3221 3221. Sk. 3221/1 Sk. 3221/4 Sk. 3221/7 4. Sk. 5221 6. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Deniz Cd. Feren Sitesi Gül Sk. Güneş Cd. Güneşsoy Sitesi Karanfil Sk. Mavi Teos Sitesi Mehtap Cd. Orkide Sk. Site Yola Site Yolu Site İci Yol Siteler Cd. Sümbül Sk. Yakamoz Cd. Zambak Sk. Çamlık Cd. 3221/2 )
TİRE / İZMİR
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3191971
Fatih ( Bahadır Sk. FAHRETTİN ALTAY CAD. Destan Sk. Ekol Sk. Elmas Sk. Evliya Çelebi Sk. Furkan Sk. Mehmet Hüsnü Tükel Sk. Sadık Giz Cd. Selin Sk. Zübeyde Hanım Cd. )
URLA / İZMİR
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 14:00
Kesinti ID : 3191031
Nohutalan ( ENGİNAR 7803 KAVUN ÖĞRETMEN EROĞLU 7800 7802 7801 İzmir Çeşme Yolu AŞAĞI NOHUTALAN )
Barbaros ( 7035/1 7000 7009 7039 7019 7023 7030/2 7032 7031/1 Sk. 7029. Sk. 7029 Sk. 7028/1 Sk. 7028 7026 7019. Sk. 7012 7013 Sk. 7011. Sk. 7008. Sk. 7007. Sk. 7001. Sk. 7027 7004 7003 BARBAROS 7024 7010 7021/1 7015 7037 7018 7022 7042 7005 7020 7021 7030 )
Kadıovacık ( LEYLAK Çakıroğlu Sk. Vatan Sk. Tepe Sk. KEMAL TUĞRUL ŞEBBOY 9507 HURMA 9500 9507/1 ESKİ ÇINAR VATAN 9501 )
Birgi ( 7514 )
Zeytinler ( KIZILKAYA 7613 7609 KÖYALTI 7612 7610 )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3191037
URLA / İZMİR
Birgi ( 7514 )
Barbaros ( 7030 7031/1 Sk. 7030/2 7039 )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:30 - 17:30
Kesinti ID : 3191048
URLA / İZMİR
Kadıovacık ( 9500 HURMA 9507 7032 ŞEBBOY KEMAL TUĞRUL Tepe Sk. Vatan Sk. Çakıroğlu Sk. LEYLAK 9507/1 ESKİ ÇINAR VATAN 9501 )
Nohutalan ( AŞAĞI NOHUTALAN İzmir Çeşme Yolu 7801 7802 7800 EROĞLU ÖĞRETMEN KAVUN ENGİNAR 7803 )
Zeytinler ( 7610 7612 KÖYALTI 7609 7613 KIZILKAYA )
Birgi ( 7514 )
Barbaros ( 7009 7039 7019 7023 7030/2 7031/1 Sk. 7029. Sk. 7029 Sk. 7028/1 Sk. 7028 7026 7019. Sk. 7012 7013 Sk. 7011. Sk. 7008. Sk. 7007. Sk. 7001. Sk. 7027 7004 7003 BARBAROS 7024 7037 7018 7015 7020 7005 7042 7021/1 7010 7000 7035/1 7021 7022 7030 )
Planlandı
20Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3191200
URLA / İZMİR
Yenikent ( İnci Kent İzemek Yeni Yaşam Sitesi CEYLAN Emek Sk. Genç Urlalılar Sitesi Özgür Sk. Sarı Zeybek Sk. HÜSEYİN ZEREN Hakkı Ural Cd. Gökkuşağı Sk. )