Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Wes Brown, yıldız futbolcunun Premier Lig'e, özellikle de Manchester United'a geri dönebileceğini iddia etti. BoyleSports'a konuşan Brown, "Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönmesi olası. Takımdan ikinci kez ayrıldığında hepimiz hayal kırıklığına uğradık. United'ın en iyi oyuncularından biriydi ve geri dönüp bu tatsız ayrılığı telafi etmeye çalışabilir" dedi.

"Her zaman kazanmak için mücadele etmelisiniz"

Ronaldo'nun Manchester United ile yollarını ayırmasından önce yaptığı TalkTV röportajı büyük yankı uyandırmış, ardından kulüpten ayrılmasına neden olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda Ronaldo, Manchester United’ın yapısal bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu söylemişti. Rio Ferdinand Presents podcastine konuşan Ronaldo, “Teknik direktör, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veremeyeceklerini söylüyor. Manchester United gibi bir kulüpte bu kabul edilemez. Her zaman kazanmak için mücadele etmelisiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ise Ronaldo'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Ronaldo, United’ın Premier Lig'i kazanamayacağını söyledi. Bu beni etkilemiyor, çünkü sürecin farkındayız ve nereye gittiğimizi biliyoruz" dedi.