Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 20 Eylül Cuma günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:

20 Eylül Cuma 2024

FETHİYE / MUĞLA

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çamköy Mh. ( Açıllar Sk. Açıllar Sk. Duran Tahir Gazi Cd. Duran Tahir Gazi Cd. Değirmenbaşı Cd. Değirmenbaşı Cd. Açıllar Sk. Açıllar Sk. Duran Tahir Gazi Cd. Duran Tahir Gazi Cd. Değirmenbaşı Cd. Değirmenbaşı Cd. )

Çatalarık Mh. ( 1300/3. Sk. 1322/2. Sk. 1322/2. Sk. 1300/2. Sk. 1300/2. Sk. Osman Kaya Çevre Yolu Blv. Osman Kaya Çevre Yolu Blv. 1322/1. Sk. 1322/1. Sk. 1304. Sk. 1304. Sk. 1302. Sk. 1302. Sk. 1300/3. Sk. 1306. Sk. 1306. Sk. 1319/1. Sk. 1319/1. Sk. 1300/3. Sk. 1322/2. Sk. 1322/2. Sk. 1300/2. Sk. 1300/2. Sk. Osman Kaya Çevre Yolu Blv. Osman Kaya Çevre Yolu Blv. 1322/1. Sk. 1322/1. Sk. 1304. Sk. 1304. Sk. 1302. Sk. 1302. Sk. 1300/3. Sk. 1306. Sk. 1306. Sk. 1319/1. Sk. 1319/1. Sk. )

BODRUM / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kızılağaç Mh. ( 3644. Sk. 3644. Sk. 3644. Sk. 3644. Sk. )

BODRUM / MUĞLA

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dağbelen Mh. ( KÖŞEBAŞI KÜME EVLERR KÖŞEBAŞI KÜME EVLERR KÖŞEBAŞI KÜME EVLERR KÖŞEBAŞI KÜME EVLERR )

Yakaköy Mh. ( Köseobası Küme Evleri Köseobası Küme Evleri Köseobası Küme Evleri Köseobası Küme Evleri )

DATÇA / MUĞLA

Saat : 14:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İskele Mh. ( 310. Sk. 310. Sk. 322. Sk. 322. Sk. 324. Sk. 324. Sk. 326. Sk. 326. Sk. 327. Sk. 327. Sk. 328. Sk. 328. Sk. 329. Sk. 329. Sk. 330. Sk. 330. Sk. 331. Sk. 331. Sk. Kazım Yılmaz Blv. Kazım Yılmaz Blv. 325. Sk. 325. Sk. 332. Sk. 332. Sk. 318. Sk. 318. Sk. 319. Sk. 319. Sk. 305. Sk. 305. Sk. 313. Sk. 313. Sk. 317. Sk. 317. Sk. 309. Sk. 309. Sk. iç yol iç yol )

Datça Mh. ( 563. Sk. 563. Sk. Mersincik Sk. Mersincik Sk. Dut Dibi Sk. Dut Dibi Sk. Azgan Sk. Azgan Sk. Can Yücel Sk. Can Yücel Sk. Camii Sk. Camii Sk. 535. Sk. 535. Sk. Payam Sk. Payam Sk. İğnelik Sk. İğnelik Sk. Palamutluk Sk. Palamutluk Sk. Karanfil Sk. Karanfil Sk. Palmiye Sk. Palmiye Sk. 531. Sk. 531. Sk. Dibek Yanı Sk. Dibek Yanı Sk. Boşnaklar Sk. Boşnaklar Sk. 561. Sk. 561. Sk. Hafız Nazmi Sk. Hafız Nazmi Sk. Hakkı Sk. Hakkı Sk. Oda Yanı Sk. Oda Yanı Sk. Harupdibi Sk. Harupdibi Sk. Sardunya Sk. Sardunya Sk. İr Meydanı Sk. İr Meydanı Sk. Nergiz Sk. Nergiz Sk. 533. Sk. 533. Sk. 543. Sk. 543. Sk. Dere Sk. Dere Sk. Gazi Mustafa Kemal Cd. Gazi Mustafa Kemal Cd. Gebeş İbrahim Sk. Gebeş İbrahim Sk. Güllüce Sk. Güllüce Sk. Karamer Nine Sk. Karamer Nine Sk. Kazım Yılmaz Blv. Kazım Yılmaz Blv. Kuyu Sk. Kuyu Sk. Müzreki Sk. Müzreki Sk. Zeytinlik Sk. Zeytinlik Sk. Çarşı Sk. Çarşı Sk. Çavuş Sk. Çavuş Sk. Çeşme Sk. Çeşme Sk. Salep Sk. Salep Sk. 511. Sk. 511. Sk. Hayıt Sk. Hayıt Sk. 540. Sk. 540. Sk. Küme 2. Küme Evleri Küme 2. Küme Evleri 505. Sk. 505. Sk. Ballı Sk. Ballı Sk. Osman Karacay Sk. Osman Karacay Sk. Yağhane Sk. Yağhane Sk. 502. Sk. 502. Sk. Karanı Sk. Karanı Sk. Ballıca Sk. Ballıca Sk. 515. Sk. 515. Sk. Sandal Sk. Sandal Sk. Isırgan Sk. Isırgan Sk. 507. Sk. 507. Sk. 501. Sk. 501. Sk. Pınar Sk. Pınar Sk. Gazi Cd. Gazi Cd. Keremler Sk. Keremler Sk. Menekiş Sk. Menekiş Sk. Saracak Sk. Saracak Sk. )

Reşadiye Mh. ( 543. Sk. 543. Sk. )

Güncel elektrik kesintisi bilgisine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Elektrik kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Elektrik kesintisi durumunda günlük yaşamın aksamaması için bazı önlemler almak gereklidir. İşte elektrik kesintisinden önce alınması gereken önlemler:

1. Acil durum ışık kaynakları hazırlayın

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma sağlamak için el feneri, mum veya şarjlı lamba gibi alternatif ışık kaynaklarını hazırlayın. Bu ışık kaynaklarını kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurmak, kesinti anında işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, bu cihazların pillerini ve şarj durumlarını kontrol etmeyi unutmayın.

2. Elektronik cihazları koruyun

Elektrik kesintisi öncesinde, hassas elektronik cihazlarınızı korumak için fişlerini prizden çekin. Ani bir elektrik geri dönüşü cihazlarınıza zarar verebilir. Bilgisayar, televizyon ve diğer elektronik cihazlar için voltaj düzenleyici veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) kullanmayı düşünebilirsiniz.

3. Yedek güç kaynağı ve şarjlı cihazlar

Cep telefonu, tablet ve laptop gibi taşınabilir cihazlarınızın tamamen şarjlı olduğundan emin olun. Ayrıca, kesinti sırasında kullanmak için taşınabilir güç bankaları bulundurmak önemlidir. Bu sayede, acil durumlarda iletişimde kalabilir ve cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Elektrik kesildiğinde yapılması gerekenler

Elektrik kesintisi başladığında, evde güvenliğinizi ve konforunuzu sağlamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır:

1. Buzdolabı ve dondurucuyu kapalı tutun

Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayın. Kısa süreli kesintilerde buzdolabı yiyecekleri birkaç saat boyunca soğuk tutabilir, ancak uzun süreli kesintilerde yiyeceklerin bozulma riski artar.

2. Sıcaklık kontrolü

Kış aylarında ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, elektrik kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler hazır bulundurun. Yaz aylarında ise serinlemek için pencere ve kapıları açık tutarak doğal havalandırmayı artırabilirsiniz.

3. Güvenlik önlemleri

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma için mum kullanıyorsanız, bu mumları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde bulundurun. Ayrıca, mumları yanıcı maddelerden uzakta kullanmak yangın riskini azaltacaktır. Elektrik tekrar geldiğinde, tüm cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.