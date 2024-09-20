Ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bu özel gün, samimi ve zarif atmosferiyle dikkat çekti.

Törenin şahitliğini oyuncu Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi. Meriç Aral’ın zarif gelinliği Semi Delareyna tarafından tasarlanırken, Serkan Keskin Damat Tween imzalı damatlığıyla dikkat çekti.

Düğüne katılan ünlü isimler arasında Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Hazal Kaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Ali Atay, Demet Evgar, Taner Ölmez ve daha birçok ünlü oyuncu yer aldı. Ünlü çiftin arkadaşları ve meslektaşları, bu mutlu günde onları yalnız bırakmadı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen törende, Meriç Aral ve Serkan Keskin, hayatlarının yeni dönemine adım atarken, davetliler de keyifli anlara tanıklık etti.