Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası, Samsun'da büyük bir coşkuyla başladı. Turnuva, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor ve Karadeniz bölgesinden 17 il ile Gürcistan ve Azerbaycan'dan gelen toplam 750 sporcu, zorlu mücadeleler için bir araya geldi.

Üç gün sürecek heyecan

Samsun'da 3 gün sürecek turnuvanın ilk gününde sporcular, dereceye girebilmek için ter döktü. Heyecan dolu mücadelelerin yaşandığı etkinlikte, sporcuların performansları büyük bir dikkatle izlendi.

Madalyalar sahiplerini buldu

Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci takdim etti. Madalya töreni, sporcular ve izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu.