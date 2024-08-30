Kocaeli’de bugün saat 16:20’de, kent genelindeki resmi ve özel toplu taşıma araçlarına gönderilen “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var” mesajı büyük paniğe neden oldu. Mesajın ardından şehirdeki toplu taşıma hizmetlerinde aksamalar yaşandı. Olayın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kent Kart firması yetkilileri tarafından bir kriz masası kuruldu ve durum yakından takip ediliyor.

Kriz masası harekete geçti

Kocaeli'de toplu taşıma araçlarına gönderilen uyarı mesajı, şehirde büyük bir endişeye yol açtı. Yetkililer, konunun ciddiyetini koruduğunu ve detaylı bir açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağını bildirdi. Şu anda durumun netleşmesi için çalışmalar devam ediyor.

Şoförler panikledi

Özel halk otobüsü şoförü Ufuk Akyar, yaşadıkları paniği şu sözlerle ifade etti: “Dinlenme süremizde durakta oturuyorduk. Arkadaşlarımızın Kent Kartlarına bomba ihbarı mesajı geldi. Panikledik ve araçlarımıza binerek kartlarımızı kontrol ettik. Daha sonra mobil uygulama üzerinden sistemin hacklendiğine dair bir mesaj aldık. Bütün şoförler olarak büyük bir korku içerisindeyiz. Çalışmaya devam edip etmeyeceğimizden emin değiliz. Vatandaşları da mağdur etmek istemiyoruz. Olayın kısa sürede çözülmesini bekliyoruz. Sonrasında gelen ‘Mesajlara itibar etmeyin’ uyarısı endişemizi artırdı. Can taşıdığımız için korkuyoruz.”