İzmir'de 20 Nisan Pazar günü 13 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Gediz Elektrik uyardı, kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler açıklandı.

Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan Pazar günü İzmir'in Dikili, Menemen, Bayındır, Ödemiş, Buca, Karabağlar, Aliağa, Kınık, Torbalı, Menderes, Kiraz, Urla ve Kemalpaşa ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintilerin saat aralıkları ve etkilenecek bölgeler belirlendi.

İşte 20 Nisan Pazar günü İzmir'de elektrik kesintisi olacak ilçeler!

Dikili'de Elektrik Kesintisi

Saat: 13:00 - 14:00 Etkilenen bölgeler:

Merdivenli Köyü ve çevresi

Katıralanı Mahallesi

Esentepe Mahallesi

Uzunburun Mahallesi

Demirtaş (Çandarlı Dikili Yolu)

Saat: 09:00 - 15:00 Etkilenen bölgeler:

Çandarlı Sanayi Caddesi, Küçük Sanayi Sitesi ve çevresi

Çandarlı Belde Sitesi ve Belde Koop bölgeleri

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Menemen'de Elektrik Kesintisi

Saat: 10:00 - 16:00 Etkilenen bölgeler:

Cumhuriyet, Ulus ve Gazi mahalleleri

Saat: 09:00 - 15:00 Etkilenen bölgeler:

29 Ekim ve 9 Eylül mahalleleri

Saat: 09:00 - 15:00 Etkilenen bölgeler:

29 Ekim Mahallesi (8200. Sk. ve çevresi)

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Bayındır'da Elektrik Kesintisi

Saat: 10:00 - 12:00 Etkilenen bölgeler:

Kırbaş, Arslanlar, Mektep, İbrahimçavuş, Çırpı Cami, Havuzbaşı

Saat: 09:00 - 15:00 Etkilenen bölgeler:

Söğütören Köyü

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Ödemiş'te Elektrik Kesintisi

Saat: 09:00 - 17:00 Etkilenen bölgeler:

Tosunlar, Suçıktı

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Buca'da Elektrik Kesintisi

Saat: 10:00 - 12:00 Etkilenen bölgeler:

Barış ve Yiğitler mahalleleri

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Karabağlar'da Elektrik Kesintisi

Saat: 14:00 - 16:00 Etkilenen bölgeler:

Bahar Mahallesi ve çevresi

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Aliağa'da Elektrik Kesintisi

Saat: 09:00 - 15:00 Etkilenen bölgeler:

Samurlu ve Siteler mahalleleri

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

20 Nisan Pazar günü İzmir elektrik kesintisi listesinin tamamı

Dikili'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Merdivenli ( Merdivenli Köyü İç Yolu Merdivenli Vatan Merdivenli Köyü Merdivenli Atatürk Merdivenli 7 Merdivenli 5 Merdivenli 3 Atatürk Cd. )

Katıralanı ( Katıralanı 3 Katıralanı 3/1 Katıralanı 4 KATIRALANI 4/1 KATIRALANI 2 KATIRALANI 2/2 Katıralanı 4/1 ATATÜRK CAD. Katıralanı Köyü Katıralanı Köyü İç Yolu Katıralanı 1 )

Esentepe ( İSMET İNÖNÜ Edip Cansever Sk. 4. Sk. 7. Sk. 8. Sk. Cumhuriyet Cd. ESENTEPE VATAN Çandarlı Yolu Cd. ESENTEPE ATATÜRK )

Uzunburun ( Uzunburun 12 Uzunburun 10 Sk. Uzunburun1 Uzunburun 7 Sk. Uzunburun 2 Uzunburun 3 Uzunburun 9 Uzunburun Atatürk Uzunburun Cumhuriyet UZUNBURUN 8 UZUNBURUN 5 UZUNBURUN 6 UZUNBURUN CUMHURİYET )

Demirtaş ( Çandarlı Dikili Yolu )

Kesinti saati: 13:00 - 14:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler:

Çandarlı ( Sanayi Cd. 146. Sk. 201 Sokak 198 Sokak 205 Çağlayan Sk. 205/2 Çandarlı Küçük Sanayi Sitesi Çandarlı Dikili Yolu Lise Sk. FERHAT UYSAL 205/1. Sk. )

Kesinti saati: 09:00 - 15:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler:

Çandarlı ( Belde Koop 2 189/1 Sk. BELDE KOOP 3 Çağlayan Çandarlı Belde Sitesi FERHAT UYSAL Belde Koop 5 Belde Koop 4 )

Kesinti saati: 09:00 - 15:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Menemen'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Cumhuriyet ( 7533. Sk. 136/5 136. Sk. 136/2. Sk. 7508. Sk. 7508/1. Sk. 7509. Sk. 7510. Sk. 7510/1. Sk. 7512. Sk. 7512/1. Sk. 7512/2. Sk. 7512/3. Sk. 7516. Sk. 7517. Sk. 7519. Sk. 7527. Sk. 7529. Sk. 7531. Sk. 94. Sk. 94/1. Sk. 96. Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Sevgi Cd. Site İci Yol Yenilik Cd. 136/12 Sevgi 94/2 )

Ulus ( Çanakkale Asfaltı Cd. 100. Sk. 100/1. Sk. 7538. Sk. 7540. Sk. 7540/1. Sk. )

Gazi

Kesinti saati: 10:00 - 16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler:

29 Ekim ( ova küme evleri 10004 10010. Sk. Çanakkale Asfaltı 10012/1. Sk. 10019. Sk. 10018. Sk. 10017. Sk. 10014. Sk. 10013. Sk. 10012/2. Sk. 10012/2 10011. Sk. 10009. Sk. 10008. Sk. 10007. Sk. 10006. Sk. 10004. Sk. 10001. Sk. 10007 SK. 10001 )

9 Eylül ( ÇANAKKALE ASFALTI . )

Kesinti saati: 09:00 - 15:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler:

29 Ekim ( 8200. Sk. 10014. Sk. Çekirge Yolu 8764/2. Sk. )

Kesinti saati: 09:00 - 15:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Bayındır'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Kırbaş

Arslanlar

Mektep

İbrahimçavuş

Çırpı Cami

Havuzbaşı

Kesinti saati: 10:00 - 12:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

Söğütören ( Söğütören Köyü İç Yolu Söğütören Köyü )

Kesinti saati: 09:00 - 15:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Ödemiş'te elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Tosunlar

Suçıktı

Kesinti saati: 09:00 - 17:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Buca'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Barış ( 299. Sk. 302. Sk. 331. Sk. 333. Sk. 337. Sk. 366/1. Sk. 366/3. Sk. 366/2. Sk. )

Yiğitler ( 366. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 12:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Karabağlar'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Bahar ( 2958. Sk. 2957. Sk. 2953. Sk. 2952. Sk. 2951. Sk. 2949. Sk. 2947. Sk. 2946. Sk. Eski İzmir Cd. 2965. Sk. 2930. Sk. 2929. Sk. 2928. Sk. 2926. Sk. 2925. Sk. 2924. Sk. 2918. Sk. 2916. Sk. 2915/1. Sk. 2915. Sk. 2914. Sk. 2959. Sk. )

Kesinti saati: 14:00 - 16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Aliağa'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Samurlu

Siteler

Kesinti saati: 09:00 - 15:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kınık'ta elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Poyracık ( Site SANAYİ Sabancı Göl Mezarlık Kümesi Kırca Ahmet Cevdet Becerikli Beşiktaş Tekel )

Kesinti saati: 10:00 - 14:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Torbalı'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Muratbey

Mustafa Kemal Atatürk ( AYDIN )

Yeniköy ( İzmir-Aydın Otoyolu Bayrak )

Belevi

Kesinti saati: 10:00 - 13:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

**

Kesinti yapılacak yerler:

İnönü ( Ahmet Adaman Cd. 147/7 Sk. 148 Sk. 148/1 Sk. 148/1. Sk. 149. Sk. 150 151 Sk. 151 153 154. Sk. 155 Sk. 155/1 Sk. 156. Sk. 161 Sk. 161. Sk. Fatih Sultan Cd. Feridun Yılmaz Cd. HASAN ARIKAN KOCA MİMAR SİNAN TEVFİK FİKRET YAVUZ SULTAN SELİM Zeki Öztaş Cd. 150/3 150/4 144/2 144/6 144/4 144/7 130/3 122 120 118/1 144 Sk. 121. Sk. 145/1 Sk. 120 Sk. 119/1 100 100. Sk. 100/4. Sk. 102 102/1 Sk. 102/3 Sk. 104. Sk. 104/1 Sk. 106. Sk. 108. Sk. 109. Sk. 110 Sk. 110 110/1. Sk. 112. Sk. 113. Sk. 114 114/1 Sk. 115. Sk. 116 117. Sk. 118 Sk. 119. Sk. 121/1 Sk. 122 Sk. 123 Sk. 123. Sk. 124. Sk. 125. Sk. 125/1. Sk. 127. Sk. 129. Sk. 129/1. Sk. 130. Sk. 130/1 Sk. 130/2 Sk. 131 133 Sk. 133/1 134. Sk. 134/1. Sk. 134/2. Sk. 135 Sk. 136. Sk. 138 Sk. 138. Sk. 139. Sk. 140 Sk. 140. Sk. 142. Sk. 145 Sk. 145. Sk. 146 Sk. 147 147. Sk. 147/3 147/3 Sk. 147/5 147/6 Sk. )

Ayrancılar ( İZMİR AYDIN 54. Sk. 56/1. Sk. 56/2. Sk. 58/2 Sk. 58/2. Sk. 62/1 Sk. 75. Sk. 87 Sk. 88 88. Sk. 91/1. Sk. 93. Sk. Kocatepe Cd. )

Yazıbaşı ( 250/2 Sk. Karakaya Sk. YALI )

Bahçelievler ( 9109 Sk. adalet 9110 3 Sk. 413. Sk. 418. Çk. Sk. 422 423. Sk. 424. Sk. 427. Sk. 8102.Sk. 9105. Sk. 9106. Sk. 9107. Sk. 9109. Sk. 9112. Sk. Adalet Cd. Bağımsızlık Cd. Ceylan Sk. Dicle Sk. Gülistan Sk. Karaca Sk. Kavaklıdere Cd. Küçük Menderes Cd. Orhan Alpyörük Cd. Sakarya Cd. Seyhan Sk. ZAFER Çilek Sk. )

Fevzi Çakmak ( 28/4 8108 Sk. 22/3 8109 13/2 25/2 28 Sk. 8142/1 Sk. 8152/1 10/1. Sk. 10sk Sk. 13. Sk. 20. Sk. 20sk. 21 21/1 22 24sk Sk. 25. Sk. 28 28/1 Sk. 28/1sk. 28/2. Sk. 28/3 Sk. 28sk. 29 EKİM 33. Sk. KOYUNCUOĞLU 49. Sk. 8104 Sk. 8104. Sk. 8105/1 Sk. 8106 Sk. 8106. Sk. 8107. Sk. 8113. Sk. 8151 8152 8152/1 Sk. 8153 Sk. 89 Sk. 9100/1 Sk. 9100/2 9100/5 Sk. 9100/6 Sk. BARIŞ MANÇO KAZIM KARABEKİR PAŞA Koyuncuoğlu MEHMET AKİF ERSOY İHLAS 29 31/1 22/1 8156 13 )

Kesinti saati: 10:00 - 14:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Menderes'te elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Gazipaşa ( Vatan Sk. 868. Sk. 3001. Sk. 3000. Sk. Çiğdem Sk. Zafer Sk. Sümbül Sk. Savaş Sk. Saray Sk. Menekşe Sk. Kıbrıs Sk. Kurtuluş Sk. 9 EYLÜL Barış Sk. Dere Sk. Doğa Sk. Gazi Sk. Gümüş Sk. Güneş Sk. Ihlamur Sk. Kahraman Sk. KARACA )

Gölcükler

Kesinti saati: 09:00 - 15:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler:

Cüneytbey ( 631. Sk. 634. Sk. 636 639. Sk. 643 645. Sk. 646. Sk. 666. Sk. 668. Sk. 677 680. Sk. 681. Sk. 682 684. Sk. ARMUTLUK Cüneyt Bey Sk. DOĞAN Ersoy Sk. Eski Camii Sk. Helvacı Sk. HÜKÜMET KARAKOL Sarıçay Sk. Site İç Yolu TAN Tunç Sk. ÖZTÜRKLER İBRAHİM TURAN ŞEHİT MURAT 675 678 674 644 638 643/1 9513/1 665 617 TUNÇ 610 SOK 615-1 ÇEVRE YOLU ÇEVREYOLU tabaş yolu 681 sokak 639 607/1 607. Sk. 609 Sk. 609. Sk. 611. Sk. 612 Sk. 612. Sk. 613. Sk. 614. Sk. 615. Sk. 618. Sk. 630. Sk. 633. Sk. 683 sokak )

Dereköy ( 809 sokak 800 sokak pirentepe kümeevleri sokak 822 sokak 857 857 sokak 7801 856 851/1 sokak 820/2 822 Pirentepe Küme Evleri pirentepe küme evleri pirentepe küme evleri sokak Pirentepe 850 807 sokak 807/1 sokak 854 854 SOKAK 851 852 852 sokak 801 802/1 807/2 7801 sok 820/2 sokak 854 sok. 854 sok Merkez Sk. Kuva-İ Milliye Cd. Dereköy Kümesi Cd. Dereköy Küme Evleri Sk. Dereköy Cd. 854 Sk. 852 Sk. 823. Sk. 821. Sk. 820. Sk. 812. Sk. 809. Sk. 808. Sk. 807 Sk. 805. Sk. 804. Sk. 803/2. Sk. 803/1. Sk. 803 802 800. Sk. 820 )

Küner ( 7815 7812 sokak 7825 7801/1 KÜNER 7828 7823 sokak 7811 7814 sokak 7809 sokak küner küme evleri sokak 7830 sokak 7818 7820 sokak 7821. Sk. 7835 Küner Sk. Menderes Gümüldür Yolu 7833 7823 7824 pirentepe 7806 7802/1 7820 7803 7802 802/2 820/2 sok. pirentepe Kümeevleri sokak 7818 sok pirentepe sok. 7801/1 sokak 7804/1 sokak 7805 sokak 7804 Pirentepe küme evleri 7808 7807 7838 7837 sokak 7813 )

Kuyucak ( MENDERES-ORHANLI YOLU 7750 sokak 7751. Sk. 7753 Menderes-Orhanlı Sokak )

Altıntepe ( DUMLUPINAR ŞEHİTLİK Jandarma Yolu Kümesi Sk. 9556 684 sok )

Barbaros ( 370 sokak 387 sokak 369 437/1 313 303 363/1 352 428 303 Sk. 314. Sk. 320 Sk. 321. Sk. 324 Sk. 325 327 Sk. 328 Sk. 335 347 348 349. Sk. 352. Sk. 353. Sk. 354 355. Sk. 356. Sk. 360. Sk. 361. Sk. 362. Sk. 363. Sk. 364. Sk. 365. Sk. 366. Sk. 367. Sk. 369/1 370. Sk. 373. Sk. 374 378. Sk. 380. Sk. 382. Sk. 381 384 391. Sk. 392 394. Sk. 394/1 409 402. Sk. 411. Sk. 412 414 416 434 464. Sk. Aliağa Sk. Gelibolu Sk. KUVA-İ MİLLİYE Sakarya Muharebe Sk. Çanakkale Sk. 309/1 309 310 322 340 326 346 344 345 368 377 376 384/1 388 452 404 389 408 437 439 396 415 395 393 358 317 333 329 331 365/1 )

Akçaköy ( 7205 sok. 851 sokak 7200 7208 sokak 7209 7210 7204 sokak 7214 7213/1 sokak 7215 851 SOKAK 7208 7202 ÇATALCA 7203 ÇATALCA CADDESİ akçaköy 7213/1 7207. Sk. 853 Sk. 7211 Koy Yolu Yeniköy Yolu Cd. Yol 7205 sok 7213 akçaköy sok. 7208 sok 7205 )

Çatalca ( 7419 sokak 7425 sokak 7425 SOKAK 7428 7424/1 Çatalca cd. 7407 sokak 7429 ÇATALCA CAD. 7406 7405 7410 sokak 7410 7406. Sk. 7427 Sk. 7429. Sk. Çatalca Cd. Çatalca Köyü Yolu 7422 sokak 7420 7419 )

Develi

Keler

Yeniköy ( 7963 sok 7961 7950/1 7964 7967/1 7963 7976 sokak Yeniköy Köprüsü 7950 7982/1. Sk. 7980 Sk. 7976. Sk. 7976 Sk. 7982 7980 menderes orhanlı yolu sokak ılave 7957 7953 7958 7961 sokak 7957 sokak 7980/2 7954 7956 7958 sokak 7980 sokak )

Şaşal ( Şaşal Köyü )

Mithatpaşa ( CUMAOVASI )

Kemalpaşa ( 6 119/5 119/3 119/2 119/1 )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler:

Mithatpaşa ( Yol 510. Sk. 509. Sk. Özbakan Sk. ARMUTLUK 565. Sk. 563. Sk. 561. Sk. 560. Sk. 559. Sk. 558. Sk. 557. Sk. 556. Sk. 511. Sk. 512. Sk. 513. Sk. OVA YOLU 557 )

Kemalpaşa ( HÜKÜMET ATATÜRK 6 119/5 )

Kasımpaşa ( 208 ŞEHİT FATİH YALÇIN Çevik Sk. Çakallar Sk. Zeybek Sk. OKUL Kıvrık Sk. KUVA-İ MİLLİYE Kasımpaşa Sk. Demirci Sk. Aslan Sk. 50. Yıl Cd. 243. Sk. 241. Sk. 231. Sk. 222. Sk. 221. Sk. 220. Sk. 219. Sk. 218. Sk. 217 216. Sk. 216 212 211. Sk. 210. Sk. 209. Sk. 206. Sk. 204. Sk. 203 201/1 Sk. 201 1001. Sk. 204 213 sok 212/1 )

Hürriyet ( 5114. Sk. )

Görece Cumhuriyet ( ÇEVRE YOLU Mithatpaşa Cd. SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI Gülçırpı Cd. Ahmet Necdet Sezer Blv. 5125. Sk. 5120. Sk. PİRİŞTİNA Piriştina Caddesi )

Gölcükler ( İSTASYON Sinafaklar Sk. Armutlu 3. Küme Sk. 799. Sk. 701 )

Gazipaşa

Cüneytbey ( 9504 605/1 610 SOK 626 660 ŞEBBOY 635/1 9510 632 9511 9513 ŞEHİT MURAT İBRAHİM TURAN ÜRÜNCÜ ÖZTÜRKLER TAN Sürmeli Sk. Saha Sk. Helvacı Sk. DOĞAN Değirmen Sk. Cüneyt Bey Sk. ALAN 9501. Sk. 650. Sk. 649. Sk. 648. Sk. 647 646. Sk. 645. Sk. 643 642/1. Sk. 642. Sk. 641 640 639. Sk. 636 635 634. Sk. 631. Sk. 625 622. Sk. 621. Sk. 619. Sk. 616. Sk. 613. Sk. 606. Sk. 605. Sk. 604. Sk. 603 602. Sk. 601. Sk. 628 653 sokak )

Barbaros ( ÇEVREYOLU )

Altıntepe ( öztürkler sok öztürkler 9514 9503 9502 9501 9508 ARMUTLUK 2 BEYAZGÜL 9512 9509 9551. Sk. 902 2000. Sk. Sarıçay 1 Sokak Jandarma Yolu Kümesi Sk. DAMLAR Armutlu 1 Küme Sk. ARMUTLUK 1. KÜME EVLERİ ARMUTLUK 3 Armutluk 1. Küme evleri ARMUTLUK 1 9550 damlar sokak 9557 2000 sokak 903 sokak 9552 sokak 903 SOKAK Jandarma Küme evleri sokak Öztürkler sokak 9558 sok. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kiraz'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Akpınar ( Akpınar ZEYBEK )

Ören ( MANASTIR ÖREN )

İğdeli ( ÇAVUŞDÜZÜ DİBEKTAŞI )

Kesinti saati: 09:00 - 16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Urla'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

İskele ( 2070. Sk. 2056. Sk. 2057. Sk. 2059. Sk. 2060. Sk. 2062. Sk. 2063. Sk. 2064. Sk. 2066. Sk. 2067. Sk. 2132 2132/1 ŞEHİT PİYADE MURAT ASLANTÜRK İSKELE Yorgo Seferis Sk. MİTHATPAŞA NEYZEN TEVFİK 2165. Sk. 2164. Sk. 2163. Sk. 2132/2. Sk. 2129 2126. Sk. 2124 2122. Sk. 2121/5 2121/4 2121/3. Sk. 2121. Sk. 2120. Sk. 2117. Sk. 2114. Sk. 2112 2110/4 2110/2 2110/1. Sk. 2110 2106. Sk. 2093. Sk. 2081. Sk. 2080. Sk. 2077/1. Sk. 2077 2074 2069. Sk. 2166/2 2166/3 2115 2016 2010 2006 2036 2166 2073 2001. Sk. 2002. Sk. 2003. Sk. 2004. Sk. 2005. Sk. 2007. Sk. 2009. Sk. 2011. Sk. 2015. Sk. 2018 2018/8. Sk. 2034. Sk. 2035. Sk. 2053. Sk. 2054. Sk. 2055. Sk. )

Atatürk ( 2155/1 2147/1 2019 2142 2151 2020 2019/3 2019/6. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2023. Sk. 2024. Sk. 2024/1 2024/2. Sk. 2024/3. Sk. 2024/4. Sk. 2024/5. Sk. 2024/6. Sk. 2024/7. Sk. 2024/9. Sk. 2025. Sk. 2037. Sk. 2038. Sk. 2039. Sk. 2134. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137 Sk. 2137. Sk. 2139. Sk. 2140. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2145 2146. Sk. 2147. Sk. 2148/1 2150. Sk. 2152 Sk. 2153 Sk. 2155 2156 Sk. 2156 2162. Sk. 2167. Sk. 2172 2178 2178/1 2178/2 Sk. 2148/2 2156/1

Kesinti saati: 03:00 - 04:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kemalpaşa'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Kemalpaşa OSB

Ulucak Cumhuriyet ( Gazi )

Ulucak İstiklal ( 9129. Sk. 9144. Sk. 9129 )

Kuyucak

Kesinti saati: 10:00 - 12:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları