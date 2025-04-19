Bursaspor ile Bornova FK, 20 Nisan 2025 Pazar günü TFF 3. Lig karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Saat 15:00’te başlayacak mücadele HT Spor kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

20 Nisan 2025 Bursaspor vs Bornova FK maçı yayın bilgileri

TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor ve Bornova FK, 20 Nisan Pazar günü sahaya çıkacak. Karşılaşma saat 15:00’te başlayacak ve HT Spor kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

HT Spor yayın bilgileri

HT Spor kanalı, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden izlenebilmektedir. Kanal numaraları:

Digiturk: 75 Kütahyaspor vs Karşıyaka maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

D Smart: 79

Tivibu: 87

Kablo TV: 227

Turkcell TV+: 73

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma, Bursa’da yer alan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak.