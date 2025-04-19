Muğla’nın Ula, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Dalaman, Fethiye ve Menteşe ilçelerinde 20 Nisan 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
İşte 20 Nisan 2025 Pazar günü Muğla'da elektrik kesintisi olacak ilçelerin tamamı!
Muğla’nın çeşitli ilçelerinde 20 Nisan 2025 tarihinde, AYDEM tarafından gerçekleştirilecek şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır. Kesinti saatleri ve mahalleler aşağıda sırasıyla verilmiştir.
ULA / MUĞLA (01:30 – 07:00)
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Gökova Mahallesi: Behiye Alım Sk., Çınar Sk., Bülent Ecevit Cd., Gökova Cd. ve diğer sokaklar.
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Örnekköy Mahallesi: Örnekköy Sk.
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Portakallık Mahallesi: Portakallık Sk.
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Şirinköy Mahallesi: Şirinköy Sk.
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Yeşilçam Mahallesi: Yeşilçam Sk.
KÖYCEĞİZ / MUĞLA (01:30 – 07:00)
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Adaköy Mahallesi
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Sarıana Mahallesi
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Sultaniye Mahallesi
MARMARİS / MUĞLA (01:30 – 07:00)
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Beldibi Mahallesi: 74. Sk., 157. Sk., Sinam Sitesi 3. Küme Evleri, Zambak Evleri Küme Evleri ve diğer sokaklar.
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Tepe Mahallesi: Yeni Yol Cd., Ulusal Egemenlik Cd., 52. Sk., 55. Sk.
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Sarıana Mahallesi: Kemeraltı Mahallesi ve civar sokaklar.
FETHİYE / MUĞLA (01:30 – 07:00)
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Akyaka Mahallesi: 18. Sk., 20. Sk., 5. Sk., 8. Sk., Barut Sk.
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Akçapınar Mahallesi: Marmaris Muğla Yolu ve çevresi.
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Balcılar Mahallesi: BALCILAR SOKAK.