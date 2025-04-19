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Akçapınar Mahallesi : Marmaris Muğla Yolu ve çevresi.

Sarıana Mahallesi : Kemeraltı Mahallesi ve civar sokaklar.

Beldibi Mahallesi : 74. Sk., 157. Sk., Sinam Sitesi 3. Küme Evleri, Zambak Evleri Küme Evleri ve diğer sokaklar.

Gökova Mahallesi : Behiye Alım Sk., Çınar Sk., Bülent Ecevit Cd., Gökova Cd. ve diğer sokaklar.

Muğla’nın çeşitli ilçelerinde 20 Nisan 2025 tarihinde, AYDEM tarafından gerçekleştirilecek şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır. Kesinti saatleri ve mahalleler aşağıda sırasıyla verilmiştir.

Muğla’nın Ula, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Dalaman, Fethiye ve Menteşe ilçelerinde 20 Nisan 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

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