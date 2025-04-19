Aydın'da 20 Nisan'da Yenipazar, Çine, Didim ve Nazilli ilçelerinde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak. İşte etkilenecek mahalleler ve saatler!

Aydın Elektrik Kesintisi 20 Nisan'da 4 İlçeyi Etkileyecek

ADM Elektrik, Aydın'ın Yenipazar, Çine, Didim ve Nazilli ilçelerinde 20 Nisan 2025 Pazar günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kesintiler uzun süreli olacak ve birçok mahallede hayatı etkileyebilecek.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler

Yenipazar ilçesinde kesinti uygulanacak mahalleler:

Donduran Mahallesi: Köyiçi Anayol Cd., Yeniyol Cd., Saray Altı 1. Sk. ve bağlantılı sokaklar.

Aşağıyakacık Mahallesi: Osmançukuru Sk., Merkez Sk., Franşah Sk.

Direcik Mahallesi: Köy Yolu, Direcik Merkez Sk.

Dereköy Mahallesi: Yeniyol 2. Sk., Dere Cd., Dereköy Sk.

Bağcıllı Mahallesi: Ahmetler Yolu, Suluyer Sk., Orta Küme Evleri.

Bayındır Mahallesi: Beydağ Nazilli Yolu, Bayındır Sk.

Çulhan Mahallesi: Çulhan Merkez Sk., Yenipazar Dalama Yolu.

Çavdar Mahallesi: Hacı İsalar Sk., Avcı Aliler Sk., Himmetler Sk.

Alioğullar Mahallesi: Alioğullar Merkez Sk., Yayla Evleri Sk.

Alhan Mahallesi: Alhan Sk., Yenipazar Dalama Yolu.

Kurtuluş Mahallesi: Kavaklı Mh., Bayrak Sk., İnönü Cd., Atatürk Blv., Sakarya Cd., Ziya Gökalp Cd. ve birçok bağlantılı sokak.

Güney Mahallesi: Kundurlar Sk., Güney Sk.

Osmaniye Mahallesi

Alemler Mahallesi: Alemler Sk., Alemler İç Yolu.

Güzelköy Mahallesi: Güzelköy Sk., Denizli Aydın Yolu.

Bahçeköy Mahallesi: Bahçeköy Sk.

Çamköy Mahallesi: Çamköy Sk., Kuyucak Tavas Yolu.

Esençay Mahallesi: Esençay Sk., Esençay Yolu.

Yenice Mahallesi: Atatürk Cd., Gazi Osman Paşa Cd., 100. Yıl Cd. ve çevresi.

Yaylalı Mahallesi: Bağlar ve İğcebaşı Küme Evleri.

Bereketli Mahallesi: Bereketli Köyü Yolu, Tekke Küme Evleri.

Küçükdağlı Mahallesi: Tekke Küme Evleri.

Azizabat Mahallesi: Azizabat Sk.

Başaran Mahallesi: Kuyucak Tavas Yolu, Atatürk Cd., Fevzi Çakmak Sk.

Çine, Didim ve Nazilli'de de Kesintiler Olacak

Çine, Didim ve Nazilli ilçelerinde de benzer şekilde uzun süreli elektrik kesintileri planlandı. Kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

20 Nisan 2025 Pazar günü Aydın'da elektrik kesintisi olacak ilçelerin tamamı;

YENİPAZAR / AYDIN

Donduran Mh. ( Köyiçi Anayol Cd. Yeniyol Cd. Yeniyol 10. Sk. Saray Altı 1. Sk. Köyiçi 1. Sk. Kocatepe Sk. Bozdoğan Cd. Cuma Camisi Sk. Kooperatif 1. Sk. Bozdoğan Nazilli Yolu KÖY YOLU )

Aşağıyakacık Mh. ( Osmançukuru Sk. Merkez Sk. Franşah Sk. Çakıcılar Kümeevleri Sk. )

Direcik Mh. ( KÖY YOLU Direcik Merkez Sk. Bozdoğan Nazilli Yolu )

Dereköy Mh. ( Yeniyol2. Sk. Dere Cd. Kuyucak Tavas Yolu Dereköy Sk. köy yolu )

Bağcıllı Mh. ( Ahmetler Yolu Suluyer Sk. Orta Küme Evleri Omarlar Sk. Kutluca Sk. Kırköy Sk. Yeni Sk. Çatak Sk. )

Bayındır Mh. ( Beydağ Nazilli Yolu Bayındır Sk. )

Çulhan Mh. ( Çulhan Merkez Sk. Yenipazar Dalama Yolu )

Çavdar Mh. ( köy yolu Hacı İsalar Sk. Avcı Aliler Sk. Belen Sk. Himmetler Sk. Çam Sk. )

Alioğullar Mh. ( köy yolu Alioğullar Merkez Sk. Yayla Evleri Sk. )

Alhan Mh. ( Alhan Sk. Yenipazar Dalama Yolu )

Kurtuluş Mh. ( Kavaklı Mh. Köy Yolu Bayrak Sk. Bulut Sk. Camiönü Cd. Dibek Sk. Dicle Sk. Feyzullah Cd. Fırat Sk. Gediz Sk. Hacı İbrahim Sk. Hacıbekir Sk. Kahya Mescit Sk. Kahya Sk. Menderes Sk. Musa Efendi Sk. Müftü Sk. Sümer Sk. Çimen Sk. İnönü Cd. Şimşek Sk. Damla Sk. Gar Sk. Ayvaz Değirmeni Küme Evleri Şehitler Sk. Tapucu Sk. Zümrüt Evler Küme Evleri Kural Sk. Atatürk Cd. Ayaydın Sk. Ali Zühtü Bey Sk. Şefik Çerçioğlu Cd. İnci Çk. Sk. Ersoy Küme Evleri Şirinevler Küme Evleri Çamlı Tepe Küme Evleri Su Sk. Sanayi Sk. Nisa Cd. Nazilli Cd. Kemer Sk. Karanfil Sk. Gündoğdu Sk. Eski Okul Sk. Değirmen Sk. Denizli Aydın Yolu Dayı Zeybek Sk. Cevdet İnci Cd. Aydoğdu Sk. Ayanoğlu Sk. Ateş Sk. Artezyen Sk. 101. Sk. 107. Sk. 109. Sk. 109/1. Sk. 111. Sk. 119. Sk. 121. Sk. 348. Sk. 352. Sk. 356. Sk. 360. Sk. 362. Sk. 366. Sk. 370. Sk. 93. Sk. 95. Sk. 97. Sk. 97/1. Sk. 99. Sk. Atatürk Blv. Namık Kemal Cd. Sakarya Cd. Ziya Gökalp Cd. 372. Sk. 85. Sk. )

Güney Mh. ( Kundurlar Sk. Güney Sk. KÖY YOLU )

Osmaniye Mh.

Alemler Mh. ( Alemler Sk. ALEMLER KÖYÜ İÇ YOLU ALEMLER MAH. KÖY YOLU ALEMLER MAH. KÖY YOLU )

Güzelköy Mh. ( Güzelköy Sk. Denizli Aydın Yolu Güzelköy Sk. )

Bahçeköy Mh. ( Bahçeköy Sk. )

Çamköy Mh. ( Kuyucak Tavas Yolu Çamköy Sk. 1124/8 (çamköy) sok. KÖY YOLU )

Esençay Mh. ( Kuyucak Tavas Yolu Esençay Sk. ESENÇAY SOK. esençay yol )

Yenice Mh. ( Kuyucak Tavas Yolu Atatürk Cd. Gazi Osman Paşa Cd. 100. Yıl Cd. Adalet Zafer Cd. Barbaros Cd. Defne Sk. Erkin Sayar Cd. Fevzi Çakmak Cd. Gül Sk. Hanımeli Sk. Kadife Sk. Kardelen Sk. Kültür Cd. Martı Sk. Mustafa Tosun Cd. Milli Egemenlik Cd. Namık Kemal Cd. Yörükali Cd. Nisan 19. Sk. )

Yaylalı Mh. ( Bağlar Ve İğcebaşı Küme Evleri Yaylalı Sk. )

Bereketli Mh. ( Bereketli Köy Yolu Eşekkıran Hacı Ahmet Yaylası Yuva Yaylası Yolu Bereketli Köyü Yolu Tekke Küme Evleri Cihanlar Küme Evleri Bağlar Ve İğcebaşı Küme Evleri BREKETLİ MAHÇ İÇ YOLU BEREKETLİ MAH. KÖY YOLU Denizli Aydın Yolu Bereketli Sk. BEREKETLİ SOK. BEREKETLİ KÖYÜ İÇ YOLU )

Küçükdağlı Mh. ( Tekke Küme Evleri )

Azizabat Mh. ( Azizabat Sk. )

Başaran Mh. ( Kuyucak Tavas Yolu Atatürk Cd. Fevzi Çakmak Sk. 804. Sk. Abdi İpekçi Cd. Abdi İpekçi Menderes Cd. Atatürk Kurtuluş Cd. Gümüşdere Küme Evleri Gürgen Sk. Karadeniz Sk. Karanfil Sk. Nergis Sk. Mezarlık Küme Evleri Sarmaşık Sk. Zeytinli Sk. Ziya Gökalp Sk. Çamlık Sk. İğdeli Sk. Ardıç Sk. Asmalı Sk. Cevizli Sk. Fırat Sk. Gediz Sk. Hasan Tahsin Sk. Kıbrıs Cd. Kızılırmak Sk. Lale Sk. Menekşe Sk. Meriç Sk. Murat Sk. Petrol Sk. Petrol Zafer Küme Evleri Sakarya Sk. Sümbül Sk. İnönü Cd. 802. Sk. )

Beğerli Mh. ( Ova Küme Evleri Boğazbağ Sk. Merkez Küme Evleri Taşarası Küme Evleri )

Belenova Mh. ( Belenova Sk. BELENOVA SOK. )

Beşeylül Merkez Mh. ( Beşeylül Sk. )

Çamdibi Mh. ( Çamdibi Sk. ÇAMDİBİ MAH. KÖY YOLU )

Çobanisa Mh. ( Çobanisa Sk. Denizli Aydın Yolu ÇOBANİSA YOLU SOK. ŞARABAT DERESİ MEVKİİ ÇOBANİSA MAH. ŞARABAT MEVKİİ )

Karapınar Mh. ( Kuyucak Tavas Yolu Karapınar Sk. )

Kayran Mh. ( Kayran Sk. )

Ören Mh. ( Ören Sk. )

Ovacık Mh. ( Ovacık Sk. Küplü Sk. Merkez Sk. Doğandere Sk. )

Yeşildere Mh. ( Yeşildere Sk. )

Yukarıyakacık Mh. ( Yukarıyakacık Sk. )

Yöre Mh. ( Yöre Sk. )

Mustafapaşa Mh. ( Alize Sk. Arap Dede Sk. Dede Efendi Sk. Denizli Aydın Yolu Göçmen Sk. Poyraz Sk. Pınar Sk. Rüzgar Sk. Yağmur Sk. Çakıl Sk. İmbat Sk. İnönü Cd. Hulusi Yalçın Cd. Kuyucak Toki Konutları PINAR SOK. )

Yeni Mh. ( Ali Gerçek Sk. Arif İzgi Cd. Burçak Sk. Cafer Özsan Sk. Cengiz Topel Sk. Denizli Aydın Yolu Dolunay Sk. Egemen Sk. Gençlik Sk. Hilal Sk. Hürriyet Sk. Kutup Yıldızı Sk. Nuri Kayıran Sk. Yunus Emre Cd. Zafer Sk. İnönü Cd. Albay Hüseyin Çöl Sk. Başak Sk. Vatan Cd. Toprak Sk. 223. Sk. 226. Sk. Sağnak Sk. 10. Sk. 1003. Sk. 125. Sk. 133. Sk. 135. Sk. 137. Sk. 139. Sk. 140. Sk. 140/1. Sk. 151. Sk. 151/1. Sk. 152. Sk. 153. Sk. 153/1. Sk. 16. Sk. 16/1. Sk. 16/2. Sk. 161. Sk. 163. Sk. 171. Sk. 177. Sk. 177/1. Sk. 177/2. Sk. 18. Sk. 18/2. Sk. 18/3. Sk. 20. Sk. 20/1. Sk. 20/2. Sk. 215. Sk. 215/1. Sk. 217. Sk. 217/1. Sk. 219. Sk. 22. Sk. 22/1. Sk. 22/2. Sk. 221. Sk. 223. Sk. 225. Sk. 227. Sk. 229. Sk. 231/1. Sk. 231/2. Sk. 233. Sk. 235. Sk. 235/1. Sk. 237. Sk. 237/1. Sk. 24. Sk. 241. Sk. 245. Sk. 251. Sk. 26. Sk. 28. Sk. 34. Sk. 4. Sk. 502. Sk. 502/1. Sk. 502/2. Sk. 6. Sk. 6/1. Sk. 66. Sk. 68. Sk. 68/1. Sk. 72. Sk. 74. Sk. 76. Sk. 78. Sk. 78/1. Sk. 8. Sk. 80. Sk. 82. Sk. 84. Sk. 86. Sk. 90. Sk. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. Hürriyet Cd. Sağlık Cd. Şehit Bülent Taşkıran Blv. 231. Sk. DKY Cd. Pazartepe Cd. Özden Sk. Seher Sk. Eşref Ozan Cd. Sema Sk. Faik Savranoğlu Cd. Yeldeğirmen Cd. Atatürk Cd. Yörük Ali Efe Cd. Şehnaz Sk. Özlem Sk. Tülin Sk. Seçkin Sk. Sezen Sk. Seyhan Sk. Sevgi Sk. Serap Sk. Sakarya Sk. Pınar Sk. Petek Sk. Palmiye Sk. Orkun Sk. Orbay Sk. Onur Sk. Olgun Sk. Nilüfer Sk. Nil Sk. Neyran Sk. Nergiz Sk. Nazlı Sk. Nalan Sk. Nadide Sk. Gazino Cd. Demet Sk. )

Beşeylül Mh. ( Akasya Sk. Ali Gerçek Sk. Arif İzgi Cd. Atatürk Cd. Aydın Karayolu Cd. Barış Sk. Cafer Özsan Sk. Denizli Aydın Yolu Eylül Sk. Güneş Sk. Işık Sk. Kuyucaklı Yusuf Cd. Meltem Sk. Samanyolu Sk. Yakamoz Sk. İnönü Cd. İğde Sk. Şafak Sk. Albay Hüseyin Çöl Sk. Doktor Eşref Sönmez Sk. subakanlar mevkii Şahin Sk. Efe Sk. Cibe Çeşmesi Sk. Cibe Sk. Arapdede Cd. Ufuk Sk. Semerci M. Ali Çk. Molla Kahve Cd. Menekşe Sk. Bahçelievler Sk. )

Fatih Mh. ( Agora Sk. Ceviz Sk. Deva Sk. Hastane Cd. Hilal Sk. Huzur Sk. Hızır Sk. Ihlamur Sk. Kadıoğlu Sk. Kavak Sk. Köknar Sk. Limon Sk. Lokman Sk. Mandalina Sk. Palamut Sk. Sağlık Sk. Sedir Sk. Selvi Sk. Turunç Sk. Yediveren Sk. Yonca Sk. Çam Sk. Çınar Sk. İnönü Cd. Şifa Sk. Kuyucak Tavas Yolu Derman Sk. Denizli Karayolu Cd. )

Cumhuriyet Mh. ( Atmaca Sk. Feyzullah Cd. Kanarya Sk. Kenan Sk. Kumru Sk. Kırlangıç Sk. Martı Sk. Mülazım Sk. Pelikan Sk. Sülün Sk. Taksim Sk. Çömez Sk. İnönü Cd. Şahin Sk. Hacıbekir Sk. 268 Sok. Müftü Sk. Doktor Şevki Yıldız Cd. Profesör Hazım Atıf Cd. 173. Sk. 173/1. Sk. 175. Sk. 179. Sk. 181. Sk. 183. Sk. 187. Sk. 187/1. Sk. 189. Sk. 191. Sk. 193. Sk. 195. Sk. 197. Sk. 199. Sk. 201. Sk. 203. Sk. 205. Sk. 205/1. Sk. 207. Sk. 211. Sk. 213. Sk. 228. Sk. 228/1. Sk. 268. Sk. 278. Sk. 280. Sk. 284/1. Sk. 286. Sk. 288. Sk. 290. Sk. 292. Sk. 294. Sk. 296. Sk. 300. Sk. 302. Sk. 302/1. Sk. 304. Sk. 304/1. Sk. 304/2. Sk. 306. Sk. 306/1. Sk. 308. Sk. 372. Sk. Beş Eylül Cd. Hürriyet Cd. Ziya Gökalp Cd. Nazilli Devlet Hastanesi Ek Binası 183/1. Sk. Şehit Murat Ültay Blv. DKY Cd. )

Aydınoğlu Mh. ( Ahmet Akıncıoğlu Sk. Albay Mustafa Durgun Sk. Açelya Sk. Begonya Sk. Derekavak Sk. Halil İnci Sk. Kadı Kapısı Sk. Karanfil Sk. Kasımpatı Sk. Kefalet Sk. Kiriş Sk. Kırçiçeği Sk. Lale Sk. Manolya Sk. Menekşe Sk. Mescit Sk. Narçiçeği Sk. Nergiz Sk. Papatya Sk. Sardunya Sk. Sümbül Sk. Tavus Sk. Yaprak Sk. Çayyüzü Sk. Çiğdem Sk. Çitlenbik Sk. Çobanisa Yolu Sk. Derekavak 1 Nolu Çk. Sk. Hacı Kuyu Sk. Denizli Karayolu Cd. Nisan 19. Sk. ŞARABAT MEVKİİ ÖRRKOP ARKASI )

Yakuppaşa Mh. ( Alafçı Sk. Bülbül Sk. Feyzullah Cd. Kenan Sk. Nuri Türkeş Çk. Pelikan Sk. Serçe Sk. Sıtkı Hoca Sk. Çayyüzü Sk. İnönü Cd. Doktor Şevki Yıldız Cd. Profesör Hazım Atıf Cd. )

İsabeyli Mh. ( 171. Sk. Atatürk Blv. Denizli Aydın Yolu Ertuğrul Cd. Fatih Sultan Mehmet Cd. Kazımkarabekir Cd. 1271. Sk. 1273. Sk. 1020. Sk. Tevfik Bey Cd. 1120. Sk. 1310. Sk. 4021. Sk. 1118. Sk. 1121. Sk. 1036. Sk. 1110. Sk. Özbay Cd. 1046. Sk. 1050. Sk. 1042. Sk. 1011. Sk. 1112. Sk. Kahraman Cd. 3. Cd. 1022. Sk. Hacı Ali Molla Cd. 4425 Sk. 4444. Sk. 1001. Sk. 1004. Sk. 1006. Sk. 1008. Sk. 1010. Sk. 1012. Sk. 1013. Sk. 1014. Sk. 1023. Sk. 1025. Sk. 1026. Sk. 1027. Sk. 1101. Sk. 1114. Sk. 1126. Sk. 1136. Sk. 1204. Sk. 1210. Sk. 1211. Sk. 1213. Sk. 1217. Sk. 1226. Sk. 1228. Sk. 1254. Sk. 1256. Sk. 1277. Sk. 1302. Sk. 1306. Sk. 1301. Sk. 1329. Sk. 1354. Sk. 1407. Sk. 1409. Sk. 1413. Sk. 1417. Sk. 4009. Sk. 4040. Sk. 4207. Sk. 4233. Sk. 4249. Sk. 8. Cd. Kanuni Sultan Cd. Kanuni Sultan Süleyman Cd. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. Mehmet Akif Ersoy Cd. İstasyon Bahçe Küme Evleri 11. Cd. 4246. Sk. 4244. Sk. 4017. Sk. 4445. Sk. 1007. Sk. 1019. Sk. 4052. Sk. 1058. Sk. 1103. Sk. 1109. Sk. 1130. Sk. 1134. Sk. 1200. Sk. 1212. Sk. 1222. Sk. 1250. Sk. 1252. Sk. 1275. Sk. 1312. Sk. 1328. Sk. 1340. Sk. 1340/1. Sk. 1411. Sk. 1424. Sk. 1434. Sk. 4248. Sk. Cumhuriyet Kümeevleri Sk. 8. Kuzey Cd. 9. Cd. Eski Köprü Sk. 2. Cd. Atatürk Batı Kısım Blv. Atatürk Doğu Kısım Blv. 4054. Sk. 1123. Sk. 7. Cd. 4. Cd. 4005. Sk. mahalle içi yolu köy yolu İSABEYLİ SOĞUKKUYU MEVKİİ KAVŞAK )

Yeşil Mh. ( 376. Sk. 378. Sk. 382. Sk. 3278. Sk 386. Sk. 616. Sk. 616/1. Sk. 620. Sk. 622. Sk. 1856/1 624. Sk. 626. Sk. 628. Sk. 628/2. Sk. 630. Sk. 632. Sk. 636. Sk. 638/1. Sk. 638/2. Sk. 640. Sk. 642. Sk. 644. Sk. 646. Sk. 652. Sk. 654. Sk. 656. Sk. 658. Sk. 660. Sk. 662. Sk. 664. Sk. 666. Sk. 668. Sk. 670. Sk. 672. Sk. 676. Sk. 678. Sk. 680. Sk. 680/1. Sk. 682. Sk. 682/1. Sk. 684. Sk. 688. Sk. 690. Sk. 692. Sk. 705. Sk. 707. Sk. 709. Sk. 715. Sk. 717. Sk. 719. Sk. 1855. Sk. 723. Sk. 723/1. Sk. 725. Sk. 727. Sk. 729. Sk. 731. Sk. 733. Sk. 737. Sk. 737/1. Sk. 739. Sk. 743. Sk. 745. Sk. 747. Sk. 749. Sk. 75. Yıl Blv. 751. Sk. 753. Sk. 755. Sk. 757. Sk. 759. Sk. 761. Sk. 763. Sk. 765. Sk. 771. Sk. 775. Sk. 777. Sk. 779. Sk. 781. Sk. 785. Sk. 787. Sk. 789. Sk. 791. Sk. 793. Sk. 795. Sk. 797. Sk. 799. Sk. 803. Sk. 805. Sk. 809. Sk. 811. Sk. 813. Sk. 819. Sk. 823. Sk. 827. Sk. 829. Sk. 831. Sk. 833. Sk. Alparslan Türkeş Blv. Atatürk Blv. Esat Ergüler Blv. Kanal Yolu 105. Sk. 173. Sk. 372. Sk. 374. Sk. TOKİ 400 Yataklı Devlet Hastanesi TOKİ 400 Yataklı Devlet Hastanesi Otoparkı 1853. Sk. 1855. Sk. 1857. Sk. 1870. Sk. 1880. Sk. 1897. Sk. 1903. Sk. 1920. Sk. 755/1. Sk. 767. Sk. 801. Sk. 807. Sk. 815. Sk. 817. Sk. 825. Sk. 1895. Sk. 1859. Sk. 1863. Sk. 1866. Sk. 1870. Sk. 1872. Sk. 1874. Sk. 1876. Sk. 1891. Sk. 1893. Sk. 1905. Sk. 1918. Sk. 3289/1. Sk 1871. Sk. Denizli DKY Cd. 1906. Sk. 1864. Sk. 628/1. Sk. 3284. Sk 3283. Sk 3283. Sk 3282/2. Sk 3282/2. Sk 3284. Sk 3285. Sk 3288/1. Sk 3287. Sk 3287/1. Sk 3287. Sk 3289. Sk 3288. Sk 3286. Sk 3279. Sk 3281. Sk 3281. Sk 1869. Sk 1886. Sk 715/1 3282. Sk 3282/2. Sk 3289/1. Sk 3282. Sk 3282. Sk. 3287. Sk 3286/1. Sk 3286/1. Sk 3286. Sk 3284. Sk 3287. Sk 3286. Sk 3285. Sk 3286. Sk 3287. Sk 3244. Sk 1859 Sk. 1858 Sk. 1859 Sk. 1852 Sk. 1868 1858 Sk. 1852 Sk. 1852 Sk. 739. Sk 739. Sk 3281/2. Sk 3280. Sk 3281. Sk 690/1. Sk 3282. Sk 3286. Sk 3282. Sk 3280/1. Sk 3280/3. Sk 3278/3 Sk. 3280/2. Sk 3279. Sk 3289. Sk 3278/3. Sk 3281/1. Sk 3280/4. Sk 1852 Sk. 3281. Sk 3279. Sk 3242. Sk 3278/5. Sk 3284/1. Sk 3278/4. Sk 1856. Sk. 3289/6. Sk )

Zafer Mh. ( Nisan 19. Sk. Nelin Küme Evleri Adnan Menderes Blv. Atatürk Cd. Çiçek Sk. Mahmut Dülger Cd. Sigorta Evleri 1. Sk. Beşeylül Cd. Sigorta Evleri 2 Sk. Orgeneral Cemal Tural Cd. Nisa Cd. Dereiçi Sk. Denizli Aydın Yolu Burma Sk. Bayram Sk. Ağalar Sk. 6 Eylül Sk. 103. Sk. 104. Sk. 107. Sk. 113. Sk. 115. Sk. 117. Sk. 117/1. Sk. 12. Sk. 12/1. Sk. 12/2. Sk. 12/3. Sk. 123. Sk. 130. Sk. 14. Sk. 14/1. Sk. 14/2. Sk. 14/3. Sk. 14/4. Sk. 14/5. Sk. 14/6. Sk. 14/7. Sk. 142. Sk. 152. Sk. 16/3. Sk. 16/4. Sk. 16/5. Sk. 165. Sk. 167. Sk. 1717. Sk. 2. Sk. 2/1. Sk. 2/4. Sk. 22. Sk. 28. Sk. 28/1. Sk. 28/2. Sk. 28/4. Sk. 28/5. Sk. 4. Sk. 4/6. Sk. 520/1. Sk. 520/2. Sk. 520/3. Sk. 520/4. Sk. 601. Sk. 61. Sk. 68. Sk. 70. Sk. 76. Sk. 76/1. Sk. 77. Sk. 77/1. Sk. 77/2. Sk. 77/3. Sk. 77/4. Sk. 77/5. Sk. 77/6. Sk. 77/7. Sk. 80. Sk. 87. Sk. 87/1. Sk. 87/2. Sk. 88. Sk. 88/1. Sk. 89. Sk. 89/1. Sk. 90. Sk. 91. Sk. 95. Sk. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. Hürriyet Cd. Nazilli Devlet Hastanesi Sağlık Cd. Şehit Bülent Taşkıran Blv. 85. Sk. Mehmet Özalp Blv. Şakir Tekin Sk. 1703. Sk. 1707. Sk. 2/2. Sk. Şehit Mustafa Arslan Blv. Muammer Hastepe Cd. 1706. Sk. 1711. Sk. 1708. Sk. 1710. Sk. 28/8. Sk. Nohutçu Sk. 1715. Sk. 951. Sk. 1730 sk 2714. Sk 2715. Sk 1721 )

Bekirler Mh. ( Bekirler Sk. )

Bozyurt Mh. ( Mastura Yolu Esat Ergüler Blv. Kanalaltı Küme Evleri 3289/1. Sk Merkez Küme Evleri Selahattin Acar Küme Evleri 3241. Sk 3289/1. Sk KÖY YOLU )

Çatak Mh. ( Çatak Sk. )

Çaylı Mh. ( Osmanlar Sk. Abacılar Sk. Meyler Küme Evleri Yukarı Çaylı Küme Evleri )

Çobanlar Mh. ( Çobanlar Sk. )

Dallıca Mh. ( Denizli Aydın Yolu Asfalt Altı Sk. 4640. Sk. Eğrek Sk. Nohutçu Sk. 1275. Sk. 1028. Sk. 4648 4654 SOKAK )

Demirciler Mh. ( Demirciler Sk. )

Dereağzı Mh. ( Dereağzı Sk. )

Derebaşı Mh. ( Yavansu Sk. Yukarıdere Sk. Yıkılık Küme Evleri KÖY YOLU )

Dualar Mh. ( Dualar Sk. )

Durasıllı Mh. ( Denizli Aydın Yolu Durasıllı Sk. )

Esenköy Mh. ( Bozdoğan Nazilli Yolu Mezra Sk. Hamam Sk. Ahlan Sk. Cedit Sk. Yeni Sk. )

Rekmez Mh. ( Rekmez Dereiçi Sk. Avukat Rıza Uslu Blv. Doktor Mustafa Malgaç Cd. Beylik Dere Sk. Orgeneral Cemal Tural Cd. Narlıdere Sk. Gül Sk. Eskihisar Sk. Cami Sk. )

Hisar Mh. ( köy yolu KÖY YOLU Malgaç Çayı Küme Evleri Soğukkuyu Küme Evleri Çayırlık Küme Evleri Memur Evleri Cami Sk. Eski Aydın Sk. 306. Sk. 334. Sk. 330. Sk. 331. Sk. 333. Sk. Tarım Cd. Almaz Sk. Yenipazar Yolu Sultanhisar E Tipi Kapalı Cezaevi İç Yolu Portakal Sk. Memur Evleri 2. Sk. Memur Evleri 1. Sk. Koşu Cd. Kanal Sk. Fevzi Çakmak Cd. Denizli Aydın Yolu )

Esentepe Mh. ( Esentepe Sk. )

Eycelli Mh. ( Eycelli Sk. )

Gedikaltı Mh. ( Gedikaltı Sk. )

Gedik Mh. ( Gedik Sk. )

Hamidiye Mh. ( Bozdoğan Nazilli Yolu Hamidiye Sk. )

Hamzallı Mh. ( Denizli Aydın Yolu Hamzallı Sk. )

Hasköy Mh. ( Hasköy Sk. KÖY YOLU )

Haydarlı Mh. ( Çamköy Sk. Haydarlı Köyü Merkez Sk. )

Hisarcık Mh. ( Hisarcık Sk. )

Işıklar Mh. ( Beydağ Nazilli Yolu Işıklar Sk. )

Kahvederesi Mh. ( Kahvederesi Köyü Merkez Sk. Kestanelik Sk. )

Karahallı Mh. ( Yatalan Sk. Yayla Sk. Karahallı Köyü Merkez Sk. )

Kardeşköy Mh. ( Kardeşköy Sk. )

Kaşıkçılar Mh. ( Kaşıkçılar Sk. )

Kavacık Mh. ( Kavacık Sk. )

Kestel Mh. ( Böğrüdelik Sk. Kestel Köyü Merkez Sk. köy yolu )

Ketendere Mh. ( Ketendere Sk. )

Ketenova Mh. ( Ketenova Sk. )

Kırcaklı Mh. ( Kırcaklı Sk. )

Kızıldere Mh. ( Kızıldere Sk. )

Kocakesik Mh. ( Künepe Sk. Kocakesik Köyü Merkez Sk. )

Kozdere Mh. ( Kozdere Sk. )

Kuşçular Mh. ( Kuşçular Sk. )

Altıntaş Mh. ( 101. Sk. 107. Sk. 121. Sk. 129. Sk. 131. Sk. 133. Sk. 135. Sk. 137. Sk. 139. Sk. 141. Sk. 143. Sk. 145. Sk. 147. Sk. 149. Sk. 155. Sk. 159. Sk. 161. Sk. 312. Sk. 314. Sk. 324. Sk. 330. Sk. 332. Sk. 334. Sk. 336. Sk. 338. Sk. 340. Sk. 93. Sk. 95. Sk. Atatürk Blv. Fevzi Çakmak Cd. Hürriyet Cd. İstasyon Blv. Kıbrıs Cd. Koca Cami Cd. Mimar Sinan Cd. Namık Kemal Cd. Türkocağı Cd. 348. Sk. 85. Sk. Ziya Gökalp Cd. Uzun Çarşı Cd. )

Aydoğdu Mh. ( 29/2. Sk. 316. Sk. 320. Sk. 346. Sk. 348. Sk. 356. Sk. 362. Sk. 364. Sk. 372. Sk. 51. Sk. 59/1. Sk. 606. Sk. 608. Sk. 610. Sk. 612. Sk. 614. Sk. 616. Sk. 63. Sk. 65. Sk. 67. Sk. 69. Sk. 691. Sk. 693. Sk. 695. Sk. 697. Sk. 699. Sk. 701. Sk. 703. Sk. 71. Sk. 75. Sk. 79. Sk. 81. Sk. 83. Sk. 85/1. Sk. 85/2. Sk. 85/3. Sk. Kanal Yolu Koca Cami Cd. Mimar Sinan Cd. Sakarya Cd. Türkocağı Cd. Ziya Gökalp Cd. 15/1. Sk. 29. Sk. 602. Sk. Mithat Paşa Cd. 320/2. Sk. )

Çapahasan Mh. ( 200. Sk. 208. Sk. 212. Sk. 214. Sk. 218. Sk. 222. Sk. 224. Sk. 234/1. Sk. 238. Sk. 240. Sk. 244. Sk. 244/1. Sk. 250. Sk. 250/1. Sk. 254. Sk. 260. Sk. 264. Sk. 268. Sk. 274. Sk. 357. Sk. 363. Sk. 369. Sk. 371. Sk. 381. Sk. 383. Sk. 389. Sk. 389/1. Sk. 391. Sk. 399. Sk. 401. Sk. 403. Sk. 421. Sk. 435. Sk. 871. Sk. 871/1. Sk. 873. Sk. 875. Sk. 877. Sk. 879. Sk. 881. Sk. 883. Sk. 885. Sk. 887. Sk. 889. Sk. 891. Sk. 893. Sk. 895. Sk. 899. Sk. 901. Sk. 903. Sk. 905. Sk. Beş Eylül Cd. Hacı Nuri Cd. 331/1. Sk. 337. Sk. 361. Sk. 865. Sk. 389/2. Sk. 421/1. Sk. 435/1. Sk. Nisan 19. Sk. )

Salavatlı Mh. ( koy yolu Hürriyet Sk. Beyler Sk. 701. Sk. Çifte Kahveler Küme Evleri Ortaca Sk. Şifa Sk. Azaplı Küme Evleri Ayrancılar Küme Evleri Sultan Sk. Spor Sk. Sancaktar Sk. Manolya Sk. Hisar Sk. Denizli Aydın Yolu İstasyon Cd. Salavatlı Yolu Meydan Sk. Köşk Sk. Yavuz Sk. Şirin Sk. Aydın Sk. Gemici Sk. Bayır Sk. Okul Cd. Kültür Sk. Nergis Sk. Papatya Sk. Huzur Sk. Cumhuriyet Sk. Selvi Sk. Sağlık Cd. Derviş Sk. Merkez Cd. Geriz Sk. Miralay Cd. Sedir Sk. Çınar Sk. Haney Sk. Ender Sk. Güneş Sk. Akasya Cd. Hamam Sk. Sarısu Cd. Çatal Sk. Mescit Sk. Lale Sk. Yağhane Sk. Türkmen Sk. Tesbihli Sk. Gazi Cd. Gazi Orta Sk. )

Dumlupınar Mh. ( 198. Sk. 210. Sk. 242. Sk. 345. Sk. 347. Sk. 347/1. Sk. 349. Sk. 351. Sk. 355. Sk. 357. Sk. 359. Sk. 361. Sk. 363. Sk. 365. Sk. 373. Sk. 375. Sk. 377. Sk. 379. Sk. 38. Sk. 381. Sk. 50. Sk. 56. Sk. 58. Sk. 96. Sk. Beş Eylül Cd. Hürriyet Cd. Reşit Galip Cd. 216. Sk. 234. Sk. 333. Sk. 34. Sk. 343. Sk. 98. Sk. 1005. Sk. 519. Sk. 519/1. Sk. 523. Sk. )

İstiklal Mh. ( 171. Sk. 171/1. Sk. 171/2. Sk. 2. Sk. 508. Sk. 510. Sk. 512. Sk. 514. Sk. 516. Sk. 518. Sk. 520. Sk. 522. Sk. 524. Sk. 524/1. Sk. 526. Sk. 526/1. Sk. 601. Sk. 601/1. Sk. 601/2. Sk. 603. Sk. 605. Sk. 607/1. Sk. 607/2. Sk. 609. Sk. 611. Sk. 613. Sk. 615. Sk. 617. Sk. 619. Sk. Aşiyan Villaları Ordu Cd. Şehit Mustafa Arslan Blv. 4. Sk. Mehmet Özalp Blv. 2402. Sk. 2406. Sk. 607. Sk. 607/3. Sk. 2401. Sk. 2410. Sk. 605/1. Sk. DKY Cd. )

Karaçay Mh. ( 100. Sk. 1005. Sk. 1007. Sk. 1009. Sk. 1011. Sk. 1013. Sk. 1015. Sk. 1017. Sk. 1050. Sk. 1052. Sk. 174. Sk. 176. Sk. 187. Sk. 243. Sk. 253. Sk. 255. Sk. 257. Sk. 273. Sk. 275. Sk. 277. Sk. 279. Sk. 295. Sk. 297. Sk. 301. Sk. 303. Sk. 305. Sk. 307. Sk. 309. Sk. 311. Sk. 313. Sk. 315. Sk. 317. Sk. 319. Sk. 321. Sk. 323. Sk. 325. Sk. 329. Sk. 341. Sk. 347. Sk. 42. Sk. 44. Sk. 46. Sk. 48. Sk. 50. Sk. 60. Sk. 62. Sk. 64. Sk. 92. Sk. 94. Sk. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. Ertuğrul Ünlüer Cd. Nazilli Otogarı Reşit Galip Cd. 1001. Sk. 1003. Sk. 34. Sk. Hürriyet Cd. Dörtyol Meydanı DKY Cd. )

Nazilli OSB ( Osb 1. Cd. )

Pınarbaşı Mh. ( 1. Sk. 11. Sk. 118. Sk. 128. Sk. 13. Sk. 138. Sk. 15. Sk. 15/3. Sk. 154. Sk. 154/1. Sk. 156. Sk. 158. Sk. 168. Sk. 17. Sk. 19. Sk. 19/1. Sk. 21. Sk. 23. Sk. 25. Sk. 3. Sk. 31. Sk. 33. Sk. 346. Sk. 372. Sk. 39. Sk. 5. Sk. 554. Sk. 556. Sk. 558. Sk. 562. Sk. 564. Sk. 566. Sk. 568. Sk. 570. Sk. 572. Sk. 574. Sk. 578. Sk. 580. Sk. 582. Sk. 584. Sk. 586. Sk. 588. Sk. 590. Sk. 592. Sk. 594. Sk. 594/1. Sk. 596. Sk. 598. Sk. 600. Sk. 604. Sk. 653. Sk. 655. Sk. 657. Sk. 659. Sk. 661. Sk. 663. Sk. 665. Sk. 667. Sk. 669. Sk. 671. Sk. 673. Sk. 675. Sk. 679. Sk. 681. Sk. 683. Sk. 7. Sk. 9. Sk. Hürriyet Cd. Koca Cami Cd. Şehitler Blv. 160. Sk. 604/1. Sk. 687. Sk. 4/5. Sk. 560. Sk. 602. Sk. 116. Sk. 677. Sk. 1421 )

Prof.Muammer Aksoy Mh. ( 1111. Sk. 1201. Sk. 1201/1. Sk. 1202. Sk. 1203. Sk. 1204. Sk. 1205. Sk. 1206. Sk. 1207. Sk. 1208. Sk. 1209. Sk. 1210. Sk. 1211. Sk. 1212. Sk. 1213. Sk. 1214. Sk. 1215. Sk. 1216. Sk. 1217. Sk. 1218. Sk. 1219. Sk. 1220. Sk. 1221. Sk. 1222. Sk. 1223. Sk. 1224. Sk. 1225. Sk. 1226. Sk. 1227. Sk. 1228. Sk. 1229. Sk. 1231. Sk. 1232. Sk. 1233. Sk. 1235. Sk. 1236. Sk. 1237. Sk. 1238. Sk. 1239. Sk. 1240. Sk. 1241. Sk. 1242. Sk. 1243. Sk. 1244. Sk. 1245. Sk. 1246. Sk. 1247. Sk. 1248. Sk. 1249. Sk. 1250. Sk. 1252. Sk. 1253. Sk. 1254. Sk. 1255. Sk. 1256. Sk. 1257. Sk. 1258. Sk. 1259. Sk. 1260. Sk. 1262. Sk. 1263. Sk. 1265. Sk. 1266. Sk. 1267. Sk. 1269. Sk. 1271. Sk. 1273. Sk. 380. Sk. 1247/1. Sk. 1214/1. Sk. 1234. Sk. 1222/2. Sk. 1222/1. Sk. )

Şirinevler Mh. ( 1100. Sk. 208. Sk. 226. Sk. 230. Sk. 232. Sk. 234. Sk. 246. Sk. 248. Sk. 250. Sk. 258. Sk. 260. Sk. 262. Sk. 264. Sk. 265. Sk. 265/1. Sk. 266. Sk. 267. Sk. 268. Sk. 269. Sk. 270. Sk. 272. Sk. 274. Sk. 276. Sk. 276/1. Sk. 281. Sk. 281/1. Sk. 283. Sk. 289. Sk. 291. Sk. 293. Sk. 295. Sk. 295/1. Sk. 319. Sk. 331. Sk. 331/1. Sk. 333. Sk. 335. Sk. 337. Sk. 851. Sk. 853. Sk. 855. Sk. 857. Sk. 859. Sk. 861. Sk. 863. Sk. 865. Sk. Beş Eylül Cd. Hürriyet Cd. 264/1. Sk. Eşref Özel Kapalı Pazar Alanı Çim Orman Yolu Sk. Dörtyol Meydanı DKY Cd. )

Sümer Mh. ( 178. Sk. 180. Sk. 184. Sk. 188. Sk. 188/1. Sk. 190. Sk. 192. Sk. 194. Sk. 196. Sk. 196/1. Sk. 202. Sk. 204. Sk. 206. Sk. 236. Sk. 34. Sk. 36. Sk. 38. Sk. 385. Sk. 393. Sk. 397. Sk. 40. Sk. 405. Sk. 407. Sk. 411. Sk. 413. Sk. 415. Sk. 417. Sk. 423. Sk. 425. Sk. 427. Sk. 429. Sk. 431. Sk. 433. Sk. 437. Sk. 439. Sk. 441. Sk. 443. Sk. 445. Sk. 447. Sk. 453. Sk. 457. Sk. 459. Sk. 461. Sk. 463. Sk. 465. Sk. 469. Sk. 471. Sk. 473. Sk. 52. Sk. 54. Sk. 58. Sk. Beş Eylül Cd. Hacı Nuri Cd. Hürriyet Cd. 186. Sk. 212. Sk. 421. Sk. Şehit Naci Ülker Blv. 529. Sk. 182. Sk. 477. Sk. 483. Sk. Osb 3. Cd. 523. Sk. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sümer Kampüsü İçi Yolu 479. Sk. )

Turan Mh. ( 127. Sk. 129. Sk. 129/1. Sk. 133. Sk. 155. Sk. 157. Sk. 169. Sk. 19 Mayıs Blv. 348. Sk. 352. Sk. 354. Sk. 356. Sk. 356/1. Sk. 358. Sk. 366. Sk. 368. Sk. Atatürk Blv. Fevzi Çakmak Cd. İstasyon Blv. Kıbrıs Cd. Sakarya Cd. Ziya Gökalp Cd. 372. Sk. Namık Kemal Cd. Mustafa Piyancı Cd. )

Yeni Sanayi Mh. ( 1002. Sk. 1004. Sk. 1005. Sk. 1006. Sk. 1008. Sk. 1010. Sk. 1012. Sk. 1014. Sk. 1016. Sk. 1018. Sk. 1020. Sk. 1022. Sk. 1024. Sk. 1026. Sk. 1028. Sk. 1028/1. Sk. 1030. Sk. 1032. Sk. 1034. Sk. 170. Sk. 172. Sk. 261. Sk. 310. Sk. 32. Sk. 34. Sk. 429. Sk. 501. Sk. 501/1. Sk. 503. Sk. 505. Sk. 507. Sk. 509. Sk. 511. Sk. 513. Sk. 515. Sk. 517. Sk. 519. Sk. 521. Sk. 523. Sk. 525. Sk. 527. Sk. 529. Sk. 531. Sk. 533. Sk. 535. Sk. 537. Sk. 539. Sk. 541. Sk. 543. Sk. 545. Sk. 547. Sk. 549. Sk. 551. Sk. 553. Sk. 557. Sk. Mehmet Özalp Blv. Şehit Naci Ülker Blv. Denizli Aydın Yolu 583. Sk. 1026/1. Sk. Osb 6. Cd. 1024/1. Sk. DKY Cd. 581 )

Yeşilyurt Mh. ( 1100. Sk. 1101. Sk. 1102. Sk. 1103. Sk. 1104. Sk. 1104/1. Sk. 1105. Sk. 1106. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1110. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1113. Sk. 1114. Sk. 1115. Sk. 1116. Sk. 1117. Sk. 1118. Sk. 1120. Sk. 1121. Sk. 1122. Sk. 1123. Sk. 1124. Sk. 1126. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1130. Sk. 1131. Sk. 1132. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1136. Sk. 1137. Sk. 1138. Sk. 1139. Sk. 1140. Sk. 1141. Sk. 1142. Sk. 1143. Sk. 1144. Sk. 1145. Sk. 1146. Sk. 1147. Sk. 1148. Sk. 1149. Sk. 1151. Sk. 1153. Sk. 1157. Sk. 380. Sk. 388. Sk. 75. Yıl Blv. Denizli Cd. 173. Sk. 1125. Sk. 1127. Sk. 1150. Sk. 1119. Sk. )

Yıldıztepe Mh. ( 104/1. Sk. 106. Sk. 106/1. Sk. 108. Sk. 110. Sk. 112. Sk. 112/1. Sk. 120. Sk. 122. Sk. 124. Sk. 130. Sk. 132. Sk. 134. Sk. 136. Sk. 142. Sk. 144. Sk. 1453. Sk. 146. Sk. 1470. Sk. 148. Sk. 150. Sk. 152. Sk. 160. Sk. 164. Sk. 166. Sk. 166/1. Sk. 28. Sk. 30. Sk. 30/1. Sk. 30/2. Sk. 35. Sk. 37. Sk. 4. Sk. 4/2. Sk. 4/3. Sk. 4/5. Sk. 41. Sk. 43. Sk. 45. Sk. 47. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 5/1. Sk. 5/2. Sk. 5/3. Sk. 51. Sk. 51/1. Sk. 51/3. Sk. 51/4. Sk. 528. Sk. 528/1. Sk. 53. Sk. 530. Sk. 530/1. Sk. 532. Sk. 534. Sk. 536. Sk. 538. Sk. 540. Sk. 542. Sk. 544. Sk. 546. Sk. 548. Sk. 55. Sk. 550. Sk. 552. Sk. 57. Sk. 57/1. Sk. 59. Sk. 61. Sk. 61/1. Sk. 621. Sk. 623. Sk. 625. Sk. 627. Sk. 629. Sk. 629/1. Sk. 629/2. Sk. 629/3. Sk. 631. Sk. 631/1. Sk. 633. Sk. 635. Sk. 637. Sk. 639. Sk. 641. Sk. 643. Sk. 645. Sk. 645/1. Sk. 647. Sk. 649. Sk. 651. Sk. 71. Sk. 71/2. Sk. 71/3. Sk. 76. Sk. 77. Sk. 77/8. Sk. 77/9. Sk. 80. Sk. 80/1. Sk. 80/2. Sk. 80/3. Sk. 80/4. Sk. 81. Sk. 81/1. Sk. 81/2. Sk. 90. Sk. 90/1. Sk. 90/2. Sk. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. Çakıcı Sk. 15. Sk. 33. Sk. Hürriyet Cd. Şehitler Blv. Mehmet Özalp Blv. 112/2. Sk. 1451. Sk. 1452. Sk. 1455. Sk. 1456. Sk. 1457. Sk. 1458. Sk. 1472. Sk. 28/2. Sk. 28/6. Sk. 61/4. Sk. 618. Sk. 77/1. Sk. Muammer Hastepe Cd. 1464. Sk. 1488. Sk. 61/2. Sk. 1476. Sk. 1467. Sk. 1465. Sk. 1469. Sk. Mersin Kırı Sk. Nisan 19. Sk. )

Mescitli Mh. ( Mescitli Sk. )

Ocaklı Mh. ( 2756 Sk. Mersin Kırı Sk. OCAKLI KÖY YOLU )

Rahmanlar Mh. ( Rahmanlar Sk. )

Sailer Mh. ( Beydağ Nazilli Yolu Sailer Sk. )

Samailli Mh. ( Samailli Sk. )

Sevindikli Mh. ( Sevindikli Sk. )

Şimşelli Mh. ( Döşeme Sk. Tuzakdere Sk. Şimşelli Köyü Merkez Sk. )

Yaylapınar Mh. ( Yaylapınar Sk. )

Toygar Mh. ( Toygar Sk. )

Uzunçam Mh. ( Kesrali Sk. Kızılca Sk. Uzunçam Köyü Merkez Sk. Kalaycılar Sk. )

Yalınkuyu Mh. ( Yalınkuyu Sk. YALINKUYU MAH. KÖY YOLU )

Yazırlı Mh. ( Yazırlı Sk. )

Yellice Mh. ( Yellice Sk. )

Yukarıörencik Mh. ( Yukarıörencik Sk. KÖY YOLU )

Arslanlı Mh. ( Esat Ergüler Blv. Zafer Cd. 3017. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3041. Sk. 3043. Sk. 3051. Sk. 3055. Sk. 3067. Sk. 3071. Sk. 3090. Sk. 3097. Sk. 3100. Sk. 3105. Sk. 3115. Sk. 3128. Sk. 3129. Sk. 3143. Sk. 3162. Sk. 3164. Sk. 3166. Sk. 3176. Sk. 3180. Sk. 3184. Sk. Atatürk Cd. Aydın Sk. Bayındır Cd. Cumhuriyet Bahçe Evleri Küme Evleri Park Sk. Beyler Cd. 3104. Sk. 3101. Sk. 3018. Sk. KÖY YOLU KÖY YOLU )

Atça Mh. ( Denizli Aydın Yolu 122. Sk. Çomaklı Küme Evleri 19. Sk. 2. Sk. 22. Sk. 26. Sk. 28. Sk. 25. Sk. 3. Sk. 30. Sk. 32. Sk. 31. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 37. Sk. 4. Sk. 43. Sk. 46. Sk. 47. Sk. 49. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 58. Sk. 59. Sk. 60. Sk. 62. Sk. 63. Sk. 64. Sk. 66. Sk. 75. Sk. 79. Sk. 82. Sk. 84. Sk. 86. Sk. 87. Sk. 9. Sk. 91. Sk. 92. Sk. 94. Sk. 99. Sk. 103. Sk. 115. Sk. 117. Sk. 119. Sk. 130. Sk. 134. Sk. 146. Sk. 151. Sk. 153. Sk. 71. Sk. Abdibey Cd. Atatürk Cd. Aşılık Sk. Jurnalı Cd. Karakol Cd. Kavaklar Cd. Nazilli Cd. Necip Tezcan Sk. Suludere Kanal Boyu Küme Evleri Çevreyolu Sk. Çevreyolu Çelebioğlu Sk. İsabeyli Çayı Küme Evleri Şehit Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran Blv. 1. Sk. 100. Sk. Akmusluk 1. Küme Evleri Akmusluk 2. Küme Evleri Hancıoğlu Yağdere Çayı Arası Küme Evleri Karayolu Altı Küme Evleri Yağdere Çayı Küme Evleri 10. Sk. 8. Sk. 7. Sk. 6. Sk. Profesör Doktor Tamer Başoğlu Cd. 17. Sk. 33. Sk. 21. Sk. 93. Sk. 27. Sk. Kurtuluş Cd. Halil Efendi Sk. 73. Sk. 80. Sk. 76. Sk. 72. Sk. 78. Sk. 125. Sk. 123. Sk. 128. Sk. 132. Sk. 113. Sk. 126. Sk. 105. Sk. 139. Sk. 130/1. Sk. 155. Sk. 136. Sk. Sanayi Sitesi 1. Sk. Sanayi Sitesi 2. Sk. 148. Sk. Sanayi Sitesi 3. Sk. 154. Sk. 61. Sk. 36. Sk. 56. Sk. 54. Sk. 52. Sk. 48. Sk. 51. Sk. 40. Sk. 41. Sk. Devlet Demir Yolları Sk. 104. Sk. 111. Sk. 143. Sk. 95. Sk. 95. Çk. 116. Sk. 89. Sk. 112. Sk. 101. Sk. 106. Sk. 15. Sk. 147. Sk. 152. Sk. 149. Sk. 145. Sk. 83. Sk. 81. Sk. 85. Sk. 88. Sk. 90. Sk. 38. Sk. 45. Sk. 74. Sk. Batı Cd. 109. Sk. 110. Sk. 118. Sk. 127. Sk. 13. Sk. 131. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 144. Sk. 157. Sk. 29. Sk. 44. Sk. 5. Sk. 50. Sk. Karayolu Kenarı Küme Evleri Develikuyu Küme Evleri Park Meydanı Çayiçi Küme Evleri 42. Sk. Piyade Çavuş Mutlu Uçar Sk. Sanayi Sitesi 4 Sk. 120. Sk. 150. Sk. 128/2. Sk. 97. Sk. 65. Sk. 67. Sk. 69. Sk. 102. Sk. 108. Sk. 102 SK 68. Sk. köy yolu KÖY YOLU 39. Sk. )

Demirhan Mh. ( Bağarası Sk. Demirhan Sk. )

İncealan Mh. ( İncealan Sk. )

Kılavuzlar Mh. ( Kılavuzlar Sk. Kocataş Sk. Kepez Sk. )

Uzunlar Mh. ( Uzunlar Sk. Kızılcık Sk. Köycivarı Sk. )

Yağdere Mh. ( Yağdere Sk. KÖY YOLU )

Eskihisar Mh. ( Orta Sk. Kahveli Sk. Beyazıt Sk. Hasan Kahvesi Sk. Rekmez Sk. )

Güvendik Mh. ( Güvendik Sk. Uzunyer Sk. )

Kabaca Mh. ( Denizli Aydın Yolu Kabaca Sk. mahalle içi yolu KÖY YOLU KÖY YOLU )

Kavaklı Mh. ( Yukarıkavaklı Sk. Boztepe Sk. Türkmenkahve Sk. yol )

Malgaçemir Mh. ( Malgaçemir Sk. Avlanbaba Sk. Kumaşdere Sk. )

Malgaçmustafa Mh. ( Malgaçmustafa Sk. Ovacık Sk. KÖY YOLU )

Kırıklar Mh. ( KÖY YOLU Kırıklar Sk. Yenipazar Dalama Yolu )

Gödrenli Mh. ( KÖY YOLU GÖDRENLİ SOKAK Gödrenli Sk. Yenipazar Dalama Yolu )

Dalama Mh. ( KÖY YOLU KÖY YOLU )

Alanlı Mh. ( yok ALANLI MAH.KÖY YOLU yok köy yolu yenipazar dalama karayolu Alanlı Sk. Yenipazar Dalama Yolu )

Altıeylül Mh. ( KÖY YOLU )

Yavuzköy Mh. ( Denizli Aydın Yolu )

Sarıçam Mh.

Hükümet Mh. ( köy yolu Güngör Sk. Güneş Sk. Güzin Sk. Gelincik Sk. Gürkan Sk. 1. Küme Evleri Kadıkuyu Cd. Kavaklıkuyu Cd. Kazandere Cd. Ünübol Camii Sk. Aydınoğlu Cd. Atatürk Cd. Büyük Menderes Cd. Doğan Sk. İrem Sk. İpek Sk. İkbal Sk. Köknar Sk. Kavak Sk. Işık Sk. Irmak Sk. Ilgın Sk. Ilgaz Sk. Ihlamur Sk. Hümeyra Sk. Hülya Sk. Hande Sk. Hale Sk. Hacı İsmail Cd. Güzide Sk. Güven Sk. Gürbüz Sk. Güray Sk. Güniz Sk. Gündüz Sk. Gülşah Sk. Güliz Sk. Gülistan Sk. Gülin Sk. Gülden Sk. Gülay Sk. Gözde Sk. Gökalp Sk. Gonca Sk. Giray Sk. Gencay Sk. Gediz Cd. Fırat Sk. Funda Sk. Filiz Sk. Figen Sk. Fidan Sk. Ezgi Sk. Evin Sk. Esin Sk. Esen Sk. Ertürk Sk. Erden Sk. Ercan Sk. Ender Sk. Emek Sk. Cihanoğlu Cd. Cennetkuyu Sk. )

Pirlibey Mh. ( 7. Sk. 3. Sk. 6. Sk. 10. Sk. 22. Sk. Şehit Mustafa Aktay Cd. 17. Sk. 29. Sk. 18. Sk. 20. Sk. 33. Sk. 13. Sk. 5. Sk. 23. Sk. 15. Sk. 8. Sk. 1. Sk. 19. Sk. 13/2. Sk. 11. Sk. 2. Sk. 31. Sk. Sağlık Cd. 13/1. Sk. 21. Sk. 25. Sk. 4. Sk. 27. Sk. Milli Egemenlik Cd. 24. Sk. 10. Fatih Sk. 29/1. Sk. 35. Sk. 37. Sk. 9. Sk. Bahçeevleri Küme Evleri )

Çarşı Mh. ( Bayındır Sk. Fevzi Çakmak Cd. Çağlayan Sk. İlyas Cd. Kadir Efendi Cd. Hurşit Efendi Cd. Dilek Sk. İnönü Cd. Yörük Ali Efe Cd. Çiğdem Sk. Çimen Sk. Yenipazar Dalama Yolu Okul Sk. Doğuş Sk. Doğan Sk. Dicle Sk. Derman Sk. Deniz Sk. Defne Sk. Cevher Sk. Burcu Sk. Buket Sk. Bodenoğlu Sk. Binnaz Sk. Billur Sk. Başak Sk. Bahar Sk. Açelya Sk. Avşar Sk. Atay Sk. Atacan Sk. Asma Sk. Asil Sk. Arman Sk. Arda Sk. Aras Sk. Anıl Sk. Amazon Sk. Altay Sk. Alp Sk. Akgün Sk. Akasya Sk. )

Doğu Mh. ( KÖY YOLU Nisan 19. Sk. Menekşe Sk. Lavanta Sk. Lale Sk. Kızılırmak Cd. Eşref Ozan Cd. Ayhan Sayar Cd. Mercan Sk. Faik Savranoğlu Cd. Muzaffer Aksoy Cd. Pazartepe Cd. Orkide Sk. Mutlu Sk. Mimoza Sk. Merih Sk. Meltem Sk. Mehtap Sk. Manolya Sk. Mahir Sk. Leylak Sk. Ladin Sk. Kıvırcık Sk. Kıvanç Sk. Koray Sk. Konur Sk. Kelebek Sk. Kardelen Sk. Karanfil Sk. Kamelya Sk. Kale Sk. Gamze Sk. )

Paşaköy Mh. ( Paşaköy Merkez Sk. )

Koyunlar Mh. ( Koyunlar Merkez Sk. )

Karacaören Mh. ( Karacaağaç Sk. Karacaören Sk. )

Karaçakal Mh. ( Köy Yolu KÖY YOLU Merkez Sk. Yayla Evleri Sk. Mestanlar Sk. Köseler Sk. )

Hamzabali Mh. ( HAMZABALİ KÖY YOLU köy yolu Çavdar Yolu Cd. Yeniyol6. Sk. Yeniyol4. Sk. Sağlık Ocağı Merkez Cd. Cami 1. Sk. Cami Cd. Yeniyol Cd. Bahçearası Şafak Sk. Yenipazar Dalama Yolu )

Akpınar Mh. ( Karıncalı Sk. )

Aksu Mh. ( Beydağ Nazilli Yolu Aksu Sk. Kümeevler Sk. )

Eğridere Mh. ( Eğridere Sk. )

Apaklar Mh. ( Apaklar Sk. )

Aşağıörencik Mh. ( Aşağıörencik Sk. )

1:00 - 5:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇİNE / AYDIN

Dereköy Mh. ( Dereköy Sk. Aydın Dalama Yolu )

Dalama Bucağı Yeniköy Mh. ( OVA YOLU ova yolu Dalama Bucağı Yeniköy Sk. Aydın Dalama Yolu )

Kuloğullar Mh. ( ova yolu Kuloğullar Sk. )

Kırıklar Mh. ( Kırıklar Sk. )

Karahayıt Mh. ( Çiftlikköy sk ova yolu Karahayıt Sk. Aydın Dalama Yolu )

Dalama Mh. ( OVA YOLU UZUN CADDE Remzi Çilengir Cd. Cami Meydanı 3. Sk. 224. Sk. 223. Sk. 215. Sk. 207. Sk. 203. Sk. 202. Sk. 17. Sk. 13. Sk. 124. Sk. 123. Sk. 122. Sk. 11. Sk. 107. Sk. 101. Sk. 10. Sk. Yörük Ali Efe Meydanı 1. Sk. Metin Paker Cd. Şerbetçiler Cd. Selahattin Metin Cd. Karamanoğlu Cd. 209. Sk. 106. Sk. 8. Sk. 212. Sk. 108. Sk. 217. Sk. 116. Sk. 15. Sk. 230. Sk. 220. Sk. 2. Sk. 211. Sk. 5. Sk. 204. Sk. 4. Sk. 110. Sk. 103. Sk. 16. Sk. 221. Sk. Ahyet Güldemir Cd. 118. Sk. 213. Sk. 104. Sk. 201. Sk. 115. Sk. 6. Sk. 214. Sk. 117. Sk. 12. Sk. 109. Sk. 219. Sk. 111. Sk. Yörük Ali Efe Cd. Rüştü Bezen Cd. 113. Sk. 218. Sk. 112. Sk. 102. Sk. 105. Sk. 222. Sk. 121. Sk. 9. Sk. 120. Sk. 119. Sk. 205. Sk. 7. Sk. 226. Sk. Kooperatif Cd. Atatürk Cd. 210. Sk. Uzun Cd. 114. Sk. Gemiciler Cd. Ramazan Ulutürk Cd. 206. Sk. Cevdet Balcı Blv. 225. Sk. Egemenlik Cd. 208. Sk. )

Çiftlikköy Mh. ( KÖY YOLU ova sokak )

Kasar Mh.

2:00 - 3:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİDİM / AYDIN

Mersindere Mh. ( 3701/1. Sk. 3584 Sk. Ormancı Cd. 3717. Sk. 3692/1. Sk. 3664. Sk. 3663. Sk. 3662. Sk. 3661. Sk. 3660. Sk. 3659. Sk. 3658. Sk. 3656. Sk. 3655. Sk. 3654. Sk. 3653. Sk. 3652. Sk. Atatürk Blv. 3667. Sk. 3716. Sk. 3710. Sk. 3709. Sk. 3708. Sk. 3707. Sk. 3706. Sk. 3705. Sk. 3704. Sk. 3703. Sk. 3701. Sk. 3692. Sk. 3682. Sk. 3680. Sk. 3679. Sk. 3678. Sk. 3677. Sk. 3676. Sk. 3675. Sk. 3674. Sk. 3673. Sk. 3672. Sk. 3671. Sk. 3670. Sk. 3624. Sk. 3619. Sk. 3610. Sk. 3609. Sk. 3608. Sk. 3607. Sk. 3588. Sk. 3587. Sk. 3517. Sk. 3511. Sk. 3507. Sk. 3506. Sk. Arguvan Cd. Didim Güllübahçe Yolu 3713. Sk. 3698. Sk. 3694. Sk. 3690. Sk. 3578. Sk. 3577. Sk. 3576. Sk. 3711. Sk. 3700. Sk. 3699. Sk. 3697. Sk. 3696. Sk. 3695. Sk. 3693. Sk. 3691. Sk. 3689. Sk. 3688. Sk. 3687. Sk. 3686. Sk. 3681. Sk. 3669. Sk. 3584. Sk. 3583. Sk. 3582. Sk. 3581. Sk. 3580. Sk. 3579. Sk. 3575. Sk. Elman Cd. 3556. Sk. 3714. Sk. 3703/1. Sk. 3657. Sk. 3718. Sk. 3505/1. Sk. 3512. Sk. 3585. Sk. 3712. Sk. 3584 Sk. Atatürk bulvarı 3555. Sk. 3554. Sk. 3553. Sk. 3552. Sk. 3551. Sk. 3550. Sk. 3549. Sk. )

Yalıköy Mh. ( Toprak Cd. Tiryaki Cd. Şafak Sk. Gül Sk. Dilek Sk. Aslı Cd. İsmail Hakkı Sk. Yalı Sk. Park Sk. Papatya Sk. Okul Sk. Lale Sk. Karanfil Sk. Güneş Sk. Gap Cd. Ebecik Cd. Dere Cd. Cami Sk. Demirci Sk. Sevgi Sk. Rüzgar Sk. 3642. Sk. Nergis Sk. Çiçek Sk. Atatürk Cd. 3629. Sk. 6718 Sk. 3620. Sk. Ceylan Sk. Futbol Sk. Yalıköy Küme Evleri Yeşil Sk. )

Mavişehir Mh. ( 3033. Sk. 3032. Sk. 3031. Sk. 3030. Sk. 3028. Sk. 3027. Sk. 3026. Sk. 3023. Sk. 3022. Sk. 3020. Sk. 3017. Sk. 3016. Sk. 3015. Sk. 3014. Sk. 3013. Sk. 3012. Sk. 3011. Sk. 3010. Sk. 3009. Sk. 3008. Sk. 3007. Sk. 3006. Sk. 3005. Sk. 3004. Sk. 3003. Sk. 2465. Sk. Atatürk Blv. 3420 Kıray Cd. 3046. Sk. 3045. Sk. 3044. Sk. 3155 Sk. AŞIK CAD. Aşık Cd. 3048 Sk. 3420 3019. Sk. 3306. Sk. 3059. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3037. Sk. 3038. Sk. 3039. Sk. 3040. Sk. 3042. Sk. 3047. Sk. 3050. Sk. 3051. Sk. 3051/1. Sk. 3051/2. Sk. 3051/3. Sk. 3051/4. Sk. 3051/5. Sk. 3052. Sk. 3404. Sk. 3400. Sk. 3041. Sk. 3025. Sk. 3307. Sk. 3302. Sk. 3301. Sk. Öge Cd. Yarmacı Cd. Köroğlu Cd. 3419. Sk. 3418. Sk. 3417. Sk. 3416. Sk. 3403. Sk. 3160. Sk. 3113. Sk. 3052/5. Sk. 3052/4. Sk. 3052/3. Sk. 3052/1. Sk. 3049. Sk. 3048. Sk. 3029. Sk. 3024. Sk. 3021. Sk. 3018. Sk. 3050/1. Sk. 3050/2. Sk. 3401. Sk. Tepe Önü Sitesi 9. Sk. Tepe Önü Sitesi 8. Sk. Tepe Önü Sitesi 7. Sk. Tepe Önü Sitesi 6. Sk. Tepe Önü Sitesi 5. Sk. Tepe Önü Sitesi 4. Sk. Tepe Önü Sitesi 3. Sk. Tepe Önü Sitesi 2. Sk. Tepe Önü Sitesi 1. Sk. Mavişehir Cd. Kamacı Cd. 3420. Sk. 3412. Sk. 3411. Sk. 3410. Sk. 3409. Sk. 3408. Sk. 3407. Sk. 3406. Sk. 3402. Sk. 3305. Sk. 3304. Sk. 3300. Sk. 3159. Sk. 3158. Sk. 3157. Sk. 3156. Sk. 3155. Sk. 3154. Sk. 3153. Sk. 3152. Sk. 3151. Sk. 3150. Sk. 3122. Sk. 3121. Sk. 3120. Sk. 3119. Sk. 3118. Sk. 3117. Sk. 3116. Sk. 3115. Sk. 3112. Sk. 3111. Sk. 3110. Sk. 3109. Sk. 3108. Sk. 3107. Sk. 3106. Sk. 3105. Sk. 3104. Sk. 3103. Sk. 3101. Sk. 3100. Sk. 3061. Sk. 3060. Sk. 3058. Sk. 3057. Sk. 3055. Sk. 3054. Sk. 3053. Sk. )

Hisar Mh. ( Akansu Cd. 6336 Sk. 6721 Sk. 2978 AŞIK 2482 Sk. YÜREKLİ CAD Apollon Cd. 2444. Sk. 2421. Sk. 2417. Sk. 2391. Sk. 2433. Sk. 2427. Sk. 2419. Sk. 2411. Sk. 2403. Sk. 2397. Sk. Kıray Cd. 2461. Sk. 2220. Sk. 2465. Sk. 2918. Sk. 2975. Sk. 2977. Sk. 2978. Sk. 2980. Sk. 2982. Sk. Kamacı Cd. Sarı Zeybek Cd. 2454. Sk. 2420. Sk. 2428. Sk. 2429. Sk. 2429/1. Sk. 2430. Sk. 2431. Sk. 2435. Sk. 2436. Sk. 2441. Sk. 2442. Sk. 2446. Sk. 2447. Sk. 2449. Sk. 2450. Sk. 2451. Sk. 2452. Sk. 2454/1. Sk. 2455. Sk. 2457. Sk. 2458. Sk. 2464. Sk. 2466. Sk. Kültür Cd. 2974. Sk. 2993. Sk. 2994. Sk. 2995. Sk. 2996. Sk. 2997. Sk. 2998. Sk. 2999. Sk. 2224. Sk. 2425. Sk. 2426. Sk. 2432. Sk. 2437. Sk. 2438. Sk. 2453. Sk. 2460. Sk. 2463. Sk. 2973. Sk. Kehribar Cd. İslam Yoran Küme Evleri 2456. Sk. 2468. Sk. 2471. Sk. 2480. Sk. 2467. Sk. Yürekli Cd. 2485. Sk. 2394/3. Sk. 2439. Sk. 2442/2. Sk. 2442/1. Sk. 2443. Sk. 2445/1. Sk. 2469. Sk. 2470. Sk. 2474. Sk. 2476. Sk. 2478. Sk. 2489. Sk. 2223. Sk. 2225. Sk. 2392/1. Sk. 2394. Sk. 2395. Sk. Didim Güllübahçe Yolu 2981. Sk. 2983. Sk. 2984. Sk. 2985. Sk. 2986. Sk. 2987. Sk. 2988. Sk. 2989. Sk. 2990. Sk. 2991. Sk. 2392. Sk. 2422. Sk. )

Akköy Mh. ( 4503. Sk. Taşburun Bozdoğan Madran Sitesi Sk. 4519. Sk. 4517. Sk. 4516. Sk. 4514. Sk. 4513. Sk. 4512. Sk. 4511. Sk. 4510. Sk. 4509. Sk. 4508. Sk. 4507. Sk. 4506. Sk. 4504. Sk. Taşburun Toprak Reformu Sk. Taşburun Milettur Sk. Başaran Sk. Eserkent Sk. Onurkent Sk. Koca Bahçe Sk. Akköy Balıkçı Barınağı Kabahayıt Sk. taşburun toprak reformu TAŞBURUN TOPRAK REFORMU )

2:00 - 3:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİDİM / AYDIN

Efeler Mh. ( 1544. Sk. 1555. Sk. 1559. Sk. 1562. Sk. Adnan Menderes Blv. Ege Cd. Fener Cd. Koca Mustafa Cd. Manastır Cd. 1550. Sk. 1442. Sk. 1443. Sk. 1510. Sk. 1511. Sk. 1512. Sk. 1514. Sk. 1515. Sk. 1516. Sk. 1519. Sk. 1521/1. Sk. 1522. Sk. 1523. Sk. 1529. Sk. 1530. Sk. 1535. Sk. 1536. Sk. 1537. Sk. 1538. Sk. 1539. Sk. 1540. Sk. 1541. Sk. 1542. Sk. 1543. Sk. 1545. Sk. 1546. Sk. 1547. Sk. 1548. Sk. 1549. Sk. 1551. Sk. 1553. Sk. 1557. Sk. 1558. Sk. 1561. Sk. 1563. Sk. 1580. Sk. 1581. Sk. 1582. Sk. 1583. Sk. 1586. Sk. 1587. Sk. 1588. Sk. 1589. Sk. 1590. Sk. 1594. Sk. 1598. Sk. 1602. Sk. 1603. Sk. 1604. Sk. 1610. Sk. 1611. Sk. 1611/3. Sk. 1611/4. Sk. 1613. Sk. 1615. Sk. 1618. Sk. 1619. Sk. 1620. Sk. 1621. Sk. 1622. Sk. 1627. Sk. 1628. Sk. 1629. Sk. 1630. Sk. Batı Cd. Oruç Reis Cd. 1445. Sk. 1446. Sk. 1447. Sk. 1448. Sk. 1449. Sk. 1521. Sk. 1543/1. Sk. 1554. Sk. 1555/1. Sk. 1556. Sk. 1603/1. Sk. 1603/2. Sk. 1605/1. Sk. 1616. Sk. 1623. Sk. 1626. Sk. 1650 1651. Sk. 1651/1. Sk. 1651/2. Sk. 1651/3. Sk. 1651/5. Sk. 1651/6. Sk. 1652. Sk. 1652/1. Sk. 1652/2. Sk. 1654. Sk. 1695. Sk. 1704. Sk. 1712. Sk. Kalender Cd. Tekağaç Cd. Tütüncüler Cd. İmbat Cd. 1605. Sk. 1606. Sk. 1679. Sk. 1614. Sk. 1610/2. Sk. 1651/9. Sk. 1651/8. Sk. 1651/7. Sk. Türkoğlu Cd. 1706. Sk. 1540/1. Sk. 1611/2. Sk. 1610/1. Sk. 1533. Sk. 1450. Sk. 1609. Sk. 1531/1. Sk. 1531. Sk. 1537/1. Sk. 1539/1. Sk. 1544/1. Sk. 1552. Sk. 1553/1. Sk. 1604/1. Sk. 1606/1. Sk. 1631. Sk. 1661. Sk. 1672. Sk. 1665. Sk. 1678. Sk. 1673. Sk. 1690. Sk. 1692. Sk. 1691. Sk. 1691. Sk. 1696. Sk. 1694. Sk. Beşparmak Cd. 1636 Sk. 1633 Sk. 619. Sk. 1635. Sk. Nisan 19. Sk. Koca Mustafa Cd. Türkoğlu Cd. 1617 sok. 1651. Sk. 1577. Sk. 1578. Sk. 1579/1. Sk. 1612. Sk. 1652/4. Sk. 1654/2. Sk. 1650/2. Sk. 1663. Sk. 1666. Sk. 1668. Sk. 1584. Sk. 1654/1. Sk. 1652/3. Sk. 1650/1. Sk. 1662. Sk. 1664. Sk. 1667. Sk. 1700. Sk. 1611/1. Sk. 1613/1. Sk. 1656. Sk. 1657. Sk. 1659. Sk. 1660. Sk. 1670. Sk. 1677. Sk. 1675. Sk. 1674. Sk. 1616/1. Sk. 1677/2. Sk. 1356/1. Sk. 1506/1. Sk. 1520/1. Sk. 1607. Sk. 1624. Sk. 1625/1. Sk. 1654/3. Sk. 1655. Sk. 1658. Sk. 1659/1. Sk. 1671. Sk. 1669. Sk. 1676. Sk. 1677/1. Sk. 1701. Sk. 1702. Sk. 1707. Sk. 1713. Sk. 1517. Sk. 1657 Sokak 5252 Sk. 5251 Sk. 5261 Sk. 5263 Sk. 5252 Sk. 5267 Sk. 5261 Sk. 5259 Sk. 5263 Sk. 5251 Sk. 5263 Sk. 5259 Sk. 5253 Sk. 5263 Sk. 5257 Sk. 5251 Sk. 5258 Sk. 5251 Sk. 5261 Sk. 5251 Sk. 5251 Sk. 5261 Sk. 5267 Sk. 5251 Sk. 5253 Sk. 5251 Sk. 5251 Sk. 5256 Sk. 5256 sK. 1658 Sk. 5258 Sk. 5255 Sk. 5255 Sk. 5253 Sk. 1605/1 1616 Sk. 5273 Sk. 5271 Sk. 1548 Sk. 1671/1. Sk. 1415. Sk. 1444. Sk. 1520. Sk. 1528. Sk. 1532. Sk. 1534. Sk. )

Hisar Mh. ( 2885. Sk. 2891. Sk. 2892. Sk. 2893. Sk. 2894. Sk. 2895. Sk. 2896. Sk. 2938. Sk. 2939. Sk. 2940. Sk. 2941. Sk. Adnan Menderes Blv. Akansu Cd. Fener Cd. İnönü Blv. Kıray Cd. 2937. Sk. 2971. Sk. Ege Cd. 2979. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2155. Sk. 2156. Sk. 2157. Sk. 2186. Sk. 2187. Sk. 2189. Sk. 2190. Sk. 2208. Sk. 2214. Sk. 2216. Sk. 2255. Sk. 2256. Sk. 2257. Sk. 2258. Sk. 2259. Sk. 2260. Sk. 2261. Sk. 2262. Sk. 2263. Sk. 2265. Sk. 2267. Sk. 2282. Sk. 2283. Sk. 2286. Sk. 2287. Sk. 2288. Sk. 2289. Sk. 2290. Sk. 2291. Sk. 2292. Sk. 2298. Sk. 2305. Sk. 2306. Sk. 2322. Sk. 2326. Sk. 2356. Sk. 2357. Sk. 2359. Sk. 2368. Sk. 2369. Sk. 2372. Sk. 2374. Sk. 2375. Sk. 2376. Sk. 2377. Sk. 2378. Sk. 2380. Sk. 2382. Sk. 2383. Sk. 2390. Sk. 2392. Sk. 2393. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2278. Sk. 2281. Sk. 2352. Sk. 2522. Sk. 2845. Sk. 2882. Sk. 2883. Sk. 2884. Sk. 2889. Sk. 2890. Sk. 2899. Sk. 2918. Sk. 2919. Sk. 2929. Sk. 2930. Sk. 2931. Sk. 2932. Sk. 2934. Sk. 2935. Sk. 2936. Sk. 2972. Sk. 2980. Sk. Baykal Cd. Divan Cd. Tekağaç Cd. Yoran Küme Evleri Çobankuyu Cd. 2420. Sk. 2849. Sk. 2158. Sk. 2360. Sk. 2353. Sk. 2518/1. Sk. 2140. Sk. 2145. Sk. 2191. Sk. 2196. Sk. 2280. Sk. 2277. Sk. 2279. Sk. 2287/1. Sk. 2323. Sk. 2324. Sk. 2325/1. Sk. 2330/1. Sk. 2354. Sk. 2354/2. Sk. 2355. Sk. 2358. Sk. 2362. Sk. 2365. Sk. 2382/1. Sk. 2390/1. Sk. 2514/1. Sk. 2519/1. Sk. 2847. Sk. 2850. Sk. 2851. Sk. 2933. Sk. 2948. Sk. 2949. Sk. Kehribar Cd. İslam Yoran Küme Evleri 2517/1. Sk. 2843. Sk. 2945. Sk. 2823. Sk. Atatürk Blv. 2820. Sk. 2824. Sk. 2825. Sk. 2826. Sk. 2836. Sk. 2853. Sk. Kamacı Cd. Kehribar Cd. 2184. Sk. 2363. Sk. 2199. Sk. 2880. Sk. 2879. Sk. 2299. Sk. 2310. Sk. 2370. Sk. 2354/1. Sk. 2846. Sk. 2301. Sk. 2137. Sk. 2494. Sk. 2813. Sk. 2815. Sk. 2816. Sk. 2524. Sk. 2811. Sk. 2812. Sk. 2848. Sk. 2922. Sk. 2926. Sk. 2943. Sk. 2946. Sk. Zambak Cd. 2151. Sk. 2152. Sk. 2149. Sk. 2153. Sk. 2194. Sk. 2200. Sk. 2205. Sk. 2207. Sk. 2210. Sk. 2215. Sk. 2139. Sk. 2150. Sk. 2154. Sk. 2195. Sk. 2282/1. Sk. 2302. Sk. 2303. Sk. 2304. Sk. 2298/1. Sk. 2302/1. Sk. 2307. Sk. 2310/1. Sk. 2325. Sk. 2328. Sk. 2329. Sk. 2330. Sk. 2331. Sk. 2350. Sk. 2351. Sk. 2360/1. Sk. 2367. Sk. 2379/2. Sk. 2382/2. Sk. 2350/2. Sk. 2394. Sk. 2368/1. Sk. 2385. Sk. 2388. Sk. 2496. Sk. 2925. Sk. 2942. Sk. 2970. Sk. 2398. Sk. 2405. Sk. 2514. Sk. 2517. Sk. 2928. Sk. 2968. Sk. 2495. Sk. 2837 Sk. 2881 6253 Sk. DİVAN CAD. 2845 Sk. 2821 sk. Kamacı Cd. 2829 Sk. 2836/1 Sk. 6261 Sk. 2821 Sk. 2222 Sk. 2835/1 Sk. 6254 Sk. 2827 Sk. 2403 2820 Sk. 2354/1 SK 6254 sk 6252 Sk. 2842 Sk. Çobankuyu Cd. 2829 Sk. 6251 Sk. Baykal Cd. 2324 Sk. 2852 sk. 6255 )

Mersindere Mh. ( 3524. Sk. 3533. Sk. 3534. Sk. 3536. Sk. 3537. Sk. 3538. Sk. 3539. Sk. 3540. Sk. 3541. Sk. 3542. Sk. 3575. Sk. 3581. Sk. 3584. Sk. Elman Cd. 3576. Sk. 3577. Sk. 3578. Sk. 3611. Sk. 3612. Sk. 3613. Sk. 3614. Sk. 3615. Sk. 3616. Sk. 3617. Sk. Arguvan Cd. Beton Köprü Cd. Kocalar Cd. Romanyalı Cd. 3511. Sk. 3516. Sk. 3517. Sk. 3528. Sk. 3529. Sk. 3530. Sk. 3566. Sk. 3569. Sk. 3589. Sk. 3593. Sk. 3596. Sk. 3610. Sk. 3618. Sk. 3619. Sk. 3621. Sk. 3622. Sk. 3623. Sk. 3624. Sk. 3625. Sk. 3510. Sk. 3527. Sk. 3563. Sk. 3627. Sk. 3620. Sk. 3503. Sk. Kavakdere Cd. 3502. Sk. 3509. Sk. 3533/1. Sk. 3626. Sk. 3719. Sk. 3712. Sk. 3515. Sk. 3504. Sk. 3514. Sk. 3531. Sk. 3564. Sk. 3513. Sk. 3532. Sk. 3520 3625 Sokak 3526 )

Yalıköy Mh. ( Club Tarhan Otel Personel Lojmanları İçi Yolu Demirhoca Cd. Güneş Sk. Kavak Sk. Leylak Sk. Menekşe Sk. Çınardere Cd. Çimen Sk. Manolya Sk. Sulubatak Sk. Tiryaki Cd. Kanarya Sk. Derya Sk. İnci Sk. Çınar Sk. Tutay Cd. Selvi Sk. Orkide Sk. )

Akköy Mh.

Çamlık Mh. ( 501. Sk. 502. Sk. Adnan Menderes Blv. Karakuyu Cd. 490. Sk. 491. Sk. 496. Sk. 490/1. Sk. 493. Sk. 494. Sk. 495. Sk. 502/1. Sk. 492. Sk. 492/1 Sk. 501 Sk. )

10:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

NAZİLLİ / AYDIN

Aşağıyakacık Mh. ( Çakıcılar Kümeevleri Sk. Franşah Sk. Merkez Sk. Osmançukuru Sk. )

Ovacık Mh. ( Küplü Sk. Merkez Sk. Doğandere Sk. )

Kuşçular Mh. ( Kuşçular Sk. )

Ketenova Mh. ( Ketenova Sk. )

Kahvederesi Mh. ( Kestanelik Sk. Kahvederesi Köyü Merkez Sk. )

9:00 - 12:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİDİM / AYDIN

Çamlık Mh. ( 434. Sk. 445. Sk. 428. Sk. 427. Sk. 421. Sk. 447. Sk. 446. Sk. 444. Sk. 450. Sk. Atatürk Blv. Gökduman Cd. 420. Sk. 436. Sk. 441. Sk. 443. Sk. 442. Sk. 435. Sk. )

11:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇİNE / AYDIN

Hamitabat Mh. ( 253. Sk. Şehit Adnan Özdemir Cd. 204. Sk. 200. Sk. )

9:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Detaylı kesinti listesi için: ADM Elektrik Resmi Sitesi