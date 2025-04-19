Manisa'nın 9 ilçesinde 20 Nisan'da uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak. Gediz Elektrik saat verdi, detaylar haberimizde.

Gediz Elektrik, Manisa'nın Demirci, Köprübaşı, Salihli, Turgutlu, Soma, Sarıgöl, Kula, Akhisar ve Yunus Emre ilçelerinde 20 Nisan 2025 tarihinde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintilerin nedeni planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları olarak açıklandı. İşte 9 ilçeyi kapsayan kesinti programı...

20 Nisan Pazar günü Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Manisa'nın 9 ilçesinde 20 Nisan 2025 Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak. Gediz Elektrik tarafından açıklanan kesintiler, bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Demirci: Gökeyüp, Yeşilköy, Temrek, Namık Kemal, Mehmet Akif Ersoy, Atatürk, Kozaklı, Kıranşeyh, Kemhallı, Kavakyeri, İkizkuyu, Bozburun, Alanyolu, Saraycık, Yumuklar, Tokmaklı, Çayköy, Borlu, Armağan, Selviler, Yabacı, Karyağdı, Gökveliler, Sargaç, Esat, Kıdırcık, Yardere, Azimli, Mestanlı, Kınık, Akçaalan, Gündoğdu, Kasar, Gölbaşı, Uğurlu, Döğüşeren, Arpacı köyleri ve mahalleleri.

Köprübaşı: Sanayi sitesi ve çevresi, Hürriyet, Hükümet, Cumhuriyet Caddesi gibi ana bölgeler.

Salihli: Merkez ve bağlı mahallelerde kesintiler olacak.

Turgutlu, Soma, Sarıgöl, Kula, Akhisar, Yunus Emre: Bazı mahallelerde kesintiler uygulanacak. Detaylı saat bilgileri Gediz Elektrik resmi sitesinden takip edilebilir.

İşte 20 Nisan Pazar günü Manisa'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçelerin tamamı

DEMİRCİ / MANİSA

Gökeyüp ( GÖKEYÜP KÖY İÇ YOLU gökeyüp öküzcük köy iç yolu DARIDERE MEHMETÇİK ÜÇKUYULAR Ülker Sk. Çilingir Sk. Zirve Sk. Yörük Cd. Türbeli Cd. Tartaş Sk. Söylemez Sk. Onbaşı Sk. Okul Yolu Mezarbaşı Cd. Meyittaşı Cd. Menderes Cd. Kocamanlar Sk. Gül Sk. Değirmen Sk. Belediye Cd. Avar Sk. Atatürk Cd. Araz Cd. arazi yolu GÖKEYÜP İKİOLUKLU MISTIKDAMLARI )

Yeşilköy ( YEŞİLKÖY )

Temrek ( iç yol Şafak Sk. İç Yol ÇAĞLAYAN YILMAZ YILDIRIM YUNUS EMRE SANAYİİ SİTESİ PUSMAK Patika NECATİBEY Köprübaşı Küçük Sanayi Sitesi Korkmaz Sk. Kasar Köyü Yolu HÜRRİYET HÜKÜMET HATİPOĞLU GÜRBÜZ ERAYDIN Cumhuriyet Cd. ARI ANAFARTALAR AKÇİÇEK AHMET ÇAVUŞ SEÇGİN KARANFİL YAVUZ SELİM OVA MENEKŞE ÇAMYURDU HASTANE ÇINAR KARABÜK KULTAŞ GÖLBAŞI NAR )

Namık Kemal ( Şç Yol İç Yol ÜNLÜ ÇELİK YILDIZ VATAN TIKIR Tuğba Sk. TAÇ SAĞLIK Patika OKUL MİMAR SİNAN Korkmaz Cd. Kaya Küme Evleri Sk. KARTAL HALICI GÜNEŞ GÖLBAŞI FIRIN FEVZİ PAŞA EVREN ERÇETİN Cumhuriyet Cd. CAMİİ ATEŞ ATATÜRK GÜMÜŞ ERDEM AVŞAR iç yol ŞAHİN TUBA yol YAVAŞ Kaya Sk. Bilgiç Sk. BANKA Akın Sk. )

Mehmet Akif Ersoy ( iç yol ÖZDEMİR Teksöz Sk. Patika MTA Korkmaz Cd. KONUR GÜNDOĞDU FİDAN EVREN Bozyaka Sk. BAYRAK sssss BARIŞ KAYALAR MERGEN CAMİİ ERDEL ŞAHİN AKAR GÜLMEZ )

Atatürk ( İSTİKLAL ÖZCAN UYSAL SELVİ Patika PARK MESCİT MENDERES MEHMET AKİF GÜL FİDAN FEVZİ ÇAKMAK FATİH Cumhuriyet Cd. Bal Sk. ŞEN BARAJ ŞAHİN TURAN ERMİN Adaş Sk. ÇAKICI isimsiz 17 )

Kozaklı ( Patika HACI MUSALI Kozaklı Köyü İç Yolu Kozaklı Köyü Yolu )

Kıranşeyh ( Kıranşeyh Köyü İç Yolu KIRANŞEYH )

Kemhallı ( iç yol Patika KEMHALLI )

Kavakyeri ( Kavakyeri Köyü Yolu KAVAKYERİ )

İkizkuyu ( İç Yol İkizkuyu Köyü İç Yolu İkizkuyu Köyü Yolu )

Bozburun ( Bozburun Köyü İç Yolu Bozburun Köyü Yolu )

Alanyolu ( Alanyolu Köyü Yolu ALANYOLU )

Saraycık ( Saraycık Köyü İç Yolu SARAYCIK saraycık köyü yolu )

Yumuklar ( Yumuklar Köyü İç Yolu YUMUKLAR )

Tokmaklı ( Tokmaklı Köyü İç Yolu Köy Yolu TOKMAKLI )

Çayköy ( ÇAYKÖY Patika )

Borlu ( GAÇAROĞLU Şahin Sokak Tn.10 İç Yol Sultan Sok. Patika Nehir Sok. Mermer Sok. Kuyumcular Sokak Kuyumcukar Sokak Gürbüz Sokak Gizem Sok. Ezcane Sokak Eczane Sokak Eczane CAMİİ iç yol KENAN EVREN TEPE YÜKSELİŞ KAHRAMANLAR ÖZGÜR KULALI HOCA AHMET YESEVİ ERCAN IŞIK ANAFARTALAR KARANFİL ŞEN ÇAVUŞ AYVALI KUYU ALKAN GİRNE MUTLU EMEL YALÇIN ESENTEPE SEYRANTEPE MİMAR SİNAN PTT DEĞİRMEN TEKEL ŞEFİKA BADEMLİ SERCAN PINAR SAĞLIK ÇAĞLAYAN 2.DOZER ZAFER AÇTIN GÜRBÜZ CUMHURİYET 1 DERİNDERE SEDEF BATTAL 1.DOZER ATA KAYA ÇIKMAZI KAYA YAREN MENDERES DENİZ ÖZLEM ELEKLER ÖRNEK ATATÜRK BAHÇEVAN UYSAL ŞİRİN ÇATAL İSMET İNÖNÜ FİDAN ORMAN BÜLBÜL DERE İZMİR MENEKŞE CEYLAN DEVECİ SİDAŞ AKARÇAY ŞHT.MEHMET AKIN YILDIZ GÜNER )

Armağan ( ARMAĞAN Armağan Köyü Yolu )

Selviler ( SELVİLER MERKEZ Selviler Köyü İç Yolu Selviler Köyü Yolu )

Yabacı ( Yabacı Köyü Yolu )

Karyağdı ( KARYAĞDI MERKEZ İç Yol Köy İç Yolu Karyağdı Köyü İç Yolu Karyağdı Köyü Yolu )

Gökveliler ( GÖKVELİLER Gökveliler Köyü İç Yolu Gökveliler Köyü Yolu )

Sargaç ( SARGAÇ )

Esat ( ESAT )

Kıdırcık ( KIDIRCIK MERKEZ Köy Yolu )

Yardere ( YARDERE MERKEZ )

Azimli ( AZİMLİ MERKEZ Azimli Köyü İç Yolu )

Mestanlı ( köy iç yolu MESTANLI MERKEZ )

Kınık ( Kınık Köyü İç Yolu Kınık Köyü Yolu )

Akçaalan ( ÇAKALLAR Akçaalan AKÇAALAN MERKEZ )

Gündoğdu ( GÜNDOĞDU )

Kasar ( KASAR )

Gölbaşı ( iç yok Gölbaşı Köyü İç Yolu GÖLBAŞI )

Uğurlu ( Uğurlu Köyü İç Yolu UĞURLU )

Döğüşeren ( Döğüşören Köyü İç Yolu Döğüşören Köyü Yolu )

Arpacı ( Arpacı Köyü İç Yolu Arpacı Köyü )

Cıcıklı ( ibişdere mah. iç yolu Cıcıklı Köyü İç Yolu Cıcıklı Köyü Yolu )

Kurtlar ( KURTLAR )

Rağıllar ( RAĞILLAR iç yol )

Çavullar ( ÇAVULLAR Çavullar Köyü İç Yolu )

Gülpınar ( GÜLPINAR Gülpınar Köyü Yolu )

Kulalı ( KULALI Kulalı Köyü İç Yolu )

Killik ( Patika Killik Köyü İç Yolu Killik Köyü Yolu )

Karaelmacık ( KARAELMACIK MERKEZ karaelmacık yolu İç Yol Karaelmacık Köyü İç Yolu Karaelmacık Köyü Yolu )

Yenice ( Yenice Köyü İç Yolu Yenice Köyü Yolu Köy Yolu )

Poyraz

Hacıhıdır

Topuzdamları ( Topuzdamları Köyü İçyolu Topuzdamları Köyü İç Yolu TOPUZDAMLARI Patika )

Encekler ( ENCEKLER küy yolu Encekler Köyü İç Yolu Encekler Köyü Yolu Encekler Koyu İç Yolu )

Börtlüce ( Börtlüce Köyü İç Yolu Börtlüce Köyü Yolu )

Dikilitaş ( DİKİLİTAŞ DİKİLİTAŞ DİKİLİTAŞ Akçaalan Dikilitaş DİKİLİTAŞ DİKİLİTAŞ DİKİLİTAŞ Dikilitaş Köyü İç Yolu Dikilitaş Köyü Yolu )

Talas ( Talas Köyü İç Yolu Talas Köyü İç Yol Talas Köyü Yolu )

Bozköy ( Patika Bozköy Köyü İç Yolu Bozköy Köyü Yolu )

Armutlu ( Salihli Simav Yolu Armutlu Köyü İç Yolu Armutlu Köyü Yolu Armutlu )

İcikler ( İncekler Köyü İç Yolu )

17:00 - 18:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KÖPRÜBAŞI / MANİSA

Yenice ( Köy Yolu Yenice Köyü Yolu Yenice Köyü İç Yolu )

Armutlu ( Armutlu Armutlu Köyü Yolu Armutlu Köyü İç Yolu Salihli Simav Yolu )

İcikler ( İncekler Köyü İç Yolu )

Bozköy ( Bozköy Köyü Yolu Bozköy Köyü İç Yolu Patika )

Talas ( Talas Köyü Yolu Talas Köyü İç Yol Talas Köyü İç Yolu )

Dikilitaş ( Dikilitaş Köyü Yolu Dikilitaş Köyü İç Yolu DİKİLİTAŞ DİKİLİTAŞ DİKİLİTAŞ Dikilitaş Akçaalan DİKİLİTAŞ DİKİLİTAŞ DİKİLİTAŞ )

Börtlüce ( Börtlüce Köyü Yolu Börtlüce Köyü İç Yolu )

Encekler ( Encekler Koyu İç Yolu Encekler Köyü Yolu Encekler Köyü İç Yolu küy yolu ENCEKLER )

Topuzdamları ( Patika TOPUZDAMLARI Topuzdamları Köyü İç Yolu Topuzdamları Köyü İçyolu )

Gökeyüp ( MISTIKDAMLARI İKİOLUKLU GÖKEYÜP arazi yolu Araz Cd. Atatürk Cd. Avar Sk. Belediye Cd. Değirmen Sk. Gül Sk. Kocamanlar Sk. Menderes Cd. Meyittaşı Cd. Mezarbaşı Cd. Okul Yolu Onbaşı Sk. Söylemez Sk. Tartaş Sk. Türbeli Cd. Yörük Cd. Zirve Sk. Çilingir Sk. Ülker Sk. ÜÇKUYULAR MEHMETÇİK DARIDERE gökeyüp öküzcük köy iç yolu GÖKEYÜP KÖY İÇ YOLU )

Hacıhıdır

Poyraz

Karaelmacık ( Karaelmacık Köyü Yolu Karaelmacık Köyü İç Yolu İç Yol karaelmacık yolu KARAELMACIK MERKEZ )

Killik ( Killik Köyü Yolu Killik Köyü İç Yolu Patika )

Kulalı ( Kulalı Köyü İç Yolu KULALI )

Gülpınar ( Gülpınar Köyü Yolu GÜLPINAR )

Çavullar ( Çavullar Köyü İç Yolu ÇAVULLAR )

Rağıllar ( iç yol RAĞILLAR )

Kurtlar ( KURTLAR )

Cıcıklı ( Cıcıklı Köyü Yolu Cıcıklı Köyü İç Yolu ibişdere mah. iç yolu )

Arpacı ( Arpacı Köyü Arpacı Köyü İç Yolu )

Döğüşeren ( Döğüşören Köyü Yolu Döğüşören Köyü İç Yolu )

Uğurlu ( UĞURLU Uğurlu Köyü İç Yolu )

Gölbaşı ( GÖLBAŞI Gölbaşı Köyü İç Yolu iç yok )

Kasar ( KASAR )

Gündoğdu ( GÜNDOĞDU )

Akçaalan ( AKÇAALAN MERKEZ Akçaalan ÇAKALLAR )

Kınık ( Kınık Köyü Yolu Kınık Köyü İç Yolu )

Mestanlı ( MESTANLI MERKEZ köy iç yolu )

Azimli ( Azimli Köyü İç Yolu AZİMLİ MERKEZ )

Yardere ( YARDERE MERKEZ )

Kıdırcık ( Köy Yolu KIDIRCIK MERKEZ )

Esat ( ESAT )

Sargaç ( SARGAÇ )

Gökveliler ( Gökveliler Köyü Yolu Gökveliler Köyü İç Yolu GÖKVELİLER )

Karyağdı ( Karyağdı Köyü Yolu Karyağdı Köyü İç Yolu Köy İç Yolu İç Yol KARYAĞDI MERKEZ )

Yabacı ( Yabacı Köyü Yolu )

Selviler ( Selviler Köyü Yolu Selviler Köyü İç Yolu SELVİLER MERKEZ )

Armağan ( Armağan Köyü Yolu ARMAĞAN )

Borlu ( GÜNER YILDIZ ŞHT.MEHMET AKIN AKARÇAY SİDAŞ DEVECİ CEYLAN MENEKŞE İZMİR DERE BÜLBÜL ORMAN FİDAN İSMET İNÖNÜ ÇATAL ŞİRİN UYSAL BAHÇEVAN ATATÜRK ÖRNEK ELEKLER ÖZLEM DENİZ MENDERES YAREN KAYA KAYA ÇIKMAZI ATA 1.DOZER BATTAL SEDEF DERİNDERE CUMHURİYET 1 GÜRBÜZ AÇTIN ZAFER 2.DOZER ÇAĞLAYAN SAĞLIK PINAR SERCAN BADEMLİ ŞEFİKA TEKEL DEĞİRMEN PTT MİMAR SİNAN SEYRANTEPE ESENTEPE YALÇIN EMEL MUTLU GİRNE ALKAN AYVALI KUYU ÇAVUŞ ŞEN KARANFİL ANAFARTALAR IŞIK ERCAN HOCA AHMET YESEVİ KULALI ÖZGÜR KAHRAMANLAR YÜKSELİŞ TEPE KENAN EVREN iç yol CAMİİ Eczane Eczane Sokak Ezcane Sokak Gizem Sok. Gürbüz Sokak Kuyumcukar Sokak Kuyumcular Sokak Mermer Sok. Nehir Sok. Patika Sultan Sok. İç Yol Şahin Sokak Tn.10 GAÇAROĞLU )

Çayköy ( Patika ÇAYKÖY )

Tokmaklı ( TOKMAKLI Köy Yolu Tokmaklı Köyü İç Yolu )

Yumuklar ( YUMUKLAR Yumuklar Köyü İç Yolu )

Saraycık ( saraycık köyü yolu SARAYCIK Saraycık Köyü İç Yolu )

Alanyolu ( ALANYOLU Alanyolu Köyü Yolu )

Bozburun ( Bozburun Köyü Yolu Bozburun Köyü İç Yolu )

İkizkuyu ( İkizkuyu Köyü Yolu İkizkuyu Köyü İç Yolu İç Yol )

Kavakyeri ( KAVAKYERİ Kavakyeri Köyü Yolu )

Kemhallı ( KEMHALLI Patika iç yol )

Kıranşeyh ( KIRANŞEYH Kıranşeyh Köyü İç Yolu )

Kozaklı ( Kozaklı Köyü Yolu Kozaklı Köyü İç Yolu HACI MUSALI Patika )

Atatürk ( isimsiz 17 ÇAKICI Adaş Sk. ERMİN TURAN ŞAHİN BARAJ ŞEN Bal Sk. Cumhuriyet Cd. FATİH FEVZİ ÇAKMAK FİDAN GÜL MEHMET AKİF MENDERES MESCİT PARK Patika SELVİ UYSAL ÖZCAN İSTİKLAL )

Mehmet Akif Ersoy ( GÜLMEZ AKAR ŞAHİN ERDEL CAMİİ MERGEN KAYALAR BARIŞ sssss BAYRAK Bozyaka Sk. EVREN FİDAN GÜNDOĞDU KONUR Korkmaz Cd. MTA Patika Teksöz Sk. ÖZDEMİR iç yol )

Namık Kemal ( Akın Sk. BANKA Bilgiç Sk. Kaya Sk. YAVAŞ yol TUBA ŞAHİN iç yol AVŞAR ERDEM GÜMÜŞ ATATÜRK ATEŞ CAMİİ Cumhuriyet Cd. ERÇETİN EVREN FEVZİ PAŞA FIRIN GÖLBAŞI GÜNEŞ HALICI KARTAL Kaya Küme Evleri Sk. Korkmaz Cd. MİMAR SİNAN OKUL Patika SAĞLIK TAÇ Tuğba Sk. TIKIR VATAN YILDIZ ÇELİK ÜNLÜ İç Yol Şç Yol )

Temrek ( NAR GÖLBAŞI KULTAŞ KARABÜK ÇINAR HASTANE ÇAMYURDU MENEKŞE OVA YAVUZ SELİM KARANFİL SEÇGİN AHMET ÇAVUŞ AKÇİÇEK ANAFARTALAR ARI Cumhuriyet Cd. ERAYDIN GÜRBÜZ HATİPOĞLU HÜKÜMET HÜRRİYET Kasar Köyü Yolu Korkmaz Sk. Köprübaşı Küçük Sanayi Sitesi NECATİBEY Patika PUSMAK SANAYİİ SİTESİ YUNUS EMRE YILDIRIM YILMAZ ÇAĞLAYAN İç Yol Şafak Sk. iç yol )

Yeşilköy ( YEŞİLKÖY )

8:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SALİHLİ / MANİSA

Yeşilova ( yeşilova iç yolu Yeşilova Köyü İç Yolu 1081 )

Göbekli ( Mevlütlü Köyü İç Yolu )

Kavaklıdere ( Denizli Salihli Yolu )

Salihli OSB

Taytan

Durasıllı

Akören

Dombaylı ( CAMİ/1 SOK. )

Hacılı ( Hacılı Köyü İç Yolu )

Mersinli

Mevlutlu ( Mevlütlü Köyü İç Yolu )

Torunlu ( Mevlütlü Köyü İç Yolu Torunlu Köyü Yolu BARIŞ )

Beylikli

Köseali

8:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SALİHLİ / MANİSA

Kızılhavlu ( Kızılhavlu Köy Yolu Kızılhavlu Köyü İç Yolu kızılavlu köy yolu )

Eminbey

Mersinli ( 24 Atatürk Cd. DERBENT mersinli iç yolu 9. 11. ŞHT.AHMET ULUDAĞ 5. 1081 )

İğdecik ( iğdecik yolu İĞDECİK )

Soğanlı ( SOĞANLI )

Gökçeören

Adala

Akçaköy ( Akçaköy Köyü Yolu )

Akören ( Akören Köyü İç Yolu Akın Köyü Yolu )

Akyar ( Akyar Köyü Yolu akyar iç yol )

Delibaşlı ( Delibaşı Köyü Yolu )

Mamatlı ( Mamatlı Köyü İç Yolu )

Hacıköseli ( Hacıköseli Köyü İç Yolu )

Kaplan ( Kaplan Köyü Yolu )

Oraklar ( Oraklar Köyü İç Yolu )

Mevlutlu

Dombaylı ( kızılavlu köy yolu )

Derbent ( Derbent Köyü Yolu DERBENT İÇ YOLU DERBENT )

Üçtepe ( Üçtepe Köyü İç Yolu )

Sindel

8:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KÖPRÜBAŞI / MANİSA

Gökeyüp ( gökeyüp öküzcük köy iç yolu GÖKEYÜP KÖY İÇ YOLU İÇ YOL İKİOLUKLU MISTIKDAMLARI GÖKEYÜP arazi yolu GÖKEYÜP YOLU Araz Cd. Atatürk Cd. Avar Sk. Belediye Cd. Değirmen Sk. Gül Sk. Kocamanlar Sk. Menderes Cd. Meyittaşı Cd. Mezarbaşı Cd. Okul Yolu Onbaşı Sk. Söylemez Sk. Tartaş Sk. Türbeli Cd. Yörük Cd. Zirve Sk. Çilingir Sk. Ülker Sk. ÜÇKUYULAR MEHMETÇİK DARIDERE )

Hacıhıdır

Kırdamları

Ortaköy ( Ortaköy Ortaköy Köyü Yolu )

Mehmet Akif Ersoy ( GÜLMEZ AKAR ŞAHİN ERDEL CAMİİ MERGEN KAYALAR BARIŞ sssss BAYRAK Bozyaka Sk. EVREN FİDAN GÜNDOĞDU KONUR Korkmaz Cd. MTA Patika Teksöz Sk. ÖZDEMİR iç yol )

Atatürk ( İSTİKLAL ÖZCAN UYSAL SELVİ Patika PARK MESCİT MENDERES MEHMET AKİF GÜL FİDAN FEVZİ ÇAKMAK FATİH Cumhuriyet Cd. Bal Sk. ŞEN BARAJ ŞAHİN TURAN ERMİN Adaş Sk. ÇAKICI isimsiz 17 )

Kozaklı ( Patika HACI MUSALI Kozaklı Köyü İç Yolu Kozaklı Köyü Yolu )

Kıranşeyh ( Kıranşeyh Köyü İç Yolu KIRANŞEYH )

Kemhallı ( iç yol Patika KEMHALLI )

Kavakyeri ( Kavakyeri Köyü Yolu KAVAKYERİ )

İkizkuyu ( İç Yol İkizkuyu Köyü İç Yolu İkizkuyu Köyü Yolu )

Bozburun ( Bozburun Köyü İç Yolu Bozburun Köyü Yolu )

Alanyolu ( Alanyolu Köyü Yolu ALANYOLU )

Saraycık ( Saraycık Köyü İç Yolu SARAYCIK saraycık köyü yolu )

Yumuklar ( Yumuklar Köyü İç Yolu YUMUKLAR )

Tokmaklı ( Tokmaklı Köyü İç Yolu Köy Yolu TOKMAKLI )

Çayköy ( ÇAYKÖY Patika )

Borlu ( GAÇAROĞLU Şahin Sokak Tn.10 İç Yol Sultan Sok. Patika Nehir Sok. Mermer Sok. Kuyumcular Sokak Kuyumcukar Sokak Gürbüz Sokak Gizem Sok. Ezcane Sokak Eczane Sokak Eczane CAMİİ iç yol KENAN EVREN TEPE YÜKSELİŞ KAHRAMANLAR ÖZGÜR KULALI HOCA AHMET YESEVİ ERCAN IŞIK ANAFARTALAR KARANFİL ŞEN ÇAVUŞ AYVALI KUYU ALKAN GİRNE MUTLU EMEL YALÇIN ESENTEPE SEYRANTEPE MİMAR SİNAN PTT DEĞİRMEN TEKEL ŞEFİKA BADEMLİ SERCAN PINAR SAĞLIK ÇAĞLAYAN 2.DOZER ZAFER AÇTIN GÜRBÜZ CUMHURİYET 1 DERİNDERE SEDEF BATTAL 1.DOZER ATA KAYA ÇIKMAZI KAYA YAREN MENDERES DENİZ ÖZLEM ELEKLER ÖRNEK ATATÜRK BAHÇEVAN UYSAL ŞİRİN ÇATAL İSMET İNÖNÜ FİDAN ORMAN BÜLBÜL DERE İZMİR MENEKŞE CEYLAN DEVECİ SİDAŞ AKARÇAY ŞHT.MEHMET AKIN YILDIZ GÜNER )

Armağan ( ARMAĞAN Armağan Köyü Yolu )

Selviler ( SELVİLER MERKEZ Selviler Köyü İç Yolu Selviler Köyü Yolu )

Namık Kemal ( Akın Sk. BANKA Bilgiç Sk. Kaya Sk. YAVAŞ yol TUBA ŞAHİN iç yol AVŞAR ERDEM GÜMÜŞ ATATÜRK ATEŞ CAMİİ Cumhuriyet Cd. ERÇETİN EVREN FEVZİ PAŞA FIRIN GÖLBAŞI GÜNEŞ HALICI KARTAL Kaya Küme Evleri Sk. Korkmaz Cd. MİMAR SİNAN OKUL Patika SAĞLIK TAÇ Tuğba Sk. TIKIR VATAN YILDIZ ÇELİK ÜNLÜ İç Yol Şç Yol )

Yabacı ( Yabacı Köyü Yolu )

Kınık ( Kınık Köyü İç Yolu Kınık Köyü Yolu )

Akçaalan ( ÇAKALLAR Akçaalan AKÇAALAN MERKEZ )

Gündoğdu ( GÜNDOĞDU )

Kasar ( KASAR )

Gölbaşı ( iç yok Gölbaşı Köyü İç Yolu GÖLBAŞI )

Uğurlu ( Uğurlu Köyü İç Yolu UĞURLU )

Döğüşeren ( Döğüşören Köyü İç Yolu Döğüşören Köyü Yolu )

Temrek ( NAR GÖLBAŞI KULTAŞ KARABÜK ÇINAR HASTANE ÇAMYURDU MENEKŞE OVA YAVUZ SELİM KARANFİL SEÇGİN AHMET ÇAVUŞ AKÇİÇEK ANAFARTALAR ARI Cumhuriyet Cd. ERAYDIN GÜRBÜZ HATİPOĞLU HÜKÜMET HÜRRİYET Kasar Köyü Yolu Korkmaz Sk. Köprübaşı Küçük Sanayi Sitesi NECATİBEY Patika PUSMAK SANAYİİ SİTESİ YUNUS EMRE YILDIRIM YILMAZ ÇAĞLAYAN İç Yol Şafak Sk. iç yol )

Kıdırcık ( KIDIRCIK MERKEZ Köy Yolu )

Esat ( ESAT )

Sargaç ( SARGAÇ )

Gökveliler ( Gökveliler Köyü Yolu Gökveliler Köyü İç Yolu GÖKVELİLER )

Karyağdı ( Karyağdı Köyü Yolu Karyağdı Köyü İç Yolu Köy İç Yolu İç Yol KARYAĞDI MERKEZ )

Armutlu ( Salihli Simav Yolu Armutlu Köyü İç Yolu Armutlu Köyü Yolu Armutlu )

Topuzdamları ( Topuzdamları Köyü İçyolu Topuzdamları Köyü İç Yolu TOPUZDAMLARI Patika )

Encekler ( Encekler Köyü Yolu Encekler Köyü İç Yolu küy yolu ENCEKLER Encekler Koyu İç Yolu )

Yenice ( Köy Yolu Yenice Köyü Yolu Yenice Köyü İç Yolu )

Yardere ( YARDERE MERKEZ )

Azimli ( AZİMLİ MERKEZ Azimli Köyü İç Yolu )

Mestanlı ( köy iç yolu MESTANLI MERKEZ )

Arpacı ( Arpacı Köyü İç Yolu Arpacı Köyü )

Cıcıklı ( ibişdere mah. iç yolu Cıcıklı Köyü İç Yolu Cıcıklı Köyü Yolu )

Kurtlar ( KURTLAR )

Rağıllar ( RAĞILLAR iç yol )

Çavullar ( ÇAVULLAR Çavullar Köyü İç Yolu )

Gülpınar ( GÜLPINAR Gülpınar Köyü Yolu )

Kulalı ( KULALI Kulalı Köyü İç Yolu )

Killik ( Patika Killik Köyü İç Yolu Killik Köyü Yolu )

Sindel ( Salihli Simav Yolu )

Poyraz

İcikler ( İncekler Köyü İç Yolu )

Çarıklar ( ÇARIKLAR MERKEZ )

Börtlüce ( Börtlüce Köyü İç Yolu Börtlüce Köyü Yolu )

Dikilitaş ( DİKİLİTAŞ DİKİLİTAŞ DİKİLİTAŞ Akçaalan Dikilitaş DİKİLİTAŞ DİKİLİTAŞ DİKİLİTAŞ Dikilitaş Köyü İç Yolu Dikilitaş Köyü Yolu )

Talas ( Talas Köyü İç Yolu Talas Köyü İç Yol Talas Köyü Yolu )

Bozköy ( Patika Bozköy Köyü İç Yolu Bozköy Köyü Yolu )

Karaelmacık ( Karaelmacık Köyü Yolu Karaelmacık Köyü İç Yolu İç Yol karaelmacık yolu KARAELMACIK MERKEZ )

Yeşilköy ( YEŞİLKÖY )

8:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SALİHLİ / MANİSA

Adala

8:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SALİHLİ / MANİSA

Adala

9:00 - 12:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SOMA / MANİSA

Hürriyet ( İPEK Ayan Sk. Derya Sk. Ebru Sk. YAVUZ SELİM YETKİN Öncü Sk. Lalezar Sk. Derviş Sk. )

Cuma ( Mimar Sk. )

11:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SOMA / MANİSA

Cuma ( BİLGE AKPINAR Bayramoğlu Sk. Akpınar Sk. ÜNSAL OZAN Çakır Efe Sk. YETKİN Ozan Sk. Mustafa Sk. Mimar Sk. Derviş Sk. Buğday Sk. )

Hürriyet ( Çakır Efe Sk. YETKİN Yeliz Sk. Mustafa Sk. Mimar Sk. Kaymakam Selami Teker Sk. Derviş Sk. CEZAEVİ Buğday Sk. )

9:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SARIGÖL / MANİSA

Şeyhdavutlar

10:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KULA / MANİSA

Yurtbaşı ( İzmir Uşak Yolu Yırtbaşı Köyü İç Yo Yurtbaşı Köyü İç Yolu Yurtbaşı Köyü İç Yol Yurtbaşı Köyü Yolu )

Körez ( Patika Körez Yolu Körez Köyü İç Yolu Körez Köyü İç Yol Körez Köyü Yolu söğütçayı yolu körez )

Kalınharman ( kalınharman Patika Kalınhsrman Köyü İç Yol Kalınharmanköyü İç Ol Kalınharman Köyü İç Yolu Kalınharman Köyü İç Yol Kalınharman Köyü Yolu )

Güvercinlik ( zabitağa İzmir Uşak Yolu Patika Güvercinlik Köyü İç Yolu Güvercinlik Köyü İç Yol Güvercinlik Köyü Yolu )

Dereköy ( dereköy Dereköy Köyü Yolu Dereköy Köyü İç Yol Patika İzmir Uşak Yolu )

Zaferiye ( 417 kümevler.. Kula Küçük Sanayi Eşme Yolu Atatürk Blv. 416 415 414 413 412 411 410 409 408 )

Seyitali ( 198 FULYA Pamuk Sk. Irmak Sk. Barış Sk. BAKACAK Atatürk Blv. 386. Sk. 223. 219. 218. 213. 211. 210. 209. 200. 198. Sk. 197. 195. sazlık aydın sokak gargar viranteoe 216. Gargarlar yolu üzeri isimsiz133 kümeevler Atatürk 385. Sk. 385 199. Sk. yok )

Kızılkaya ( Çağlar Sk. Atatürk Blv. 164. 163. )

Şeritli

Şehitlioğlu ( Patika )

Sarnıç ( sarnıç sarnıç iç yolu SARNIÇ SARNIÇ YOLU Sarnıçköy Köyü Yolu )

Ortaköy ( yok Ortaköy İç Yolu Ortaköy Köyü İç Yol Ortaköy Köy Yolu )

10:00 - 14:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

AKHİSAR / MANİSA

Kayalıoğlu

Hürriyet ( 463 123. Sk. 376. Sk. 396. Sk. Şehit Mehmet Dönmez Sk. )

10:00 - 14:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

AKHİSAR / MANİSA

Hürriyet ( 463 Manisa Akhisar Yolu Hal İci 450. 463 )

10:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

YUNUSEMRE / MANİSA

Muradiye ( 28. Sk. )

9:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

YUNUSEMRE / MANİSA

Muradiye ( 20. Sk. )

9:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

YUNUSEMRE / MANİSA

75. Yıl ( 5319. Sk. 5315. Sk. 5304. Sk. 5302. Sk. 5325. Sk. 5323. Sk. 5321. Sk. )

10:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

YUNUSEMRE / MANİSA

Evrenos

9:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

YUNUSEMRE / MANİSA

Muradiye

8:30 - 14:30

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

YUNUSEMRE / MANİSA

Muradiye

11:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ŞEHZADELER / MANİSA

Çamköy ( yeni-2 çamköy Çamköy Köyü İç Yolu çamköy bağ yolu yeni-2 )

9:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SALİHLİ / MANİSA

Kemer ( Kemer Köyü İç Yolu )

7:00 - 9:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TURGUTLU / MANİSA

Irlamaz ( Kemalpaşa Yolu Cd. )

Çepnidere

Selvilitepe ( 53 sk. hilal sk Sena sk. 54 sokak ova yolu TOK SANAYİ SİTESİ 51 sk. HilaL SK. 53. Sk. Irlamaz Köprüsü Kemalpaşa Yolu Cd. İzmir Ankara Asfaltı İzmir Uşak Yolu ALGAN SENA )

Subaşı ( son Sk Turgutlu Devlet Hastanesi İzmir Uşak Yolu )

10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Elektrik kesintilerinin nedeni

Gediz Elektrik, kesintilerin planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında yapıldığını bildirdi. Çalışmalar sırasında elektrik hatlarında iyileştirme ve güçlendirme işlemleri gerçekleştirilecek.

Vatandaşlara uyarı

Kesinti yapılacak bölgelerde yaşayan vatandaşların önceden önlem alması öneriliyor. Elektrik ile çalışan cihazlar için gerekli tedbirlerin alınması ve güvenlik açısından dikkatli olunması gerektiği belirtildi.