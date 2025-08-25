20 yaş ve üzeri araç sahiplerini ilgilendiren ÖTV’siz araç düzenlemesi gündemde. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından sunulan teklif, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşların yerli üretim sıfır araçları ÖTV ödemeden alabilmesini öngörüyor. Peki, düzenleme yasalaştı mı? İşte detaylar…

Teklifin Amacı: Çevre ve Trafik Güvenliği

Türkiye’de yaklaşık 5 milyon aracın 20 yaş ve üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu araçların önemli bir kısmı yüksek emisyon değerleri ve güvenlik sorunları nedeniyle trafikte risk oluşturuyor. TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre, hurdaya ayrılacak eski araçların yerine alınacak yerli üretim otomobillerde ÖTV muafiyeti uygulanacak. Böylece hem çevre dostu araçların kullanımı teşvik edilecek hem de ekonomik ömrünü tamamlayan otomobiller trafikten çekilecek.

ÖTV’siz Araç Alımı Şartları Neler?

Kanun teklifine göre:

20 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması gerekiyor.

Yerine alınacak aracın 1600 cc motor hacmini geçmeyen ve %40’tan fazlası yerli üretim olan modellerden seçilmesi şart.

Düzenlemeden yalnızca bireysel araç sahipleri yararlanabilecek, kamu kurumları ve belediyeler kapsam dışında kalacak.

ÖTV muafiyeti sadece bir defaya mahsus uygulanacak.

Yerli Üreticiler İçin Fırsat

Eğer düzenleme yasalaşırsa, TOGG, Fiat ve Renault gibi Türkiye’de üretim yapan markaların satışlarında ciddi bir hareketlilik bekleniyor. Özellikle çevreci ve elektrikli araçlara yönelimin artacağı öngörülüyor.

Mecliste Son Durum

30 Temmuz 2025 itibarıyla CHP’li Müzeyyen Şevkin’in sunduğu teklif komisyon aşamasında bekliyor. Ayrıca MHP’nin de 25 yaş ve üzeri araçlar için ÖTV indirimi teklifi bulunuyor. İki önerinin ortaklaştırılarak gündeme alınabileceği belirtiliyor. Henüz yasalaşmadığı için vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.

Engelli Vatandaşlar İçin ÖTV Muafiyeti Devam Ediyor

Halihazırda engelli bireyler için uygulanan ÖTV muafiyeti geçerliliğini koruyor. 2025 yılı itibarıyla ÖTV’siz araç alım limiti 2 milyon 290 bin 200 TL olarak belirlenmiş durumda.