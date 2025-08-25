Bakan Tunç iptal edilecek ehliyetleri açıkladı!

Sanat yolculuğunun ikinci durağı Aziziye Semt Merkezi olarak belirlendi. Katılmak isteyen çocuklar, Konak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarındaki başvuru linkinden veya semt merkezlerinden bilgi alarak gezilere kayıt yaptırabiliyor.

Çocuklar, müzelerde yalnızca eserleri görüp bilgi almakla kalmadı, aynı zamanda çeşitli atölyelere katılarak sanatın yaratıcı yönlerini deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlik, çocukların sanatla iç içe bir gün geçirmesini sağladı.

Konak Belediyesi, 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak düzenlediği gezilerde Arkas Sanat Bornova, Arkas Deniz Tarihi Merkezi ve Arkas Sanat Alsancak merkezlerini kapsayan etkinlikler gerçekleştirdi. İlk gezi Gültepe Semt Merkezi’nden servislerle katılan çocuklarla başladı.

