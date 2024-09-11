Aydın’ın Efeler ilçesinde, çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı.

Jandarma ekipleri, Savrandere Mahallesi’nde yürütülen titiz bir çalışma sonucunda, hakkında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (39) isimli şahsı gözaltına aldı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı'nın organize ettiği operasyon, suçlunun yakalanması için yapılan geniş çaplı araştırmalar ve istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi. Yakalanan M.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.