İzmir'de gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, Seferihisar’da da bir inşaatın istinat duvar aşırı yağıştan dolayı çöktü.

Seferihisar’da gece başlayan sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, bir mahallede inşaatın istinat duvarı çöktü.

Seferihisar Çolak İbrahim Mahallesi’nde bir inşaatın istinat duvar aşırı yağıştan dolayı çöktü. İnşaat duvarının çökmesinden dolayı çevredeki binaların tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökmeden dolayı bitişikteki binanın temeli ortaya çıktı.

Çolak İbrahim Bey Mahalle Muhtarı Özkan Özdemir, "Yağış gece etkili oldu. Yaptığımız ilk incelemelerde istinat duvarının gece saat 02.00 sularında çöktüğünü düşünüyoruz. Yan binaları şimdilik boşaltmak durumunda kaldık. Yetkililerle istişare içinde çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Mahalle sakinleri inşaatın istinat duvarının yapıldığı zaman duvarlarda açılmalar meydana geldiğini belirterek denetim çağrısında bulundular.