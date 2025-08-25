Otomobil alırken fiyat, tasarım ve donanım kadar, uzun vadede aracın dayanıklılığı da büyük önem taşıyor. Çoğu marka motorlarının en az 200 bin kilometreyi rahatlıkla göreceğini iddia etse de gerçek kullanımda tablo her zaman bu kadar parlak olmuyor. Özellikle bazı modeller, 200 bin kilometreye gelmeden motor, şanzıman ve elektronik aksam arızalarıyla sürücülere büyük maliyetler yükleyebiliyor.

Japon Markalarının Dayanıklılık Ünü

Genel olarak Japon otomobilleri, uzun ömürlü motorlarıyla biliniyor. Toyota ve Honda gibi markaların birçok modeli 300 bin kilometrenin üzerinde sorunsuz yol alabiliyor. Örneğin Honda’nın bazı modelleri 320 bin kilometreye kadar performans kaybı olmadan kullanılabiliyor. Ancak son dönemde bazı kullanıcıların 200 bin kilometre öncesinde yaşadığı arızalar nedeniyle üretici firmalara dava açtığı da gündeme geldi.

“Beterin Beteri Var” Listesi

Uzmanların hazırladığı listeye göre, işte 200 bin kilometreyi göremeden arıza ihtimali en yüksek 10 otomobil:

Renault Laguna – Elektronik arızalarıyla biliniyor. Peugeot 307 – Şanzıman ve elektrik problemleri sıkça raporlanıyor. Fiat Bravo – Motor ve turbo sorunları öne çıkıyor. Citroën C4 – Elektronik aksam sorunları nedeniyle masraf çıkarabiliyor. Opel Astra H – Şanzıman ve debriyaj sorunları sık yaşanıyor. Volkswagen Passat (eski nesil dizel) – Enjektör ve DSG şanzıman problemleriyle biliniyor. Ford Focus (1.6 TDCi) – Motor ve turbo sorunları sık görülüyor. Chevrolet Cruze – Elektronik arızalar ve motor problemleri öne çıkıyor. Alfa Romeo 147 – Mekanik ve elektrik aksamında güven vermiyor. BMW 1 Serisi (eski nesil dizel) – Turbo ve enjektör problemleri sebebiyle masraf çıkarabiliyor.

Uzmanlardan Uyarı

Otomotiv uzmanları, otomobil seçiminde yalnızca marka algısına değil, uzun vadeli kullanıcı yorumlarına ve arıza istatistiklerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca düzenli bakımın, araç ömrünü en az 100 bin kilometreye kadar uzatabileceği de belirtiliyor.