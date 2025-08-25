Buca, Büyük Zafer’in 103. yıl dönümünü coşkulu etkinliklerle kutlayacak. Buca Belediyesi, 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30’da belediye önünden Işılay Saygın Meydanı’na kadar bayrak ve meşaleli yürüyüş düzenledi. Vatandaşlar, zafer ruhunu birlikte yaşayacak.

Aydilge Konseriyle Kutlama Doruk Noktaya Ulaşacak

Kutlamalar saat 21.00’de Aydilge konseriyle devam edecek. Tüm İzmirliler, konserle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna ortak olacak.

Başkan Duman’dan Davet

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, “30 Ağustos sadece bir tarih değil, esareti reddeden, özgürlüğe sevdalı bir milletin yeniden doğduğu gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin yazdığı bu destan, hürriyetin, onurun ve bağımsızlığın zaferidir. Tüm hemşehrilerimizi bu coşkuya davet ediyoruz” dedi.

Buca’da Zafer Bayramı Etkinlikleri

Buca Belediyesi, yürüyüş ve konserin yanı sıra çeşitli etkinliklerle de vatandaşları kutlamalara katılmaya teşvik ediyor. Program, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel coşkulu anlar sunacak ve ilçede milli bayram coşkusunu artıracak.





