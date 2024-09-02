Türkiye'de yargı sisteminin işleyişinde önemli bir dönüm noktası olan yeni adli yıl, bugün itibarıyla başlıyor. 20 Temmuz'da başlayan ve yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil sona erdi. Bugün Yargıtay'da düzenlenecek resmi törenle 2024-2025 adli yılı resmen açılacak.

Adli tatil sürecinde nöbetçi mahkemeler görevdeydi

20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler sadece tutuklusu bulunan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer tüm davalara ise yeni adli yılın başlamasına kadar ara verildi. Yüksek yargı organları olan Danıştay ve Yargıtay'da da nöbetçi heyetler görev yaptı. Ancak Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamında yer almadı ve normal mesaisine devam etti.

Ankara'daki önemli davalar: Gözler bu duruşmalarda

Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği önemli davalar da yeniden görülmeye başlayacak. Bu kapsamda, 9 Eylül’de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası devam edecek. 30 Eylül’de ise eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davanın duruşması yapılacak.

Ayrıca, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler’e saldıran ve aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına 2 Ekim’de devam edilecek.

Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanındaki mahkemelerde adaletin yeniden tesis edilmesi için yoğun bir mesai başlayacak.