İzmir’in Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde yaşanan korkunç olaylar, şehirde büyük bir panik ve güvenlik endişesi yarattı. Bülent Şengün isimli şahıs, gerçekleştirdiği bir dizi suçla halkı derinden etkiledi. Suç zincirinin detayları ve olayın ardından yaşanan gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Gasp ve ilk cinayet: Taksi şoförü Arif Karabacak kurban oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleşen olayda, Bülent Şengün adlı şüpheli, taksi şoförü Arif Karabacak'ı gasbetti. Gaspın ardından şüpheli, elindeki tabanca ile Karabacak'ı öldürdü. Olay, yerel halk arasında büyük bir şok etkisi yarattı.

Marketi soydu, İlayda Aygar'ı yaraladı

Cinayetin ardından kaçmaya çalışan Şengün, yoldan geçen hafif ticari bir aracı gasp etti. Daha sonra soygun amacıyla girdiği bir markette, 16 yaşındaki İlayda Aygar'ı vurdu. İlayda, olay yerinden kaçan şüpheli tarafından ağır yaralandı ve derhal sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı genç, yoğun bakımda tedavi altında bulunuyor.

Son soygun ve Engin K.'nın ölümü

Olayların ardından Şengün, ATM'den para çeken Engin K.'yı gasbetti ve tabanca ile vurarak hayatını aldı. Bu saldırılar, şehrin dört bir yanında korku ve güvensizlik ortamı yarattı.

Şüphelinin yakalanması ve üzerindeki uyuşturucu haplar

Kaçış sırasında Gümüldür'e yönelen Şengün, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde 'ecstasy' olarak bilinen 13 adet uyuşturucu hap bulundu. Olayların gerçekleştiği sırada şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ve güvenlik önlemleri

Taksici Arif Karabacak'ın öldürülmesinin ardından harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için güvenlik kameralarını titizlikle inceledi. Koordineli çalışmalar sonucu Şengün'ün izini süren güvenlik güçleri, Gümüldür'de şüpheliyi yakaladı.