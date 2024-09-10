İzmir’de 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, İlköğretim Haftası etkinlikleriyle kutlanmaya başladı. Açılış töreni, Torbalı Gazi İlkokulu’nda gerçekleştirilirken, etkinlikler Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve coşkulu bir atmosferde devam etti.

İzmir’de ilköğretim haftası törenle başladı

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen programla Torbalı Gazi İlkokulu’nda açıldı. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören resmen başladı.

Protokolün katılımı ve coşkulu mesajlar

Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Konuşmaların ortak noktası, yeni eğitim yılının getirdiği umut ve heyecandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi yaptığı konuşmada, eğitimcilerin ülkenin geleceğine olan katkılarını vurguladı. Özellikle, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının İzmir’in kurtuluşuna denk gelmesinin ayrı bir gurur taşıdığını belirtti. Yahşi, "Vatanı sevmek, evlatlarına sahip çıkmakla başlar" diyerek, yaklaşık 850 bin öğrenci ve 60 bin öğretmenle büyük bir eğitim yolculuğuna başladıklarını ifade etti.

"Türkiye yüzyılı maarif modeli’yle ilerliyoruz"

Yahşi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin önemine vurgu yaparak, eğitimdeki çalışmaların ülkenin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasına hizmet ettiğini dile getirdi. Eğitimin sevgi ve ilgiyle sürdürüleceğini belirten Yahşi, öğretmenlerin bu süreçteki vazgeçilmez rolünü de öne çıkardı.

Velilere ve öğretmenlere önemli mesajlar

Yahşi konuşmasında, öğretmenlerin eğitim sistemindeki merkezi rolüne dikkat çekti. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, öğrencilerin ruhuna dokunan ve onları bireysel olarak geliştiren en önemli etkenin öğretmenler olduğunu vurguladı. Velilere de seslenen Yahşi, çocukların sadece akademik başarılarının değil, vicdanlı ve karakterli bireyler olarak yetişmelerinin de önemli olduğunun altını çizdi.

Vali Elban: "İyi yetişmiş nesillerle geleceği inşa edeceğiz"

İzmir Valisi Dr. Süleman Elban, törende yaptığı konuşmada, İzmir’in kurtuluş günü ve eğitim öğretim yılının başlangıcının aynı güne denk gelmesinin anlamlı olduğunu ifade etti. Vali Elban, Türkiye’nin dünya sahnesindeki gücünü sürdürebilmesi için iyi yetişmiş nesillere ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinin bu eğitim süreçleriyle gerçekleşeceğini söyledi.

Geleceğe umutla bakış

2024-2025 eğitim öğretim yılı, İzmir’de coşkulu bir atmosferde başladı. Hem öğretmenler hem de veliler, öğrencilerin gelişim sürecine katkı sunma konusundaki kararlılıklarını vurgularken, bu yılın başarı ve umutla dolu geçmesi temenni edildi.