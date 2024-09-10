Bağımlılık ile Savaşan Aileler Derneği (BASADER) Genel Başkanı Nejla Sivaşan, beraberindeki heyetle birlikte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi'yi ziyaret etti. Görüşmede, derneğin madde bağımlılığıyla mücadelede karşılaştığı zorluklar, bağımlı bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı. Nejla Sivaşan, siyasilerden bugüne kadar yeterli desteği göremediklerini dile getirerek, Ümit Özdağ’a verdikleri destek için teşekkür etti.

“Rehabilitasyon merkezleri artmalı”

Sivaşan, mevcut tedavi yöntemlerinin bağımlı bireyleri ilaç bağımlılığına sürüklediğini belirterek, AMATEM ve ÇAMATEM'deki uygulamaların bağımlılığa yeni bir boyut eklediğini ifade etti. Özellikle rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini savunan Sivaşan, sadece İstanbul'daki merkezlerin yetersiz olduğunu ve bu tür merkezlerin ülke genelinde yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, cezaevinde bulunan madde bağımlılarının da bu merkezlerde tedavi görmesi gerektiğinin altını çizdi.

Büyük satıcılarla mücadele vurgusu

Sivaşan, bağımlılık sorunuyla mücadelenin sadece sokaktaki torbacılarla değil, büyük uyuşturucu satıcılarıyla yapılması gerektiğini belirtti. Derneğin açılacak rehabilitasyon merkezlerinde gönüllü olarak çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Sivaşan, torbacıların genellikle bağımlı bireylerden oluştuğunu ve bu kişilerin uyuşturucuya ulaşmak için bu yola başvurduklarını aktardı.

“Uyuşturucu ile mücadelede gerçek adımlar atılacak”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dernek temsilcilerinin taleplerini dinleyerek, uyuşturucu ile mücadelenin partilerinin öncelikli gündem maddesi olduğunu belirtti. Özdağ, Zafer Partisi iktidarında "Tertemiz Bir Türkiye" projesi kapsamında uyuşturucunun kökünün kazınacağını ve bağımlı ailelerin yalnızca çocuklarını değil, torunlarını da sağlıklı bir şekilde kucaklarına alabileceklerini söyledi. Bu konuda dernekle koordineli çalışmaya ve her türlü desteğe açık olduklarını da ifade etti.

İzmir’de pilot çalışma başlatılıyor

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, İzmir teşkilatının uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarına değinerek, Buca İlçe Başkanı Akset Kanmaz ile birlikte pilot bir uygulama başlatacaklarını duyurdu. Bu çalışmalarda dernekle iş birliği yapabileceklerini belirten Birgüvi, İzmir teşkilatı olarak bağımlılıkla mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.