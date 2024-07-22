2024 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

2024 yılı için Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 2023 yılında, ilk döneminde 1.200 bekçi alımı gerçekleşmişti. 2024 alım tarihleri için EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın ilerleyen günlerde duyuru yapması bekleniyor.

Bekçi olma şartları nelerdir?

Bekçi olmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Başvuru yapan adayların T.C. vatandaşı olmaları gerekmektedir. Eğitim Durumu: En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Boy ve Kilo Şartları: En az 167 cm boyunda olmak.

Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmalıdır. İkametgah Durumu: Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak. Askerlik Durumu: Ön başvuruların son günü itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak. Yaş Şartı: 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak). Adli Sicil Kaydı: Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak. Toplumdaki Şöhret: Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak. Kamu Hakları: Kamu haklarından mahrum olmamak ve kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak. Memuriyet Durumu: Memuriyete engel bir hali bulunmamak. Silah Taşıma: Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak. Sağlık Şartları: Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Başvuru süreci detayları

Başvuruların nereden ve nasıl yapılacağına dair detaylı bilgi, EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın yapacağı resmi duyurularda yer alacaktır. Bu nedenle adayların, ilgili kurumların resmi web sitelerini ve duyurularını düzenli olarak takip etmeleri önerilir.