2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçları için bekleyiş sona eriyor. ÖSYM takvimine göre, KPSS Lisans sınav sonuçları 23 Ağustos Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sonuçların açıklanacağı saat için gözlerini ÖSYM’den gelecek son dakika duyurusuna çevirdi.

KPSS lisans sınavları tamamlandı, sıra sonuçlarda

KPSS Lisans sınavları, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere farklı oturumlarla tamamlandı. Adaylar, ilk olarak 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarına katıldı. Ardından 20-21 Temmuz tarihlerinde Alan Bilgisi sınavlarına girdi ve son olarak 4 Ağustos'ta ÖABT oturumu yapıldı.

Bu sınavlar, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday için büyük önem taşıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların başarı durumları netleşecek ve kamuya atama süreçleri başlayacak.

Sonuçların açıklanma saati belli değil

ÖSYM, 2024 KPSS Lisans sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı. Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını dikkatle takip ediyor. Sonuçlar açıklandığında, adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.

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KPSS sonuç belgesi basılmayacak

Adaylara önemli bir uyarı da yapıldı: KPSS sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç belgelerinde adayların testlerde verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak. İnternette yayımlanan sonuçlar, adaylara tebliğ hükmünde olacak.

ÖSYM takvimi: ön lisans ve ortaöğretim sınavları yaklaşıyor

2024 yılı KPSS takvimine göre, lisans düzeyindeki sınavların ardından diğer sınavlar da yaklaşıyor. KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül’de gerçekleştirilecek. Ayrıca, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül’de yapılacak. Bu sınavlara katılacak adaylar da sonuç açıklamalarını sabırsızlıkla bekliyor.