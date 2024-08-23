Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski futbolcu Gökhan Çıra’nın 2 yaşındaki kızıyla yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerine, ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ gerekçesiyle soruşturma başlattı. Çıra’nın evden uzaklaştırılması talep ediliyor.

Eski futbolcu Gökhan Çıra’nın sosyal medyada paylaştığı, 2 yaşındaki kızı S.S.Ç. ile ilgili fotoğraf, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındı. Başsavcılığın Aile Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çıra'nın aile hukukuna aykırı hareket ettiği iddiasıyla ifadesinin alınacağı ve 6284 Sayılı Kanun kapsamında geçici olarak evden uzaklaştırılmasının talep edileceği öğrenildi.

Çocuğun psikolojik gelişimi tehlikede

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, sosyal medyada yapılan bu tür paylaşımların çocukların psikolojik ve sosyal gelişiminde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtilerek, 2 yaşındaki S.S.Ç.’nin geçici olarak devlet korumasına alınması için başvuru yapıldı. Başsavcılık, çocuğun gelişimine uygun bir danışmanlık tedbiri alınması amacıyla Çocuk Mahkemesi’nden gerekli adımların atılmasını talep etti.

Evden uzaklaştırma talebi

Başsavcılık tarafından, Gökhan Çıra’nın yaşadığı adresten belirli bir süre uzaklaştırılması ve çocuğun bakımının başka kişiler tarafından sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, çocuk hakkında daha önce yapılan incelemelere ilişkin raporların yeniden değerlendirilmesi ve kapsamlı bir rapor hazırlanması da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edildi.