18-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Macaristan’ın Balatonfüred kentinde düzenlenen Techno 293 Dünya Şampiyonası sona erdi. Techno 293 U17 Kızlar kategorisinde yarışan Urla Deniz Spor Kulübü’nden Defne Eğrilmez, dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Gökova Yelken Spor Kulübü’nden Alp Kaya Akdağ ise Techno 293 5.0 m2 Altı Erkekler kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Türk sporcuların başarıları

38 sporcunun yarıştığı U17 Kızlar kategorisinde İzmir Ferdi’den Yağmur Güzel 5. sırada yer aldı. 58 sporcunun yarıştığı U17 Erkekler kategorisinde ise Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Kayhan Arslan 12. sırada, Yalıkavak Yelken Kulübü’nden Ahmet Deniz Demirel 18. sırada, Cunda Rüzgar Sörfü ve Yelken Spor Kulübü’nden Kuzey İlhan Eraslan 19. sırada ve Gülbahçe Yelken ve Rüzgar Sörfü Kulübü’nden Ali Kerem Ertan 28. sırada yer aldı.

U15 kızlar kategorisinde yüksek sıralamalar

42 sporcunun yarıştığı U15 Kızlar kategorisinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Sude Bulduk 4. sırada, Cunda Rüzgar Sörfü ve Yelken Spor Kulübü’nden Defne Roza Uzun 17. sırada, Duru Babayiğit 21. sırada ve Su Okay (Emr Windsurf ve Yelken Spor Kulübü) 26. sırada yer aldı.

Gelecek vaat eden başarılar

58 sporcunun yarıştığı U15 Erkekler kategorisinde Yalıkavak Yelken ve Spor Kulübü’nden Kerem Demir Demirel 13. sırada, Cunda Rüzgar Sörfü ve Yelken Spor Kulübü’nden Toprak Doğan 24. sırada, Arhan Öztürk 27. sırada, Eşref Jale 32. sırada ve Halil İbrahim Yılmaz 39. sırada yer aldı.

72 sporcunun yarıştığı U13 Genel kategorisinde ise Emr Windsurf ve Yelken Spor Kulübü’nden Zeynep Mavioğlu 13. sırada, Doğa Çoker 16. sırada, Gökova Yelken Spor Kulübü’nden Alp Kaya Akdağ 18. sırada, Urla Deniz Kulübü’nden Sarp Şarlı 23. sırada, İçdaş Spor Kulübü’nden Elis Ekşi 31. sırada, Çeşmealtı Windsurf ve Yelken Kulübü’nden Aras Nart 37. sırada, Urla Deniz Spor Kulübü’nden Can Berat Gürbüz 38. sırada, Tuna Tekin 39. sırada, İçdaş Spor Kulübü’nden Mira Yapar 44. sırada, Zeynep Eflin Bacak 45. sırada ve Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Nil Erdamar 47. sırada yer aldı.