İnceleme kapsamında olan mükellefler

Bakanlık, sürekli zarar beyan eden ve sektörel risk taşıyan 735 mükellef üzerinde de incelemelerin sürdüğünü belirtti. Bu çalışmaların vergi adaletini ve etkinliğini artırmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Yeni vergi düzenlemeleri

Yeni kabul edilen vergi paketiyle, vergi cezaları artırılırken, bazı istisna ve indirimlerin kaldırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik adımlar atılacağı açıklandı. İstisnalar nedeniyle ödenecek vergisi çıkmayan mükelleflere, kurum kazançları üzerinden %10 oranında asgari vergi uygulanacağı belirtildi.

Vergi mahremiyeti ve kamuoyu bilgilendirmesi

Vergi kanunlarına uymayan mükellefler için yasal işlemlerin istisnasız uygulanacağı, ancak vergi mahremiyeti nedeniyle detaylı bilgi paylaşımının mümkün olmadığı vurgulandı. Mükellefler, kendileri hakkında çıkan haberler konusunda açıklama yapabilecekler.