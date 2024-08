2024 Türkiye Kupası Satranç Şampiyonası Denizli’de Sona Erdi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, genç yeteneklerin desteklenmesi ve uluslararası platformlara taşınması için çalışmaların devam edeceğini açıkladı. 29 Temmuz-6 Ağustos 2024 tarihleri arasında Pamukkale Satranç Salonu’nda gerçekleştirilen 2024 Türkiye Kupası, 59 ilden 663 sporcunun katılımıyla sona erdi.

Şampiyon Uğur Uysal oldu

Her yaştan satranç sporcusunun katıldığı 11 turluk mücadelede, Uğur Uysal şampiyon oldu. İkinci Miraç Melih Topuz, üçüncü Umut Erdem Gündüz, dördüncü ise Enes Yusuf Maruflu oldu. Türkiye Kupası’nda ilk dört sırayı alan sporcular, Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

"Satranç dünyasında yeni ufuklar açtınız"

TSF Başkanı Gülkız Tulay, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, "Satranç tahtasında gösterilen ustalık ve strateji dolu anlar, bu kupayı unutulmaz kıldı. Her hamleniz, her düşünceniz ve her mücadeleniz, satranç dünyasında yeni ufuklar açmıştır. Hepinizi yürekten kutluyorum" dedi. Tulay, satrancın evrensel bir spor olduğunu vurgulayarak, "Satrancın ülkemizde daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Genç yetenekleri desteklemek, onları uluslararası platformlara taşımak ve satrancın eğitimdeki yerini güçlendirmek adına projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Ayrıca bu önemli turnuvaya destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığına, Denizli Valiliğine, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Aroma firmasına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Denizli'de satranç dolu günler

Denizli, temmuz ve ağustos aylarında birçok önemli satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı. 15-21 Temmuz tarihlerinde Türkiye Satranç Birinci Ligi ve İkinci Ligi, 22-28 Temmuz’da Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası ve 29 Temmuz-6 Ağustos’ta Türkiye Kupası düzenlendi. Pamukkale Üniversitesi yurtlarında, 7-13 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası yapılacak.