Esra Yıldız Kahraman, uluslararası arenada son dönemde kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında öne çıkan Kahraman, bugünkü karşılaşmada çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Kahraman, bugün TSİ 17:02'de çeyrek final için ringe çıkacak ve performansı merakla bekleniyor.

Türkiye'nin temsilcileri

Türkiye'nin olimpiyat kadrosunda yer alan diğer sporcular ise çeşitli branşlarda temsil ediliyor. Okçulukta Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, atıcılıkta Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz, judoda ise Kayra Özdemir ve İbrahim Tataroğlu gibi isimler, ülkemizi başarıyla temsil ediyor.