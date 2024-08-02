İklim krizi, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de etkilerini hissettiriyor. Bu durumu gözler önüne sermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "İklimler Değişirken Türkiye" kitabındaki çalışmalar, Selçuk Efes Kent Belleği'nde sergileniyor.

Sergi iklim krizinin etkilerini gösteren fotoğrafları bir araya getiriyor

Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen sergi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde iklim krizinin etkilerini gösteren fotoğrafları bir araya getiriyor. "İklimler Değişirken Türkiye" kitabında yer alan 100'den fazla fotoğraf sanatçısı ve araştırmacının çalışmaları, geniş bir katılımcı kitlesiyle buluştu. Sergide, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin ve biyolojik çeşitliliğinin iklim krizinden nasıl etkilendiği gözler önüne serildi.

Gezi ve belgesel fotoğrafçısı Faruk Akbaş’ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, fotoğrafçılar Ahu Akbaş, Filiz Salaçin, Cihangir Zeybek ve Mehmet Akıncı, çektikleri fotoğraflar üzerinden iklim krizinin Türkiye’ye olan etkilerini anlattı. Sanatçılar, fotoğraflarının arkasındaki hikayeleri ve gözlemlerini katılımcılarla paylaştı.

İklim krizinin etkileri:

Fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş, iklim krizinin Türkiye üzerindeki etkilerini vurguladı: “İklim krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında Türkiye yer alıyor. Göllerimiz kuruyor, canlı çeşitliliğimiz azalıyor. Biz de fotoğrafçı arkadaşlarımla birlikte çektiğimiz fotoğraflar ve bu fotoğraflardan oluşturduğumuz kitabımız ile bu değişime dikkat çekmeye çalıştık. Bugün burada bu fotoğrafları sergilememize olanak sağlayan Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.”

20 yıllık çalışmanın ürünü

"İklimler Değişirken Türkiye" kitabının 20 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten fotoğrafçı Ahu Akbaş, ülkedeki değişimlere şahit olduklarını söyledi: “20 yılda Türkiye’nin farklı yerlerinde fotoğraf çekerken ülkedeki değişime şahit olduk. Bütün dağlarımızın tepeleri mermer ocağı oldu. Ağaçlarımız, ormanlarımız yok oldu. Bu çalışmalarımızı bir ekip ile kitap yapmaya karar verdik.”

Katılımcıların görüşleri

Cihangir Zeybek, İzmir Kuş Cenneti'nden çektiği fotoğraflarla kitaba katkıda bulunduğunu belirterek, kitabın Türkiye’nin her yerinden coğrafya, hayvan popülasyonu ve bitki örtüsü başlıkları altında fotoğraflar toplandığını ve uzman bilim adamlarının görüşlerinin de alındığını ifade etti.

Katılımcılardan Ece Polen Budak, sergideki suya dair fotoğrafların çarpıcı olduğunu belirtti: “Su dışında da Türkiye’nin endemik bitki örtüsü, flora ve faunasının iklim krizinden ne kadar çok etkilendiğine şahit olmak beni çok etkiledi.”

Artan hava sıcaklıkları ile küresel iklim değişikliğinin etkilerini hissettiğini belirten katılımcı Sümeyra Muştu Okşan, sergide Türkiye’de gezip göremeyeceğimiz yerlerin iklim krizinden nasıl etkilendiğine şahit olduğunu söyledi.