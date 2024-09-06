Rekor sıcaklıklar

Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 2024 yazı, haziran ile ağustos ayları arasındaki ortalama sıcaklıklarla 1940’tan bu yana en sıcak yaz olarak kaydedildi. Ağustos ayı da küresel olarak en sıcak Ağustos olarak belirlendi.

Avrupa ve dünya genelindeki sıcaklıklar

Avrupa’da ortalama ağustos sıcaklığı, 1991-2020 ortalamasının 1,57 derece üzerinde oldu. Güney ve Doğu Avrupa'da sıcaklıklar ortalamanın üzerinde iken, bazı bölgelerde sıcaklıklar ortalamanın altında kaldı.

İklim felaketleri

Sıcaklık artışları, Sudan’da seller, İtalya’da kuraklık, Yunanistan’da su krizine ve Filipinler’de tayfun gibi felaketlere yol açtı. Bilim insanları, bu olayların iklim değişikliğinin etkisiyle şiddetlendiğini belirtti.

Gelecekteki riskler

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, sıcaklıkların daha da şiddetleneceği uyarısında bulunarak, sera gazı salınımının azaltılması gerektiğini vurguladı.