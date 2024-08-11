2024'ün ikinci yarısına girerken, dolar/TL kurunun yıl sonunda hangi seviyede olacağı merak ediliyor. Uluslararası finans kurumlarının güncel tahminleri, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları tarafından yakından takip ediliyor. HSBC, Fitch ve BNP Paribas, dolar/TL kuru için yıl sonu tahminlerini 36,0 TL olarak belirlerken, Deutsche Bank tahminini 37,0 TL olarak açıkladı. Commerzbank ise daha düşük bir tahminle 35,0 TL seviyesini öngördü. ABD merkezli Morgan Stanley, yıl sonu için 36,0 TL tahmininde bulunurken, Wells Fargo en düşük tahmini vererek doların 32,5 TL seviyesine ulaşacağını öngördü.

Yılın ikinci yarısında doların geleceği

Son yıllarda hükümetin uyguladığı 'yüksek faiz düşük kur' politikası, dolar/TL kurunun istikrarlı bir seyir izlemesine neden oldu. Ancak, yılın ikinci yarısına girerken, doların yıl sonunda hangi seviyede olacağı konusunda farklı tahminler ortaya kondu.

Uluslararası finans kurumlarının tahminleri

HSBC ve Fitch: Her iki kurum da dolar/TL kuru için yıl sonu tahminlerini 36,0 TL olarak belirledi.

Her iki kurum da dolar/TL kuru için yıl sonu tahminlerini 36,0 TL olarak belirledi. Deutsche Bank: Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank, doların yıl sonunda 37,0 TL seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank, doların yıl sonunda 37,0 TL seviyesine ulaşacağını öngörüyor. BNP Paribas: Fransa merkezli büyük bankalardan BNP Paribas da 36,0 TL tahminiyle HSBC ve Fitch'le aynı noktada bulunuyor.

Fransa merkezli büyük bankalardan BNP Paribas da 36,0 TL tahminiyle HSBC ve Fitch'le aynı noktada bulunuyor. Commerzbank: Almanya'nın önemli bankalarından Commerzbank, daha düşük bir tahminle doların 35,0 TL seviyesine gerileyeceğini öngördü.

Almanya'nın önemli bankalarından Commerzbank, daha düşük bir tahminle doların 35,0 TL seviyesine gerileyeceğini öngördü. Morgan Stanley: ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, yıl sonu tahminini 36,0 TL olarak belirledi.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, yıl sonu tahminini 36,0 TL olarak belirledi. Wells Fargo: ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo, doların en düşük seviyede olacağı tahminiyle 32,5 TL öngörüsünde bulundu.

Güncel dolar/TL kuru

Şu anda dolar/TL kuru, 33,48 TL alış ve 33,49 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Euro ve Sterlin'in güncel alış ve satış değerleri ise sırasıyla 36,60 TL - 36,62 TL ve 42,61 TL - 42,82 TL olarak belirlenmiş durumda.