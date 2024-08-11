Türkiye'nin dış politikası, son iki ayda yoğun bir diplomasi trafiğiyle dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya'dan Afrika'ya birçok bölgede temaslarda bulundu ve Türkiye'nin küresel sahnede etkisini artırma çabalarını sürdürdü.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Türkiye'nin dış politikası, çok paydaşlı ve çok disiplinli bir yaklaşım benimseyerek, dünya genelindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye, bir kıtadan diğerine uzanan kritik platformlarda yer alarak, küresel gündeme etki eden aktörlerle dinamik bir etkileşim kurmayı hedefliyor.

Bölgesel rekabet ve Türkiye'nin yaklaşımı

Türkiye, küresel güç rekabetinin yoğun olarak yaşandığı bölgesinde, "bölgesel sahiplenme" anlayışıyla hareket ediyor. Bu anlayış, bölgedeki yıkıcı etkilerin önüne geçmek ve dış politika hedeflerini kazan-kazan prensibi çerçevesinde gerçekleştirmek üzerine odaklanıyor. Türkiye, bu bağlamda Afrika'dan Güney Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada etkin diplomasi yürütüyor.

Fidan'ın öne çıkan temasları

Bakan Fidan, haziran ortasında Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılarak, Balkanlar'da barış ve istikrar konusundaki Türkiye'nin güçlü desteğini vurguladı. Aynı zamanda Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'na ev sahipliği yaptı ve bölgedeki ayrılıkçı hareketlere karşı net bir duruş sergiledi.

Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığına verdiği destekle bilinen Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmaların sona ermesi ve müzakerelerle barışçıl çözüm sağlanması gerektiğine işaret etti. Bu bağlamda İsviçre'de düzenlenen "Ukrayna'da Barış Zirvesi"nde Türkiye'nin görüşlerini dile getirdi.

Fidan, Polonya'da düzenlenen Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda NATO'nun mücavir bölgelerdeki güvenlik sınamaları üzerine görüşmeler yaptı. Çekya Dışişleri Bakanı ile Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.

Çok taraflı platformlarda Türkiye'nin rolü

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin küresel ve bölgesel çok taraflı platformlardaki etkinliğini artırma stratejisine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuzda katıldığı NATO zirvesinde Türkiye'nin Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki güvenlik rolü ön plana çıkarıldı. Ayrıca, Haziran ortasında G7 Zirvesi'ne ve temmuzda Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da iştirak etti.

Orta Doğu ve Afrika'daki temaslar

Fidan, Gazze konusunda ilkeli bir duruş sergileyerek ateşkes ve insani yardımların kesintisiz sağlanmasına yönelik çabalarını sürdürdü. Temmuz ayında İran'da düzenlenen yemin törenine katıldıktan sonra, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin cenaze törenine iştirak etti ve Mısır'da insani yardımlar konusundaki koordinasyon faaliyetlerini inceledi.

Afrika'dan çok sayıda dışişleri bakanını ağırlayan Türkiye, "Ankara Bildirisi" ile Afrika Boynuzu'nda "Ankara Süreci"ni başlattı. Fidan, Etiyopya ve Nijer ziyaretlerinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular üzerine temaslarda bulundu. Ayrıca, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC'yi ziyaret ederek Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine verdiği desteği yineledi.