2024 Yılı İzmir Trafik Kazaları Yaş Gruplarına Göre Dağılım

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaş gruplarına göre dağılımı şu şekilde olmuştur:

26-40 yaş grubu ilk sırada

İzmir’de bu yıl içerisinde gerçekleşen kazaların %36'sına 26-40 yaş grubundaki sürücüler karıştı. Bu yaş grubundaki sürücüler, toplam 4676 kazayla ilk sırada yer aldı. Bu veriler, trafiğin en aktif yaş grubunun aynı zamanda kazaların en yoğun yaşandığı grup olduğunu ortaya koymaktadır.

Diğer yaş grupları ve kazaya karışma oranları ise şu şekildedir:

18-25 Yaş Grubu: Genç sürücüler arasında yer alan bu grup, kazaların %24’ünü oluşturdu.

41-55 Yaş Grubu: Orta yaş sürücülerin kazalara karışma oranı %20 olarak belirlendi.

56 ve Üstü Yaş Grubu: Bu yaş grubundaki sürücüler %12’lik bir orana sahip.

18 Yaş Altı Sürücüler: Daha az oranda kazaya karışan bu grup %8'lik bir oran ile kazalar arasında yer aldı.

Trafik kazalarının nedenleri ve önlemler

Trafik kazalarının yoğun yaşandığı yaş gruplarında sürücü dikkatsizliği, hız ihlalleri ve kurallara uyulmaması gibi faktörler öne çıkmaktadır. İzmir Emniyet Müdürlüğü, özellikle genç sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda çeşitli uyarılarda bulunarak, kazaların azaltılmasına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmaktadır.