Bir yıl önce Manyas Kaymakamlığı’na asaleten atanan Emre Yeşil, vatani görevini yerine getirmek üzere Amasya’da bedelli askerlik yapacak. Aslen Erzurumlu olan Kaymakam Yeşil, bir aylık süre boyunca Manyas’taki görevinden ücretsiz izinli olacak.

Geçici görev değişimi

Kaymakam Yeşil’in yokluğunda, Manyas Kaymakamlığı'na vekâleten Susurluk Kaymakamı Muammer Köken bakacak. Bu süreçte ilçe yönetimi Kaymakam Köken tarafından yürütülecek.

Askerlik süreci

Emre Yeşil’in vatani görevi için Amasya’da bir aylık bedelli askerlik yapacağı öğrenildi. Yeşil'in askerlik görevi tamamlanır tamamlanmaz, Manyas'taki görevine geri dönmesi bekleniyor.