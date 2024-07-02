Egebella & Başak Kuaför Ziya Özdağ işbirliği ile “Topuz Masterclass Workshow” etkinliği düzenlendi.

Egebella tarafından Wyndam Grand Özdilek de düzenlenen etkinlikte Ziya Özdağ (Başak Kuaför) sektördeki tecrübelerine dayanarak topuz ve gelin başı ile ilgili bilgileri katılımcılar ile paylaştı. Etkinlikle aynı zamanda Egebella’nın Türkiye Distribütörü olduğu Artego boyanın yeni çıkan renkleri de tanıtıldı. Etkinliğe İzmir ve çevre illerden yoğun talep gösteren katılımcılar gün sonunda memnuniyetlerini dile getirdiler. Firma yetkilisi Taner Acı, Egebella-Artego olarak yıl sonuna kadar benzer bilgi paylaşımlarına devam edeceklerini dile getirdi.