DTO İzmir Şubesi’nin Haziran Ayı 21. Meclis toplantısında, 1 Temmuz Deniz ve Kabotaj Bayramı'nın kutlama mesajlarının ardından kürsüye gelen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türk gemi filosunun büyümesi ve İzmir’e demirleyen kruvaziyer gemilerinin bu yıl 2 milyon kişiye ulaşması hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türk gemi filosunda büyük gelişme

Yusuf Öztürk, konuşmasında Türk sahipli ve Türk bayraklı gemi filosunun Bakanlık destekleriyle büyümeye devam ettiğini belirtti. Öztürk, “Türk sahipli gemi filosu son iki yılda yüzde 50’den fazla büyüdü. Dünyada ilk 10 ülke arasında yer alma hedefine doğru ilerliyoruz. Limanlarımızda ilk beş ayda 5,6 milyon TEU konteyner ve 225 milyon ton yük elleçlendi” dedi. Bu gelişmenin, Türkiye'nin deniz ticaretinde önemli bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

İzmir ve Ege Bölgesi’nin lojistik önemi

İzmir ve Ege Bölgesi’nin, ülkenin en önemli lojistik merkezlerinden biri olarak öne çıktığını ifade eden Öztürk, limanların doğrudan 220 limanla bağlantılı olduğunu belirtti. Ocak-Mayıs döneminde İzmir limanlarında 993 bin TEU konteyner ve 41 milyon ton yük elleçlendiğini söyledi. Ayrıca, limanların yapıcı rekabet içinde verimli şekilde çalışması gerektiğini belirterek, liman-demiryolu-sanayi bölgesi entegrasyonunun önemine dikkat çekti. Kuzey Ege Çandarlı Liman Projesi ve Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin, bölgenin denizcilik sektörünü daha ileriye taşıyacağına inandığını ifade etti.

Kruvaziyer turizmi hedefi: 2 milyon kişi

Öztürk, İzmir’e demirleyen kruvaziyer gemilerinin bu yıl 2 milyon yolcuya ulaşacağını belirtti. Bu hedefin, İzmir ve Ege Bölgesi için büyük bir turizm potansiyeli oluşturduğunu ve bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Öztürk, İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak, “Denizci Millet Denizci Ülke” hedefi doğrultusunda canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Denizcilik sektöründe gelecek vizyonu

Toplantının sonunda, DTO üyeleri ve katılımcılar, Türkiye'nin denizcilik sektörü için belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi adına yapılacak çalışmalar ve stratejiler üzerinde görüş alışverişinde bulundular. Öztürk, Türkiye'nin denizcilik sektöründe dünya çapında bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda, tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.