Dizi ve film tutkunlarının ilgi gösterdiği Gain, abonelik fiyatlarındaki güncellemelerle dikkat çekiyor. Peki, 2024 yılında Gain üyelik ücreti ne kadar oldu? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Gelişen teknoloji ile birlikte dijital platformlara olan ilgi artıyor. Gain, bu platformlar arasında öne çıkan ve son yıllarda büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan bir içerik sağlayıcısı olarak biliniyor. Ancak, ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve artan döviz kuru nedeniyle birçok dijital platform gibi Gain de abonelik ücretlerinde güncellemeye gitti.

2024 yılı itibariyle Gain üyelik ücreti aylık 149 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret karşılığında kullanıcılar, platformdaki tüm dizi, film ve diğer içeriklere erişim sağlayabiliyor. Gain’in sunduğu geniş içerik yelpazesi, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Ücretsiz deneme fırsatı

Gain, yeni kullanıcılar için bir kampanya da sunuyor. Platforma yeni üye olanlar, Gain Premium hesaplarını 7 gün boyunca ücretsiz olarak deneyimleyebiliyor. Ancak, bu ücretsiz deneme süresinin yalnızca 7 gün ile sınırlı olduğunu belirtmekte fayda var. Bir aylık ücretsiz deneme gibi bir seçenek bulunmamaktadır.