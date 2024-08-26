Daha önce yüzde 8,2 olarak öngörülen büyüme oranı, yapay zekâ destekli medya araçlarının beklenenden daha hızlı yaygınlaşmasıyla yüzde 10,5 olarak güncellendi.

Büyümenin temel dinamikleri

2021'deki pandemi sonrası toparlanma hariç tutulduğunda, bu büyüme son altı yılın en güçlü performansı olarak öne çıkıyor. Yapay zekâ destekli hizmetlerin reklamcılık sektöründe hızla benimsenmesi, bu büyümenin arkasındaki itici güçlerden biri olarak dikkat çekiyor. WARC, bu trendin 2026'ya kadar süreceğini ve bu yılın sonunda reklam harcamalarının yüzde 7,2 oranında artacağını öngörüyor.

Reklam harcamalarında bölgesel dağılım

Kuzey Amerika : Yüzde 8,6 artışla 348 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

: Yüzde 8,6 artışla 348 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Asya-Pasifik : Yüzde 2 büyüme beklentisiyle 272 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

: Yüzde 2 büyüme beklentisiyle 272 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Avrupa: İstikrarlı büyümesini sürdürerek yüzde 5 artışla 164,9 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Dijital büyümenin lokomotifleri

Bu yıl dijital reklam harcamalarına öncülük etmesi beklenen alanlar:

Perakende Medya : Yüzde 21,3 büyüme

: Yüzde 21,3 büyüme Sosyal Medya : Yüzde 14,2 büyüme

: Yüzde 14,2 büyüme Arama Reklamları: Yüzde 12,1 büyüme

Bu üç alan, yapay zekâ odaklı hizmetlerin yaygınlaşmasından büyük ölçüde faydalanacak ve global reklam harcamalarının yaklaşık yüzde 58,7'sini oluşturacak. Özellikle Alphabet, Amazon ve Meta, global reklam pazarındaki büyümeden en çok yararlanan şirketler olarak öne çıkıyor.

WARC'ın öngörüleri ve geleceğe bakış

WARC Veri, Bilgi ve Öngörü Direktörü James McDonald, reklam pazarının son 10 yılda iki kat büyüdüğünü belirtti ve bu büyümeden en çok Alphabet, Amazon ve Meta'nın yararlandığını vurguladı. McDonald, perakende medyanın önümüzdeki yıllarda global reklam harcamalarındaki büyümenin lideri olacağını öngörüyor. Yapay zekâ ve birinci taraf verilerinin, reklam sektörünün geleceğini şekillendireceği ifade ediliyor.